Георгиев-победоносец. Вратарь «Рейнджерс» успешно дебютировал в сборной - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2019 22:18ХоккейДомрачев Владислав

Георгиев-победоносец. Вратарь «Рейнджерс» успешно дебютировал в сборной

Сборная России выиграла у швейцарцев в первом из двух матчей Евровызова 5:2.

В январе 2017 года главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в редакции «Советского спорта» предложил рейтинг вратарей, прошедших через его руки. На первое место он поставил Андрея Василевского. На второе – Илью Самсонова, который пробивается в НХЛ из низов. Потом шли Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. Об Александре Георгиеве высказался уважительно, но без восторга.

Брагина можно понять. В финале МЧМ-2017 против финнов болгарский вратарь не выручил. Два периода держал ворота на замке, а первой же минуте третьего - пропустил в контратаке после потери на чужой синей линии Коршкова, который вызван на сочинские матчи. Решающая шайба в овертайме тоже отчасти на совести голкипера.

Перед Новым годом скаут «Рейнджерс» легендарный Владимир Лутченко в интервью к своему юбилею заявил: «Шестеркин сильнее Георгиева, и вполне способен потеснить самого Лундквиста». Но знаменитого шведа потеснил… Георгиев, выстрелив в концовке регулярного чемпионата.

Вызывая энхаэловца в сборную, ему автоматически гарантируют место в составе на ЧМ. Однако предтеча Ильи Воробьева Олег Знарок легко отступал от этого правила, прикрываясь травмами игроков. В разное время тренер отцепил Семена Варламова и Антона Худобина, а расставание с Наилем Якуповым обернулось скандалом. Уже бывший агент форварда Игорь Ларионов заявил, что травмы у его клиента не было.

Ныне Якупов в обойме, неплохо провел матч в Сочи. В обойме и дюжина энхаэловцев. Защитники Илья Любушкин и олимпийский чемпион Егор Яковлев вышли на лед «Шайбы» и обедни не испортили.

Но в фокусе были не они, а Георгиев. Начал он неуверенно. Сначала не четко сработал ловушкой, потом пропустил после кистевого со средней дистанции из-под Артема Сергеева (непонятно, что помешало габаритному защитнику блокировать шайбу клюшкой).

Потом вратарь-новичок освоился на большом европейском льду, где другие угла обстрела, и несколько раз выручил. В третьем периоде его опять пробил тот самый Бертаджия, забросивший первую шайбу. Броском по центру почти с усов. Но эти маленькие кляксы не испортили картину. Голы нашим давались, победа над финалистом ЧМ-2018 одержана без шума и пыли. Хотя шум все-таки был. Вряд ли стоило защитнику Александру Елесину и форварду Анатолию Голышеву вступать в конфликт с соперниками.

Георгиева поздравляем с премьерой. Вопрос только в том, каким номером он будет на ЧМ в Словакии? Если медицина «Тампа-Бей» даст добро Василевскому, то пост основного вратаря автоматически окажется занят. Есть еще Сорокин, продолжающий сражаться в финале Кубка Гагарина. Вряд ли ему понравится роль второго запасного.

А Шестеркина в сборную не пригласили. Голкипера, которому неожиданно доверили ворота в четвертьфинале с канадцами на прошлом ЧМ. Игорь уже объявил о намерении уехать в «Рейнджерс». А как было бы интересно понаблюдать за очной дуэлью голкиперов из системы этого клуба в Братиславе.

