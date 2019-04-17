«Тампа» сломалась. Как команда Кучерова закончила сезон (спойлер – очень быстро) - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2019 06:45ХоккейОлег Протасов

«Тампа» сломалась. Как команда Кучерова закончила сезон (спойлер – очень быстро)

Что бы ни произошло в нынешнем плей-офф дальше, серия «Тампа-Бэй» и «Коламбуса» уже стала главной сенсацией сезона, затмившей прошлогодний крестовый поход «Золотых рыцарей» в финал Кубка Стэнли.

Что случилось с «молниями»?

И при всем уважении к геройствам игроков «Блю Джэкетс» авторами сенсации скорее следует считать не их, а хоккеистов «Лайтнинг», потому что это тот самый случай, когда не столько одни выигрывают, сколько другие проигрывают. А вот почему они проигрывают – большой вопрос.

Предположение о том, что блистательные в регулярке «молнии» вдруг разучились играть, даже рассматривать не станем – в силу его полной абсурдности; предположение же, что Джон Торторелла сожрал Джона Купера тактически – не подтверждается визуально. Остается искать причины в психологии. Но тут какое дело: два десятка игроков и тренер не могут обладать примерно одинаковым набором отрицательных ментальных качеств – в действительности кто-то бывает слаб характером, кто-то силен; все разные, и сильные обычно поддерживают и заводят слабых.

Следовательно, должно произойти какое-то событие, которое в одночасье подломило целую команду, в регулярном чемпионате рвущую всех и вся и одержавшую рекордные (повторение рекорда) 62 победы. Событие это, разумеется – сдача первой игры серии со счета 3:0. Если приглядеться внимательнее, можно даже назвать конкретное время этого перелома – двенадцатая минута третьего периода.

К тому моменту гости сократили счет до 3:2, но нельзя было сказать, что над хозяевами сгустились тучи. Они все еще контролировали ход игры, вот только в завершающей стадии атак дело разладилось – потому что Сергей Бобровский, на удивление быстро оправившийся от трех пропущенных в первом периоде шайб, стал «тащить» все. В той ситуации чрезвычайно удачно для «Молнии» схватил двойной малый штраф опытный Брэндон Дубински: у фаворитов появилось целых четыре минуты для того, чтоб попытаться увеличить отрыв и спокойно довести матч до победы. Казалось, для спецбригады большинства «Тампа-Бэй» – лучшей в регулярном чемпионате (28,2% реализации) – такая задача вполне по зубам. Однако хозяевам не удалось не только увеличить преимущество, но и даже просто сохранить его. Вот этот самый эпизод, когда Джош Эндерсон сравнял счет – причем, не убежав один на один с вратарем, как это часто бывает в меньшинстве, а будучи с партнером вдвоем против четверых, включая Андрея Василевского «молний» – судя по всему и сломил фаворита. В оставшееся время того матча, затем на протяжении всей второй игры и двух периодов третьей «Тампа-Бэй» была совершенно на себя не похожа. И еще удивительнее, что не похожа она была и на команду, которой кровь из носу требуется реабилитироваться сначала за предыдущее поражение, затем за два предыдущих поражения, и, в конце концов, за два предыдущих поражения и проигрываемый третий кряду матч.

«Коламбус» самоотверженно оборонялся

Четвертая встреча стала логичным продолжением третьей: гости не торопились свистать всех наверх, создав первый условно опасный момент у ворот Бобровского лишь на шестой минуте, да и вообще почти половину периода не могли толком зайти в чужую зону, а уж закрепиться в ней – и подавно. Счет к тому времени был уже 2:0 и, как и в предыдущем матче, это стало хорошим стимулом для «молний» – они заиграли более осмысленно, и наконец свою первую (и последнюю) шайбу в этом розыгрыше забросил Стивен Стэмкос. Гол этот поохладил атакующий настрой хозяев, но тут их выручил вернувшийся в состав после одноматчевой дисквалификации Никита Кучеров, снова заработавший необязательный штраф. О спецбригаде большинства южан говорилось выше, что же касается меньшинства, то этот компонент у них в регулярке тоже был лучшим в Лиге – правда, не единолично, а наряду с «Аризоной» и тем же «Коламбусом». Но в этой серии меньшинство «Тампа-Бэй» разладилось совершенно: «убито» ровно 50%, что довольно позорно для любой команды, не говоря уж о лидере с показателем 85%. Удаление Кучерова хозяева четко «расписали» примерно за полминуты, но к радости Джона Купера, в кои-то веки проявившего на лавке бурные эмоции, гол не засчитали: Зак Веренски на мгновение и пару сантиметров выпустил шайбу за синюю линию.

