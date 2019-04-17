Овечкин и Кучеров были в состоянии аффекта! Потому Александр избил пацана, а Никита едва не покалечил финна - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2019 21:30ХоккейСлавин Виталий

Овечкин и Кучеров были в состоянии аффекта! Потому Александр избил пацана, а Никита едва не покалечил финна

Вроде бы все о драке двух русских уже сказано. Но я хотел бы добавить личную историю, а также поговорить еще о Кучерове.

Сразу скажу: я по-прежнему уверен, что Овечкин, чтобы ему ни предлагал Свечников, не должен был вступать в этот отвратительный махач. Хотя бы потому что детей бить нельзя – кулаком в голову уж точно! Лучшим ответом было бы то, что Александр с 2010 года, даты его последней предыдущей потасовки, и делает: берет наглеца на карандаш, а затем подлавливает в укромном месте. То есть размазывает – разумеется, в рамках правил - о борт так, чтоб тот на всю оставшуюся карьеру запомнил.

Именно так поступал, кстати, Валерий Васильев. Вот кто никогда не забывал, что месть – это блюдо, которое подают холодным. Помню, в середине 70-х на Призе «Известий» на него наехал какой-то борзый канадец, а Валерий Иванович промолчал. Я возмущался – как же так? Но в конце матча Васильев подловил этого бедолагу в центре площадки и так принял на корпус, что для гостя пришлось ворота лужниковской коробки открывать: кажется, он, ударившись в стену Васильева, сам себе сломал кисть и ушел в раздевалку.

Замечу, что во второй игре Овечкин точно так же рассчитался со сверхактивным российским юниором, когда кинул Свечникова на борт в зоне «Каролины».

Но я прекрасно понимаю, почему на сей раз Александр в драку все же ввязался. Он просто не выдержал напряжения, которое держится вокруг него, выжимает все душевные соки уже месяца два! Овечкин избивал нашу звездочку, находясь в состоянии аффекта! Недаром первое, что он сделал на скамейке после пятиминутной отсидки в штрафном боксе, спросил тренеров и партнеров: «Ну как там парень? Живой?» По его виду по ходу всего остававшегося матча было видно, что капитан искренне сожалеет о поступке и переживает за соотечественника. Это его настроение передалось одноклубникам, они попросту бросили играть, потому что из них выпустили воздух.

Я был в Америке, когда «Вашингтон» завершал регулярку. Побывал на пяти играх «Кэпиталз» и после каждой заглядывал в раздевалку. Как же был напряжен Александр! В отличие, к слову, от Жени Кузнецова. Вот кто совсем не поменялся. Улыбка с лица не сходит, через слово – шутки-прибаутки…

Я знаю Овечкина с юношества, но таким угрюмым, точнее – сосредоточенным не видел никогда. Привык, что Саша всегда шутит, как-то по-дружески подкалывает. Но когда он меня впервые увидел в гостевой раздевалке после матча с «Нью-Джерси» в Ньюарке, даже нисколько не удивился, сухо выдавив дежурные: «Как дела?» Ну а я, естественно, принялся его пытать, ну когда же он выбьет этот чертов полтинник?

Мне кажется, эта гонка за святой для НХЛ цифрой и надломила Александра. Ведь в прошлом году он остановился в шаге он нее, забив 49 голов. На сей раз Овечкин тормознул на отметке 48. И за те пять туров, что я наблюдал «Вашингтон» вживую, сумел продвинуться лишь на один пункт. Я представляю, что творилось в душе великого снайпера – это как всю жизнь мечтать покорить Эверест, подняться почти до самой вершины, но не пройти последние сто метров и развернуться назад. И так два раза!

Он забросил и 50-ю, и 51-ю шайбу. Но нервы в порядок все-таки привести не сумел. Для этого необходима пауза, переключение на другой вид деятельности. А тут не успела кончиться регулярка, сразу стартовал плей-офф, где от «Кэпиталз» и конкретно капитана все, включая президента США, ждут повторения прошлогоднего триумфа. То есть от максимальных личных задач Овечкин без передыха перешел к решению максимальных командных.

Нервным стрессом я объясняю и срыв в концовке второй игры с «Коламбусом» Кучерова. У Никиты была своя гонка. Не менее сумасшедшая, чем у Ови. Причем в отличие от него, форвард «Тампы» достиг цели не просто в последней встрече сезона, а в последней смене! Речь, конечно, о рекорде Александра Могильного, который держался с 1993 года. Кучеров превзошел его лишь на одно очко.

В плей-офф от досрочного победителя регулярки, да еще повторившего уникальное достижение «Детройта» по победам, все тоже ждали исключительно титула. Ну если не все, то 48 процентов – точно, так проголосовали болельщики на сайте НХЛ.

А тут одна пощечина от выскочек из «Коламбуса», вторая – причем эта вообще без вариантов, и Кучеров элементарно сорвался, если хотите, психанул! С вами, что, такого никогда не бывает? Да разве в обычном состоянии Никита стал бы цеплять в чужой зоне этого финна, тем более добивать его, стоящего на коленях, толчком на борт? Да нет, конечно же! Никита просто доработал бы ногами и обесшайбил бы соперника. Тихо и без пыли.

Напоследок я расскажу свою историю. Как я чуть… Не хочу даже произносить это слово. Когда мне было 16 лет, в школе меня жутко донимал один пацан лет 11-12. Хотел самоутвердиться за мой счет, ибо я тогда уже серьезно играл в хоккей, был чемпионом Москвы и, понятно, был не последним человеком в школе. Был я парнем мирным, все эмоции на льду расходовал. Но тут этот щегол меня реально достал, а стояли мы у лестницы, ну и пихнул я его слегка плечом… Как же он летел по этой бетонной лестнице! Ужас в его глазах я помню до сих пор. Он несколько раз перевернулся, ударился о стену. Все просто остолбенели. Я – тоже. К счастью, все обошлось. А он после этого ко мне подошел только один раз. Пожаловаться: «У меня полтела было в синяках».

Так что, повторяю, я Овечкина отлично понимаю. Сам был в такой ситуации. Но я никогда не испытывал такого жуткого морального давления, как Александр. И никому подобного не пожелал бы.

А Андрею Свечникову – здоровья. И все-таки думать, что делаешь. Утверждаться на льду, в игре, в которой ты со временем можешь стать лучшим. А не подленькими провокациями. Спекулируя на чужих заслугах.

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