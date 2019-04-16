Этот парень дебютировал в плей-офф НХЛ и сразу же забил! Он будет лучшим защитником мира - Советский спорт
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16 апреля 2019 11:00ХоккейАнисимов Вадим

Этот парень дебютировал в плей-офф НХЛ и сразу же забил! Он будет лучшим защитником мира

Мы расскажем о том, как рос суперталантливый Кайл Макар, который на днях подписал профессиональный контракт с «Колорадо» и забил в своей дебютной игре. Очень крутая история.

Первый в истории

Если открыть темно-бордовую дверь в William D. Mullins Memorial Center, вас встретит длинный коридор, выложенный белым кирпичом с пятью темно-бордовыми полосами. Эти стены сильно контрастируют с черным резиновым полом, покрытым серыми полосками от коньков.

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“My mom is not in a good mood right now, I’ll ask her in 10 minutes if we can have a sleepover”.

Публикация от Cale Makar (@calemakar_)

Свет в конце тоннеля – офис и тренировочная база хоккейной программы Массачусетского университета. С левой стороны на вас будут смотреть портреты тех, кто смог пробиться в НХЛ. Справа – еще один музейный экспонат. Фото семерых игроков в истории программы, которых гордо здесь называют All-Americans. Но рядом с фотографией бывшего капитана и нынешнего защитника «Сан Хосе» Джастина Брауна затесалось свободное местечко.

«Надеюсь, что уже в этом сезоне мы сюда повесим портрет нашего «малыша», говорит спортивный директор программы Джиллиан Якуба. Именно эта женщина, наверное, больше всех желает однажды собственноручно разместить памятное фото защитника «Колорадо» Кайла Макара рядом с другими известными игроками университета.

А ведь и правда, Макар уже сейчас восхищает. Но, кажется, он совсем не похож ни на кого из тех, кто когда-либо отправлялся на поиски счастья в НХЛ.

Кайл – не просто игрок, которого выбрали в первом раунде драфта («Колорадо взял его под 4 номером в 2017-м). Он – единственный такой хоккеист за всю историю Массачусетского университета. К слову, студенты флагманского учебного заведения начали играть в хоккей еще в далеком 1908 году на пруду посреди кампуса. Их выпускники участвовали в 26 драфтах. 14 человек попали в НХЛ.

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Unbelievable feeling putting on a Colorado jersey! Can't wait to get started #avs

Публикация от Cale Makar (@calemakar_)

На сегодняшний день главный герой академии голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, выбранный когда-то в третьем раунде. Он выиграл более 300 игр, дважды был обладателем Кубка Стэнли, брал «Конн Смайт Трофи» и серебро Олимпиады.

Тренировки до упаду

Здесь, в Массачусетсе, говорят, что именно Кайл Макар должен стать новой звездой с конвейера UMass и сделать невероятную карьеру в НХЛ. Сразу же напрашиваются вопросы: «Выиграет ли он премию Хоби Бейкера?», «Подпишет ли контракт с «Колорадо»?», «Настолько ли он хорош, как о нем говорят?».

«Я постоянно повторяю одно и то же. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы заниматься в хоккейной школе два года, развиваться и быть готовым ответить «да». Вообще, как будет, так будет. Я рад тому, что у меня есть и смотрю в будущее с оптимизмом», рассказывал Кайл Макар.

Оставляем пока что эти вопросы без ответа. Ну а нам пора двигаться дальше от стендов по коридорам Массачусетского университета. Здесь есть тренировочный каток, который залит на ширину всего здания. На стенах висят фотографии основных моментов прошлых сезонов. А вот на фото и наш друг Кайл Макар, бурно празднующий заброшенную шайбу в ворота «Вермонта» в плей-офф. Чуть дальше за стеклянными дверьми – современный тренажерный зал. Кругом логотипы университета и слово «хоккей». Игроки не должны забывать о том, что они здесь ради любимой игры.

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Just a couple college guys, looking forward to making some lasting memories on an ODR #🇨🇦vs🇺🇸

Публикация от Cale Makar (@calemakar_)

Кайл Макар всегда тренируется тут с особым усердием. Возможно, именно его жажда выжимать максимум уже сделала его доминирующей силой в университетском хоккее и скоро превратит в одного из наиболее перспективных новичков НХЛ.

«Теперь этот парень сильно вырос. Он сделал правильный выбор, когда решил стать защитником – там ему самое место с его силой и выносливостью. Сейчас он почувствовал «вкус крови» и его будет сложно остановить», рассказывает о Макаре один из тренеров университетской команды Грэг Карвел.

А ведь во время своего первого сезона в команде Кайл просто не мог тренироваться больше 45 минут. Он настолько выкладывался за это время, что просто без сил садился на лед. Карвелу пришлось немало поработать с молодым защитником, чтобы научить его контролировать себя и правильно распределять свою энергию.

Выносливость – больше не проблема для Макара. «Многие защитники играют от линии ворот до чужой синей, но Кайл катается по всей длине льда. Однажды он облетел всю зону нападения с шайбой, прошел синюю линию, ушел в угол, успел вернуться назад и впечатать нападающего соперника в борт у своих ворот», вспоминает с улыбкой Карвел.

