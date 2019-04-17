Взлетят ли «ястребы»? Чем удивит Боб Хартли армейцев в Балашихе

Такой форы в решающих сериях Кубка Гагарина всегда хватало для завоевания трофея. Но «Авангард» знает и другую историю, со знаком плюс…

Никитин и Попов помнят камбэк «Авангарда»

С этой истории и начну. В финале плей-офф-2004 «Авангард» встречался со своим главным соперником в первой половине нулевых «Магниткой». Первые два матча в Магнитогорске завершились в пользу хозяев. В Омске «ястребы» сравняли счет в серии. А решающая игра на поле «Металлурга» принесла сенсационную победу «Авангарду» - 1:0 по буллитам и титул чемпиона России. Самое интересное, что в тех событиях приняли самое активное участие герои наших дней – тренеры Игорь Никитин, Евгений Корешков Дмитрий Рябыкин, Антон Курьянов, президент «Авангарда» Максим Сушинский. А форвард ЦСКА Сан Саныч Попов и теперь в строю, системообразующий для армейцев игрок. 15 лет назад он был по другую сторону баррикад.

Защитник омичей Никитин прервал было засуху, но его гол отменили. Потому что Сушинский зацепил в площади ворот голкипера «сталеваров» Маракла.

Сейчас ситуация другая. Если «Металлург» с братьями Корешковыми сам играл и давал играть соперникам, то от ЦСКА этого ждать не стоит.

Хартли изменения затемнил

После поражения в матче номер два главный тренер «ястребов» Боб Хартли оптимизма, мягко говоря, не излучал. По обыкновению искренний и словоохотливый канадец мечтал поскорее завершить пресс-конференцию. Он так и не стал раскрывать карты. Хотя бойкий репортер, почитатель тренерского таланта рулевого «Авангарда», настаивал на этом. Ответа на вопрос об изменениях в игре по сравнению с первым матчем серии мы так и не получили.

А изменения эти носили локальный характер – омичи отказались от тотального прессинга в чужой зоне, тщательно оберегали свой пятачок, лишив армейцев подборов. Что касается атаки, то гости решили взять количеством – набросами на ворота Сорокина. Острых моментов они создали мало. Таких, как у Телегина, не попавшего с чудо-передачи Андрея Светлакова в пустой угол, у омичей не было. В третьем периоде они не смогли развить наступление, предпринятое во второй 20-минутке.

Как-то маститый тренер Петр Воробьев бросил шайбу в огород Вячеслава Быкова и его ЦСКА: «Играть и выигрывать – две большие разницы».

Так и «бросать – забивать».

Где у Сорокина кнопка?

- Омичи не так часто доводили шайбу до ворот Сорокина, - считает эксперт Андрей Николишин, с которым автор этих строк смотрел второй матч серии.

- Но как «Авангарду» переломить ход серии? – задал я вопрос Николишину.

- Чтобы выигрывать, надо забивать. Мало Омск создал моментов, зато хорошо потренировал Сорокина, держал его в тонусе. В работе на пятачке гости уступили армейцам. В конце третьего периода омичи сами ошиблись. Бондарев сначала напарил на синей линии, а потом оказался на линии броска и не сумел его заблокировать, лишь зацепив шайбу клюшкой. Удивляюсь, как габаритный вратарь Бобков ухитрился пропустить шайбу, летевшую верхом, она добралась до перекладины, а потом срикошетила ему в спину. Словом, омичам надо что-то придумать в атаке, неожиданное для Сорокина, а не ждать ошибки соперника.

Да и джокера в составе ждать не стоит. Все лучшие силы на льду. Разочаровал в первом матче форвард-гренадер омчей Кирилл Петров (рост 191 см, вес 106 кило), вышедший на лед в свой день рождения. Ни силы, ни движения, голые габариты. А ведь дополнительный стимул обязывал его активничать. Год назад он играл в финале за ЦСКА против «Ак Барса», после чего армейцы с ним расстались. Не устроило соотношение цены (зарплаты) и качества. Во второй игре вместо него вышел другой экс-армеец – Семен Кошелев.

Во второй игре притупилось грозное оружие команды Хартли – большинство. Правда, гости всего дважды разыгрывали лишнего, хозяева же – ни разу! Уникальный случай для противостояния близких по классу соперников, к тому же играющих в агрессивной манере.

Вратарь Игорь Бобков два матча подряд не проваливает. Доказано и этой серией. Но все-таки он уступает армейцу Сорокину. Тысячу раз был прав Хартли, когда на открытой тренировке предположил:

- С Сорокиным будет еще сложнее, чем с уфимцем Метсолой.

Итак, Балашиха готова во второй раз принять финал Кубка Гагарина. В 2010 году в этом подмосковном городе решающая серия началась и завершилась. Четыре матча ХК МВД против записного фаворита «Ак Барса» не оставили равнодушными никого. Теперь соперники проведут на местной одноименной арене не больше трех встреч. В любом случае история получит нового обладателя Кубка Гагарина.