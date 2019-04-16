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16 апреля 2019 15:08ХоккейКостяев Иван

Кто такой этот Свечников? И почему он полез на Овечкина? 

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников ночью упал в нокаут от ударов Александра Овечкина. Драки не получилось, но весь мир увидел, что русский молодой игрок может постоять за себя. 

Два крутых сезона в школе «Ак Барса» подтолкнули к отъезду в США

В первом периоде матча «Каролина» – «Вашингтон» 19-летний форвард хозяев Андрей Свечников подрался с Александром Овечкиным. Драка, мимо которой не сумел пройти даже UFC, закончилась нокаутом после нескольких ударов капитана столичных. Свечников проиграл без вариантов, но сегодня о молодом парне из Барнаула говорят все.

Пока его знают лишь те, кто плотно интересуется хоккеем. Сейчас познакомимся с Андреем поближе. Он начинал играть в хоккей в родном Барнауле, а затем продолжил заниматься в Балашихе и Казани. Собственно, в столице Татарстана и начали раскручивать Свечникова.

Два крутых сезона в школе «Ак Барса» (во втором он набрал 53 очка в 13 матча) подтолкнули Андрея к отъезду в США. Возможно, он изначально не видел себя в КХЛ, а может – сказалась мечта играть в лучшей лиге мира. Тем более, к тому моменту его брат Евгений выступал за фарм-клуб «Детройта».

Он попал в «Маскегон Ламберджекс» – команду, которая играет в сильнейшей юниорской лиге США (USHL). Уровень этого турнира немного уступает канадской CHL, но все равно довольно приличный. Одного сезона хватило, чтобы понять – в Америку приехал главный российский игрок 2000 года рождения. В сезоне он набрал 58 (29+29) очков. Это позволило ему войти в топ-5 снайперов и бомбардиров USHL.

Затем была канадская OHL и «Барри Кольтс». Там также сложилось все неплохо – 72 балла в 44 встречах. Свечникову тогда было всего 17 лет. Он уверенно шел во всех преддрафтовых рейтингах в тройке лидеров. До первого места чуть-чуть не дотянул – «Каролина» забрала его под вторым номером.

Фанаты «Каролины» им восхищаются

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Очень жаль, что пока у него не совсем получается со сборной России. Он почти ничего не выиграл в составе юниорской и молодежной команды (только бронза на ЮЧМ-2017). Молодежный чемпионат мира-2018 Россия провалила, не попав даже в полуфинал. Да и наставник команды Валерий Брагин не сильно доверял юниору – тренер предпочитает ребят постарше.

Разорвать НХЛ сходу у Свечникова также не получилось, но он провел все 82 матча регулярки в дебютном сезоне (37 очков). Андрей прибавлял от матча к матчу, тем самым, росло его игровое время и роль в команде. Не удивимся, если в следующем сезоне он будет стабильно играть в первом звене с Себастьяном Ахо и диктовать свои условия на льду.

Чем же так крут Свечников? Прекрасное катание и сумасшедшая техника. Этот парень умеет обращаться с шайбой на скорости. У него неплохой бросок, есть задатки чистого снайпера – голов Андрей в этом чемпионате забил больше, чем отдал передач. В плей-офф НХЛ он и вовсе ворвался дублем. При этом его нельзя назвать чистым индивидуалистом. Он способен отдать классную передачу и в будущем стать игроком, который будет прокачивать партнеров.

Самое главное – Свечников ставит перед собой задачи и планомерно их решает. Он не боится тех трудностей, которые возникают. Не дали роль лидера в сборной России на МЧМ? О'кей, я буду приносить пользу в четвертом. Не получилось ворваться в НХЛ так же, как это сделал, например, Коннор Макдэвид? Ладно, я буду прибавлять и добьюсь своего постепенно.

Фанаты «Каролины» уже восхищаются Свечниковым. По его игре – хорошие отзывы. И эта драка с Овечкиным, пусть и проигранная, точно добавит молодому игроку уважения среди болельщиков и специалистов.

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