От стекла до стекла

Вообще, чтобы понять, насколько Макар предан хоккею достаточно послушать рассказы тренера по физподготовке университетской команды Райана Бэмфорда. У него всегда есть одна-две истории о любом хоккеисте из системы университета. Оказалось, что про Кайла их чуть ли не больше всего.

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“The game ain’t always fair and that’s the thing though. You can play your heart out, everybody don’t get a ring though.” - Drake #ploffs

Публикация от Cale Makar (@calemakar_)

«Помню, это было в октябре. У нас как раз в это время начинается сезон. Команда уже давно закончила тренировку и я сидел в своем кабинете. Вдруг слышу – какой-то грохот. Посмотрел – на катке дрожат стекла. Подошел к окну кабинета и вижу, что это Макар! Он разгонялся от одного борта и врезался в стекло другого. Потом агрессивно катился по всему периметру площадки и снова со всей силы влетал в стекло. Этим он занимался около получаса», рассказывал Бэмфорд.

«Когда мне говорят о защитнике нового образца, то я сразу представляю себе Макара. Мобильный, быстрый, резкий, хорош на коньках. Это лишь немногое из того, что я могу сказать о Кайле. И чем динамичнее будет игра, тем скорее он превратится в настоящую звезду», поделился мнением один из скаутов Восточной конференции, попросивший не озвучивать своего имени.

Кайл вместо Курта

Говорят, что Макару было суждено стать хоккеистом еще до того, как он встал на ноги. Его отец Гари работает в рекламном агентстве в Калгари. А его прежняя фирма тесно сотрудничала с «Калгари Флэймз». Именно там он встретил защитника этой команды Кайла Халса. Он произвел на Гари неизгладимое впечатление.

«Это был самый вежливый человек из всех, с которыми я сталкивался во время съемок», рассказывал отец Макара. Этого было достаточно для того, чтобы Гари назвал своего первенца в честь защитника «Флэймз».

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It's tough being the youngest of three kids

Публикация от Cale Makar (@calemakar_)

Узнав о намерении Гари, его супруга пришла в ужас! Она-то мечтала назвать сына Куртом в честь Курта Рассела. Но через пару недель все же согласилась. Во многом помогли работники «Калгари».

Гари как-то рассказал одному из знакомых в «Флеймз», что назвал сына в честь Халса. Но игрока к тому моменту уже отправили в «Нэшвилл». В клубе не поленились и отправили делегацию к Халсу, чтобы тот подписал фотографию для первенца, названного в честь него.

«На той карточке было написано: Привет, Кайл. Жду тебя в высшей лиге. Всего тебе самого хорошего. Твой друг, Кайл». Мой сын повесил эту фотографию на стену у себя в комнате. Там она висит до сих пор», вспоминал отец Кайла Макара.

Ну а два года назад в Facebook Гари написал неизвестный мужчина. «Привет! Вы Гари Макар – отец Кайла Макара? Я – отец Кайла Халса и я знаю, что нас связывает красивая история».

Седьмой в истории

Пожалуй, именно тогда для Кайла Макара началась не менее красивая история в большом хоккее. Шли годы и, наконец, в Массачусетский университет постучались скауты.

«Ваш парень очень хорош. Его катание, руки, видение площадки. Игра выглядит очень легкой для него. Он выделяется и смотрится как игрок совершенно другого уровня на фоне других. Он может прямо сейчас ехать в НХЛ. Но ему нужно поработать на физикой», - написал один из скаутов. Конечно выделяется, если уже сейчас его называют новым Эриком Карлссоном!

Эти слова Макару прочли, когда он сидел с друзьями в кафе.

«Это здорово, когда о тебе пишут такое. Я много работал над всеми навыками и рад, что выделяюсь», смеется Кайл Макар. Я думаю, что пусть все идет так, как идет – продолжает молодой защитник. Настанет момент и я приму решение. НХЛ – не то, на чем бы я хотел концентрироваться в концовке сезона. Хотя, я все равно об этом думаю. Но пока что я хочу выиграть наш чемпионат и это – главное».

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Thank you to the Avalanche for another great development camp!

Публикация от Cale Makar (@calemakar_)

14 апреля «Колорадо» прямо по ходу первого раунда плей-офф против «Калгари» подписал с Кайлом профессиональный контракт. До этого он был признан лучшим игроком сезона в NCAA. Минувшей ночью Кайл провел свой первый матч в НХЛ и забросил шайбу в ворота «Флэймз», команды с которой его самого связывает очень многое. Что это, если не ирония судьбы?

За этим парнем надо обязательно следить. Потому что через пару лет вы сможете гордо сказать, что были свидетелем рождения новой звезды. Макар стал лишь седьмым игроком в истории НХЛ, который дебютировал в плей-офф и тут же забил. Его «Колорадо» выиграл 6:2 и повел в серии 2-1, хотя перед началом противостояния никто бы и не подумал поставить на «Эвз».

Но теперь у них есть 20-летний парень, который может круто усилить их линию защиты, несмотря на молодость. Возможно, это звучит смешно, но с приходом Макара фаворитом пары «Калгари» «Колорадо» ставится клуб из Денвера.

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