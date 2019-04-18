«Даллас» уничтожил «Нэшвилл». У Радулова – заброшенная шайба
«Бостон» и «Торонто» забили 10 голов на двоих, Радулов забросил вторую шайбу в плей-офф.
Феерия в «Торонто»
Счет в серии: 2-2
«Торонто» и «Бостон» выдали самый крутой матч этой ночью. Качели – обычно так называется то, что мы увидели на площадке. Когда медведи забили два быстрых гола, казалось, что это начало разгрома команды Майка Бэбкока. Но не тут то было.
Хозяева восстановили равенство к старту второго периода. У «Торонто» наконец-то включились лидеры. Джон Таварес отдал голевую передачу, а Остон Мэттьюз забил. Правда, затем листья опять посыпались, поскольку у «Бостона» есть Давид Пастрняк. Его дубль вернул гостям преимущество. «Бостон» довольно быстро довел счет до неприличного, но у «Торонто» нашлись силы, чтобы вновь догнать соперника. С 2:5 хозяева сделали 4:5. Решающую шайбу парни Бэбкока пропустили уже в пустые ворота.
«Торонто» не был хуже соперника ни в одном из отрезков. Разве что в первом периоде хозяева позволили «Бостону» себя перебросать. Различная реализация моментов – вот что сыграло роль в этой встрече. Медведи очень трепетно отнеслись к тем шансам, что дала оборона канадского клуба.
Листья очень слабо сыграли на перехватах. «Бостон» очень вольготно чувствовал себя в чужой зоне. Казалось, что «Торонто» не может предугадать, куда пойдет очередной пас игрока соперника. Да и по позиционной обороне хозяев есть вопросы. Ужасный матч провел защитник «Торонто» Никита Зайцев. У него «-3» в графе полезность. Из игроков обороны хозяев до такого уровня опустился только Джейк Маззин.
Вторая шайба Радулова в плей-офф Счет в серии: 2-2
«Даллас» наконец-то начал реализовывать моменты – и сразу же дело пошло! Забивать условные пять голов звезды могли в предыдущих встречах, но Пекка Ринне постоянно оказывался сильнее.Сегодня хозяева показали какую-то сумасшедшую реализацию.
Первые две шайбы были заброшены с двух бросков. Сначала отличился Руп Хинтц, а потом забросил Александр Радулов. Что удивительно – оба гола случились после прямых бросков, перед Ринне не было никакого трафика.
У «Далласа» – очень крутая оборона. Этой команде нельзя давать преимущество в две шайбы на старте матча. Впрочем, звезды останавливаться на этом не собирались. Уложив соперника в нокдаун, «Даллас» закончил все настоящим нокаутом. Хищники ушли на перерыв, проигрывая 0:4.
Такие матчи в плей-офф очень сложно перевернуть.
Хозяева забросили еще один раз, пропустили в третьем периоде и с гордо поднятой головой отправляются в Нэшвилл. У хищников сегодня случилась локальная катастрофа, но к домашнейигре они должны быть в порядке.
Радулов вновь был одним из самых активных игроков своей команды. Он нанес пять бросков, провел силовой прием, а его шайба стала победной для «Далласа». Мелочь, а приятно. Россиянин сумел перенести на плей-офф ту форму, что он набрал в конце регулярки. Радулов – лучший игрок «Далласа» последних пару месяцев. Его не остановить!
Камбэк «Колорадо»
Счет в серии: 3-1
После разгрома в предыдущей встрече, «Калгари» решил куда внимательнее сыграть в обороне. «Колорадо» вновь чаще атаковал, больше бросал, но гости до блеска чистили свой пятак и расчищали помехи перед голкипером Майком Смитом.
Тактика «Калгари» вполне работала – с учетом того, что огонькам первым удалось забить.
Отличился Элиас Линдхольм. Правда, ни у кого не было иллюзий насчет того, что гости отыграют на ноль в этой встрече.
«Калгари» не стал окончательно закрываться, во второй раз пробил Филиппа Грабуэра и только затем начал играть на удержание счета. Впрочем, у гостей не было особого выбора. «Колорадо» прижал соперника к воротам и сумел перевести матч в овертайм. Не самый сумасшедший камбэк, но очень важный в психологическом плане. Лавины в домашних матчах доказывают сами себе,что могут сражаться на равных с лидером Западной конференции.
После такого возвращения в игру «Колорадо» не имел право уступить. Овертайм остался за хозяевами. Теперь им нужно выиграть один матч, чтобы пройти дальше.
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