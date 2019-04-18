Артем Батрак: «Авангарду» нужно отпустить ситуацию и сыграть по-хорошему бесшабашно - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2019 21:05ХоккейПодгорнов Сергей

Артем Батрак: «Авангарду» нужно отпустить ситуацию и сыграть по-хорошему бесшабашно

Комментатор и хоккейный эксперт Артем Батрак – о четвертом матче финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА, который пройдет в пятницу в Балашихе.

«ПО КРЕАТИВУ СОПЕРНИКИ ПРИМЕРНО РАВНЫ»

- Можно ли сказать, что завтра мы увидим последний матч серии?
- Судя по тому, как складывается серия, наверное, да. Не то, что бы я не верю в «Авангард», просто у них мало что получается против ЦСКА. Скажу так: вероятность того, что завтра мы увидим последний матч выше, чем то, что будет пятая игра.

- За счет чего ЦСКА удалось добиться такого превосходства в серии?
- Я думаю, благодаря игре своего вратаря – Ильи Сорокина. Вчера за первые семь минут «Авангард» мог пять голов забить. В трансляции было видно, как Боб Харли настраивал свою команду перед матчем. Он сказал: «Ребята, мы сейчас выйдем и будем рвать всех». Омичи вышли на игру с мыслью, что сейчас они побегут и просто сомнут соперника. Смять получилось, но забить не смогли, потому что Сорокин. Безусловно, в хорошей игре вратаря есть и заслуга полевых, но Илья тащит в ключевые моменты. Это очень важно.

Кроме того, у ЦСКА ровнее состав. Если взять топ-6 армейцев и «Авангарда», то по креативу в атаке они примерно равны. А вот если рассмотреть вероятность ошибки кого-то из хоккеистов, то у команды Игоря Никитина она гораздо ниже. Омичи ошибаются чаще.

- Кажется, что «Авангард» хронически проигрывает ЦСКА пятак. Они практически не создают помех Сорокину.
- Я бы не стал говорить так однозначно. Если бы ЦСКА выигрывал пятак, то и забивал бы оттуда гораздо больше. «Авангард» в серии забил две шайбы и одна из них была как раз из-под ворот – сделал это Виктор Стольберг в первом матче.

Да и, опять же, если посмотреть вчерашнюю игру, то омичи бросали с пятака раз пять. Просто не забили.

- Чего же тогда не хватает Омску?
- «Авангард» - классная команда, она мне очень нравится во многих компонентах. Но если взять, условно, три пункта: индивидуальное мастерство, скорость и борьбу, то по каждому из них ЦСКА чуть-чуть лучше.

«ДЛЯ НАЧАЛА АВАНГАРДУ НУЖНО ПРОСТО ЗАБИТЬ»

- Если «Авангард» забьет завтра первым, он может выиграть? Когда ведешь в счете, играть проще.
- Игра с любым соперником будет складываться проще, если ты забьешь первым – это очевидно. Но я бы пошел от того, что «Авангарду» надо в принципе забить. Два последних матча команда отбегала в атаке на ноль. Вчера «Тоттенхэм» с «Манчестер Сити» за 10 минут забили столько же, сколько ЦСКА и Омск за две последних игры финала Кубка Гагарина.

Это не в укор командам. Просто надо понимать, что это решающие матчи, цена ошибки очень высока, да и ЦСКА весь сезон играет очень строго в обороне. Логично, что в финале они делают ставку на надежную игру в своей зоне и стараются не дать сопернику ничего создать возле своих ворот.

- Есть ли смысл омичам завтра лететь с первых минут в атаку или, может, стоит сыграть поосторожнее, ждать ошибки ЦСКА?
- Я думаю, что при 0-3 в серии на первый план выходят не тактика и план на игру. Здесь нужна просто доля везения и такая хорошая бесшабашность. Тренерскому штабу и хоккеистам «Авангарда» можно попробовать отпустить ситуацию. Но не в том плане, что перестать биться до конца. Пока не проигран четвертый матч, шансы еще есть.

Тут нужно немного по-другому настроиться. В идеале – выйти и получать удовольствие от игры, держа в голове, что, возможно, это последний матч сезона, поэтому надо показать все, на что способен.

Взять, например, Артема Манукяна, который весь сезон прогрессирует. В финале у него есть моменты, но забить никак не получается. Было бы красиво, если бы он отбросил все, что ему мешает, и просто сыграл так, как умеет – шел в обводку, лез на ворота, обыгрывал…

- Что противопоставит ЦСКА?
- ЦСКА сейчас играет на невероятной уверенности. С ними вообще вряд ли кто-то сможет что-то сделать. Армейцы уже два раза проигрывали в финале. В одном из них были в шаге от Кубка. На этот раз они не должны упустить титул. Все в команде хотят доказать, что ЦСКА достоин стать чемпионом. Негативный опыт предыдущих финалов поможет им. Игроки не успокоятся, пока не поднимут над головой Кубок Гагарина.

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