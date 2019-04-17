Снимите это немедленно! Стилисты «Торонто» делают все, чтобы настоящие ценители моды забывали про хоккей Стандартная тенденция последних лет - фото игроков, направляющихся на матч.

Вот они выходят из автобуса. А вот просто идут по улице. Кто-то наяривает в телефон, кто-то в наушниках. Словом, ничего удивительного. Но постойте... что на них надето?

Нет, мы не будем здесь проводить никаких сравнений с модой на одежду у игроков КХЛ. Ибо это отдельная боль и специальное страдание. И вообще хотелось бы отметить, что данный набор букв - субъективное мнение автора, который давно является устаревшей моделью опускающегося в раскаленную сталь Терминатора. Но глядя на костюмы игроков "Торонто", я не нахожу сил поднять вверх прощальный большой палец. Я утопаю в рыданиях, в основном. Впрочем, не все так плохо! Рассмотрим и обсудим данные ниже экземпляры и хором возрыдаем.

ФРЕДЕРИК АНДЕРСЕН

Фредди, где носки?! Нет, мы, конечно могли допустить, что тренд с визитом к президенту России некоего деятеля искусств без этого элемента гардероба быстро разлетится по сети, но чтобы докатилось до Канады...

КАСПЕРИ КАПАНЕН

Наличие носков уже безусловно радует, что позволяет нашим слезам не превратиться в гранулы. Но их цвет... спорно. Как и цвет всего остального, собственно. Если бы Капанен был, скажем, ирландцем, то я бы еще понял этот колор, а так... По-моему, это больше напоминает остатки сукна с рабочего стола черепахи Тортиллы. Обычная рубашка и неплохой галстук не спасают положение. Человек сзади, похоже, просто стыдно. Кстати, кто это?

МИКАЭЛЬ НЮЛАНДЕР

О ужас, что это за готический променад? Таких надо срочно гасить огнетушителем. Нюландер - сын того самого старика Нюландера, сделал все, чтобы неплохая в целом шапочка выглядела как нечто жалкое и нелепое на фоне всего остального семейства Аддамсов, что на него, извините, натянуто.

Ну как вам, страшно? Мне да. Но идем дальше!

ФРЕДЕРИК ГОТЬЕ

О! Это уже интересно! Не черное, не белое и, даже, почти не зауженное. Все-таки среднего размера клеточка - это всегда свежо. Головной убор прекрасен, рубашка скучная, а галстук я бы сжег.

МИТЧЕЛЛ МАРНЕР И КОННОР БРАУН

Будем считать это музыкальной паузой в нашем показе мод. Пацанов спасает только то, что мы не видим низа. А он, низ, и является основной целью нашего фэшн обзора, именно внизу как раз почти у всех все плохо. Шапка - носок и неплохой цвет костюмчика у Марнера, а что касается Брауна, то он просто улыбается.

ОСТОН МЭТТЬЮЗ (слева)

Остон, что ты делаешь?! Ты точно хоккеист или... Нет, ну слушайте, купите же ему сапоги под такие, как бы сказать помягче, брюки. Ты мужчина или где? А где сапоги, там и шлем полицейского. Только в этом случае устоявшийся за годы образ будет выглядеть завершенным. Бр-р-р-р-р! Не могу смотреть больше, скорее листаю дальше.

ДЖЕЙК МАЗЗИН

Еще один житель заброшенного замка. Согласен, Джейк, от просмотра такого пиджака не спасает даже кофе. Так и хочется воскликнуть:

- Мне в этом?! В однобортном? Да вы что? Вы что не знаете, что в однобортном уже никто не воюет? Безобразие!

Итак, мы постепенно приближаемся к финалу нашего обзора. И предлагаем вашему вниманию наиболее удачные объекты, которых объединяет одно - возраст.

ПАТРИК МАРЛО

Ни для кого не секрет, что Патрику на днях стукнуло 107 лет. Но он не желает отставать от моды - это видно по слегка зауженным штанам. Пресновата рубашка, галстук какой-то пластмассовый, а шапка явно служит тому, чтобы не надувало лысину. Зато в руках какой-то модный коктейльчик. В целом мне нравится! И все же какие у них огромные бедра... Ну мрак же.

РОН ХЭЙНСИ

Та-дам!!! А вот и победитель нашего хит-парада. Да, обилие черного уносит нас в стилистику Диего Симеоне, но скажем спасибо Рону хотя бы за то, что он не демонстрирует нам жесты Диего!

Клевая шапка, мощный пиджак, офигительный ремень, но главное... ШТАНЫ!!! Они нормальные! Нормальные, понимаете? Именно такими должны быть штаны у мужика. Я уж не говорю про журнальчик в руках - человек использует бумажную версию гаджета и этим добивает меня окончательно. Браво! Настоящий фэшн-чемпион! И защитник, между прочим, хороший.

Кстати, а какой там счет в серии Бостона? Да какая разница. Не могу оторвать глаз от Рона Хэйнси. Он прекрасен.

Источник фото: https://www.instagram.com/mapleleafs