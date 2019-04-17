«Гол Андронова? Это его коронный бросок!» ЦСКА выносит Омск, игроки довольны - Советский спорт
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17 апреля 2019 22:46ХоккейПодгорнов Сергей

«Гол Андронова? Это его коронный бросок!» ЦСКА выносит Омск, игроки довольны

После третьей победы финале Кубка Гагарина-2019 игроки ЦСКА были в очень хорошем настроении.

Максим Шалунов, нападающий ЦСКА

– Вы почувствовали, что «Авангард» пытался придумать что-то новое?
– На самом деле, очень тяжелая игра. Я бы не сказал, что она отличалась от первых двух. Все матчи даются очень нелегко. Но сегодня – одна из самых напряженных. У нас мало что получалось, потому что соперник ничего не давал делать. Слава богу, забили сегодня.

– Во втором периоде вы ударили Сергея Шумакова в голову. Что там произошло? Была провокация с его стороны?
– В центре площадки? Боролся за шайбу. Была борьба, что тут такого? Вы думаете я специально? Нет, конечно!

– Как вам проход Сергея Андронова и его бросок?
– Вы что?! Это его коронный бросок! Он его тренирует. Ничего удивительного.

– Как оцените свою игру?
– Я не буду оценивать свою игру. Есть тренеры, они оценят.

– Вы сказали, что «Авангард» вам ничего не давал создать, но по-моему вы позволили создать сопернику еще меньше.
– Такой хоккей, что я могу сказать.

– Тяжело было не засыпать на скамейке?
– А вы засыпали? Нам не до сна было.

– Как будете готовиться к следующему матчу, который может стать решающим?
– Как на последний бой.

– В последних матчах вы чаще играете на партнеров, хотя раньше предпочитали бросать. Почему?
– Я центральный нападающий, всегда играю на своих партнеров. И умею отдавать передачи.

Сергей Андронов, нападающий ЦСКА

– Сегодня вы забили очень красивый гол. Наверное, сами не ожидали, что так получится?
– Наверное, ха. Не знаю. Слава богу, выиграли. Я очень рад этому.

– Шалунов сказал, что это ваш коронный бросок.
– Ну, может быть, да, тренировал его. На тренировках не часто получалось. Самое главное, что в нужный момент сработало.

– Два периода была равная игра..
– Ну они здесь очень плотно играют, двигаются хорошо. Играли, терпели, пытались победить.

– Сегодняшняя игра по сценарию повторяла второй матч.
– Да тут все игры такие – плотные, достойные финала. Все игры от ножа.

– Вас удивило, что прошли всю площадку, не встретив сопротивления?
– Конечно, удивило!

– Насколько хорошо себя чувствуете? Как оцените свое состояние?
– Я думаю, что физическое состояние уже давно отошло на второй план. Сейчас эмоции – главное. Нужно работать на команду.

– 0-3 в финале не отыгрывается?
– Не знаю. Нам главное выиграть четыре матча.

Михаил Григоренко, нападающий ЦСКА

– Сегодня вы забили свой четвертый гол в серии.
– Так получается. Удачное стечение обстоятельств – тренеры доверяют, выпускают в концовках. Хорошо обороняемся, выбегаем в контратаки.

– В Балашихе играть сложнее?
– Я бы сравнил этот матч со второй игрой на нашей арене – дотерпели, вовремя забили. Я думаю, что мы заслужили эту победу.

– Как думаете, почему ЦСКА в последних матчах забивает в самый важный момент?
– Просто играем терпеливо, верим в нашу систему. Нет задачи бежать вперед сломя голову. Получается так, что это приносит результат, забиваем голы в важные моменты.

– За два периода «Авангард» нанес лишь восемь бросков по вашим воротам? Была установка сыграть построже в обороне?
– Нет, такой установки не было. Я думаю, что мы сегодня больше играли в атаке, у нас были хорошие моменты, много большинства.

– Чего не хватает в большинстве? Сегодня не забили.
– Тут, может быть, где-то стыки проиграли, шайба прыгала неудачно. В принципе, у Омска очень хорошие бригады меньшинства, с ними трудно играть.

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