Хозяев же это, кажется, вообще не огорчило. Третью шайбу они забросили во втором периоде, и вот после этого «Тампа-Бэй» заиграла на своем привычном уровне, устроив в чужой зоне настоящий пожар. Стало отчетливо видно: вот сейчас дожмут. И дожали, сократив счет, а затем и сравняв его. И сразу же после этого снова словили удаление – и при отложенном штрафе пропустили гол. Поскольку штраф был отложенный, в статистику спецбригады меньшинства он не пошел – так что этот показатель не упал еще ниже 50%.

В третьем периоде гости продолжили натиск, и хотя он был не настолько фееричным, как в концовке второго, все равно довольно мощным. «Коламбус» самоотверженно оборонялся, время от времени контратакуя малыми силами: «мундиров», убегающих на чужую половину площадки в одиночку или вдвоем, партнеры как правило не поддерживали, предпочитая караулить свою зону. За две минуты до сирены южане заменили Василевского на шестого полевого игрока, что номинально дало им численное преимущество. А как они таким преимуществом в этой серии распоряжались, уже известно. Так что гол в пустые ворота стал закономерным итогом. А сразу за ним и второй. А потом еще и третий.

Кучеров, Стэмкос и Пойнт до четвертой игры не набрали ни одного очка

Резюмируя, можно сказать, что у «Тампа-Бэй» в этой серии фатальным образом разладилось все сразу. Внезапно замолчали грозные нападающие: трое лучших бомбардиров – Кучеров, Стэмкос и Пойнт, в регулярке забросившие 127 шайб и отдавшие 191 передачу – вплоть до четвертой игры не набрали ни единого очка. Главный столп обороны, Виктор Хедман, третий и четвертый матч пропустил из-за травмы, а в первых двух встречах играл так, что его присутствие на льду было немногим лучше дальнейшего отсутствия. Андрей Василевский хоть грубых ошибок и не допускал, но все же и не выручал «когда надо». Тренер Джон Купер не сумел ни внести эффективных тактических изменений, ни эмоционально «накачать» своих подопечных. Мощная игра в большинстве куда-то пропала. Туда же делась и надежная игра в меньшинстве. По большому счету, единственное, что удалось «Лайтнинг», так это оказать на соперника физическое воздействие; вот только это совершенно ни к чему не привело – просто как молния через громоотвод ушло в землю. В результате получился небывалый в истории НХЛ конфуз: победитель регулярного чемпионата вылетел в первом же раунде, не зацепив ни одного матча серии. Да даже и до овертайма ни разу не дошло.

Приедут ли наши на чемпионат мира?

Последний вопрос, связанный с «Тампа-Бэй», теперь звучит так: ждать ли Никиту Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева на чемпионате мира? Прямо сейчас, по горячим следам, первая мысль – «вряд ли». Трудно представить, в каком эмоциональном состоянии они находятся на разнице между абсолютно блестящим регулярным чемпионатом и абсолютно провальным плей-офф – скорее всего, в опустошенном. К Михаилу, возможно, это относится в меньшей степени: он пока еще не принадлежит к главным лидерам «Молнии», а значит – с него и спрос меньше. А вот Андрей и особенно Никита, должно быть, сейчас пребывают под грандиозным давлением; нужен ли им в такой ситуации еще один турнир – довольно сомнительно. Если же справятся с давлением и приедут – то честь им, конечно, и хвала; мастера высочайшего уровня серьезно усилят сборную – и вот это уже вне всяких сомнений.

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