17/04 15:53Хоккей
Кучеров и Малкин точно пригодятся сборной на ЧМ. От таких игроков не отказываютсяНикита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Евгений Малкин получили вызов в сборную России для участия в чемпионате мира.
28/03 14:41Бокс
Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назадРоссийский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).
18/04 09:08Хоккей
«Даллас» уничтожил «Нэшвилл». У Радулова – заброшенная шайба«Бостон» и «Торонто» забили 10 голов на двоих, Радулов забросил вторую шайбу в плей-офф.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
18/04 16:03Футбол
Динияр Билялетдинов: Так и не понял, почему отменили победный гол «Манчестер Сити»Бывший полузащитник «Эвертона» поделился впечатлениями от зубодробительной концовки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от полуфиналов.
18/04 21:05Хоккей
Артем Батрак: «Авангарду» нужно отпустить ситуацию и сыграть по-хорошему бесшабашноКомментатор и хоккейный эксперт Артем Батрак – о четвертом матче финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА, который пройдет в пятницу в Балашихе.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
18/04 20:22Футбол
По делу Кокорина и Мамаева допросили ЕвсееваИтоги седьмого дня заседаний по делу Кокорина и Мамаева не внес в ход процесса практически ничего нового.
17/04 21:30Хоккей
Овечкин и Кучеров были в состоянии аффекта! Потому Александр избил пацана, а Никита едва не покалечил финнаВроде бы все о драке двух русских уже сказано. Но я хотел бы добавить личную историю, а также поговорить еще о Кучерове.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/04 00:02Футбол
7 минут безумия. Сумасшедший старт обернулся провалом «Манчестер Сити»«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в одном из самых умопомрачительных матчей в истории еврокубков.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
17/04 23:26Хоккей
«Снова отменили гол. Если бы не было этого правила, все было бы по-другому!»Что говорили хоккеисты «Авангарда» после третьего матча финала Кубка Гагарина.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
17/04 22:46Хоккей
«Гол Андронова? Это его коронный бросок!» ЦСКА выносит Омск, игроки довольныПосле третьей победы финале Кубка Гагарина-2019 игроки ЦСКА были в очень хорошем настроении.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
18/04 19:07Футбол
Ловите момент! Скоро за блокбастеры вроде «Ман Сити» – «Тоттенхэм» придется платитьРассказываем, как поменяется рынок футбольного телевидения в России в связи с утратой «Матч ТВ» прав на показ матчей английского чемпионата.
30/01 22:30Теннис
Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
18/04 14:53Хоккей
Россия стартует на ЮЧМ-2019. Сборную будет тащить ПодколзинГлавный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов собрал практически сильнейший состав на чемпионат мира.
Новости
23:49 Футбол «Валенсия» вновь обыграла «Вильярреал» и вышла в полуфинал Лиги Европы
23:27 Баскетбол Велимир Перасович: Сегодня мы здорово сыграли в защите, дали ЦСКА забить только 68 очков
23:10 Баскетбол Димитрис Итудис: Сегодня соперник был более решительным, чем мы, и сравнял счет в серии
22:54 Хоккей Жюльен Брисбуа: Верю, что в конце концов мы вернем Кубок в Тампу с этой группой игроков и этими тренерами
22:48 Хоккей Роб Бриндамор: Не знаю, вернется ли Свечников в строй до конца серии с «Вашингтоном»
22:26 Баскетбол Вячеслав Шушаков: На матч с УНИКСом выбрали правильную тактику
22:10 Баскетбол Димитрис Прифтис: Плохая игра, плохой день для нас
21:59 Баскетбол ЦСКА уступил «Басконии» во втором матче 1/4 финала Евролиги
21:53 Хоккей Сборная России переиграла Швейцарию в товарищеском матче
21:52 Футбол «Балтика» и «Сибирь» сыграли вничью
21:50 Футбол Почеттино, празднуя выход «Тоттенхэма» в полуфинал ЛЧ, показа неприличный жест (видео)
21:45 Баскетбол «Парма» обыграла УНИКС, а ЦСКА стал победителем «регулярки» в Единой лиге ВТБ
21:27 Футбол Неймар восстановился от травмы и готов сыграть против «Монако»
21:16 Хоккей ХК «Ростов» выиграл Кубок Федерации за секунду до овертайма
21:15 Футбол Черышев остался в запасе «Валенсии» на матч Лиги Европы против «Вильярреала»
21:12 Футбол «Наполи» – «Арсенал». Стартовые составы
21:08 Футбол Борис Игнатьев: Думаю, что у «Зенита» хватит сил довести этот сезон до логичного завершения – чемпионства
21:01 Футбол «Спартак» опубликовал видео с Каррерой ко дню рождения клуба
20:46 Футбол Защитник «Спартака» Кутепов был прооперирован в Италии
20:46 Футбол СМИ: В ближайшие дни «Реал» согласует трансфер Азара
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика