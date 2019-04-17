«Приходите в пятницу, будет Хабиб, будет интересно». Откровения тренеров после третьего матча финала

Никитин: Большинство не было нашим слабым звеном

- Много сил потратили обе команды, мы играли достаточно хорошо, готовимся к следующему матчу.

- Почему не получилось большинство?

- Не сказал бы, что большинство было нашим слабым звеном. Мы создавали моменты, но соперник и его вратарь сыграли хорошо.

- Известно, что 0-3 в финалах никто не отыгрывал. Нет ли самоуспокоенности – мол, дело сделано?

- Нет, настраиваем ребят на серьезную борьбу. Прекрасно понимаем, что нас ждет сложный соперник.

- В третьем периоде прошлого матча вы перевели Капризова в первое звено и это принесло результат. Почему не поступили так же сейчас?

- Тогда на этот шаг нас вынудила ситуация, Калинин получил травму. Теперь начали, как и планировали, нас все устраивало.

Хартли: Соперник ошибается меньше, чем мы

- Матч стал калькой со второй игры. Бобков нас выручал. Своей командой я доволен, недоволен результатом. Нам отступать некуда. Перед началом сезона мало кто в нас верил. Так и сейчас: мало кто верит в нас за дверьми этой раздевалки.

- Почему не забиваете?

- Мы встретились с очень сильным соперником, у которого много игроков представляют сборные. В 19-ти матчах он пропустил 22 гола. Сорокин здорово действует, они габаритные рослые ребята и не дают много шансов. Мы к этом были готовы.

- Капитан ЦСКА забросил из-под вашего капитана. А Зернов и Семенов смотрелись хорошо…

- Побеждает и проигрывает команда целиком. Мы – большая и сплоченная семья. Когда я вступал в должность, Максим Сушинский и Александр Крылов сказали, что устали от внутренних скандалов. Да, сегодня нас подловили на смене. Соперник тоже совершает ошибки, но меньше, чем мы.

- Оборона у ЦСКА столь же непроходимая, как, скажем, у «Нью-Джерси» в финале Кубка Стэнли 1995 года, когда «дьяволы» обыграли фаворита «Детройт» 4-0?

- «Нью-Джерси» и впрямь славились обороной. Команда ЦСКА долго строилась, по кусочкам. Эта серия – отличная проверка для нас, молодых ребят. Мы дошли до финала, я горд за команду. Приходите в пятницу на четвертый матч, не пожалеете. У нас хорошие ветераны, голодная до побед молодежь, Хабиб тоже будет, - смеется Хартли.