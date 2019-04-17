Ждем Малкина в сборной! Его «Питтсбург» с грохотом вылетел из Кубка Стэнли

Броски блокировал даже Эберле

Барри Троц переигрывал Майка Салливана в трех матчах серии «Питтсбурга» против «Айлендерс». Поэтому было интересно понаблюдать за тем, что предъявит оппоненту наставник «Пингвинз» в тот момент, когда его команда оказалась на грани пропасти.

В таких случаях у игроков обычно переключается тумблер и они начинают играть по-другому: достают из себя все, понимая исключительную важность момента. Это должно было помочь «Питтсбургу», который выглядел довольно пресно.

Тактика «Пенс» в стартовые минуты не удивила. Скоростные атаки по бортам с подключением защитников и броски. Много бросков. Уже на 35-й секунде один из них привел к голу – Джейк Гентцель поразил ворота Робина Ленера. Такой мощный старт зачастую приводит к тому, что пропустившая команда начинает валиться и проигрывает матч уже в первом периоде, но это не про «Айлендерс».

Трижды в этой серии они пропускали первыми, но ни разу не тратили больше двух с половиной минут на то, чтобы отыграться. Вот и сейчас спустя 1:34 Джордан Эберле восстановил равенство, забросив свою четвертую шайбу в противостоянии с «Питтсбургом». Команду Салливана в том эпизоде подвел Крис Летанг, которого на синей линии накрыл Скотт Мэйфилд.

«Пингвинз» так и не смогли решить свою главную проблему: нью-йоркцы продолжали провоцировать их потери в средней зоне и на входе в свою, регулярно отвечая контратаками с численным преимуществом. Вторая шайба в матче, которую забросил Брок Нельсон, выросла из похожего эпизода.

А что касается бросковой нагрузки, то кипер «Айлендерс» Ленер довольно легко с ней справлялся. Форварды «Питтсбурга» не слишком сильно заморачивались над выбором позиции и просто шмаляли едва ли не со входа в зону.

По ходу первого периода швед отразил десять бросков и еще пять заблокировали полевые, что тоже симптоматично для этого противостояния: игроки«Айлендерс» прекрасно знали, чего ждать от соперника, поэтому здорово расставлялись в своей зоне. Причем блоками отметился даже Эберле, который до этого сезона не был замечен в оборонительных подвигах.

«Айлендерс» были похожи на ЦСКА

Во втором периоде «Айлендерс» пошли дальше. Они выкрутили форчек на максимум, стараясь запирать соперника в зоне и активируя преимущество дальней лавки. Все это было очень похоже на ЦСКА, который глушит атаки «Авангарда» за счет нереального давления в чужой зоне.

Команда Барри Троца использовала приблизительно те же методы. Два форварда перекрывали борта, еще один шел за ворота, заставляя защитника принимать поспешные решения в начале атаки, синяя линия тоже контролировалась. Таким образом, «Айлендерс» сразу перевели игру в нужное им русло. У «Питтсбурга» не работал их ран-н-ган в нападении, а без скорости команда Салливана куда менее опасна.

Кроме того, «Пингвинз» очень не хватало эмоций. А ведь такие талантливые команды всегда зависимы от куража. Не было ощущения, что они горят в серии 0-3. Уж слишком добренькими были хоккеисты «Питтсбурга». Не срывались, не лезли в драки, а на скамейке сидели с каменными лицами. Даже Сидни Кросби, с метра засадивший в штангу при розыгрыше большинства, особо не переживал.

Ситуацию попытался переломить Патрик Хернквист. Он решил прессануть Ленера в краске, но в итоге получил несколько раз вратарской «гитарой» по хребту, а потом еще и увесистый панч блином в лицо вместе с двумя минутами штрафа от арбитров. Так себе попытка вывести кипера соперника из равновесия. Ленер, конечно, психанул, но довольно быстро успокоился, потому что игра шла не в его зоне. У «Питтсбурга» в этой серии не получилось ничего. Даже провокации.

«Айлендерс»просто оказались лучше готовы к плей-офф. Они системнее, мощнее и заряженнее. Плюс за них тренерский скилл Троца, который не только умеет ставить крепкую оборону, но и бить по слабым местам соперника. Салливана он знает очень хорошо, поэтому вынес его из плей-офф второй раз за два сезона.

Не помогли даже Малкин и Кросби в одном звене

Нет, «Пенс»не сложили оружие. Во втором игровом отрезке они были близки к тому, чтобы сравнять счет, но либо выручал Ленер, либо просто не везло. О Евгении Малкине вновь вспоминать не приходилось. После удачной игры на старте серии, в которой Джино набрал 1+1, следующих трех он наскреб всего один результативный балл за передачу.

Их связку с Филом Кесселом восстановили, но звено Брока Нельсона полностью выключило их из игры. В качестве экстренной меры Салливан поднял россиянина к Кросби, а во вторую тройку – Ника Бьюгстада, но сложить все яйца в одну корзину – далеко не всегда хорошая идея.

«Питтсбург» окончательно лишился баланса, пойдя ва-банк, поэтому в концовке у ворот Мэтта Мюррея возникало едва ли не больше моментов, чем в зоне «Айлендерс». Эберле мог все заканчивать за пять минут до сирены, но попал в крестовину.

Симптоматично, что лучшую смену у «Питтсбурга» в концовке провели Мэтт Каллен, Доминик Симон и Хернквист с парой защитников Дюмулен – Гудбрэнсон. Лидеры «Пенс» просто слили эту серию и не смогли включиться в нужный момент. У Кросби - 0+1 в четырех матчах, у Малкина - 1+2, у Кессела – 1+1.

В четвертой игре Троцу даже не пришлось париться с наложениями. Если в предыдущих встречах он еще периодически накидывал на звено Кросби тройку Валттери Филппулы, то минувшей ночью с Сидом справился и Мэтт Барзал.

«Айлендерс» идут дальше и здесь, господа, все по делу. «Питтсбург», к сожалению, не предъявил никаких аргументов. Даже желания у этих ребят было совсем мало. Эта династия закончилась.