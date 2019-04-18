Георгиев-победоносец. Вратарь «Рейнджерс» успешно дебютировал в сборной

В январе 2017 года главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в редакции «Советского спорта» предложил рейтинг вратарей, прошедших через его руки. На первое место он поставил Андрея Василевского. На второе – Илью Самсонова, который пробивается в НХЛ из низов. Потом шли Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. Об Александре Георгиеве высказался уважительно, но без восторга.

Брагина можно понять. В финале МЧМ-2017 против финнов болгарский вратарь не выручил. Два периода держал ворота на замке, а первой же минуте третьего - пропустил в контратаке после потери на чужой синей линии Коршкова, который вызван на сочинские матчи. Решающая шайба в овертайме тоже отчасти на совести голкипера.

Перед Новым годом скаут «Рейнджерс» легендарный Владимир Лутченко в интервью к своему юбилею заявил: «Шестеркин сильнее Георгиева, и вполне способен потеснить самого Лундквиста». Но знаменитого шведа потеснил… Георгиев, выстрелив в концовке регулярного чемпионата.

Вызывая энхаэловца в сборную, ему автоматически гарантируют место в составе на ЧМ. Однако предтеча Ильи Воробьева Олег Знарок легко отступал от этого правила, прикрываясь травмами игроков. В разное время тренер отцепил Семена Варламова и Антона Худобина, а расставание с Наилем Якуповым обернулось скандалом. Уже бывший агент форварда Игорь Ларионов заявил, что травмы у его клиента не было.

Ныне Якупов в обойме, неплохо провел матч в Сочи. В обойме и дюжина энхаэловцев. Защитники Илья Любушкин и олимпийский чемпион Егор Яковлев вышли на лед «Шайбы» и обедни не испортили.

Но в фокусе были не они, а Георгиев. Начал он неуверенно. Сначала не четко сработал ловушкой, потом пропустил после кистевого со средней дистанции из-под Артема Сергеева (непонятно, что помешало габаритному защитнику блокировать шайбу клюшкой).

Потом вратарь-новичок освоился на большом европейском льду, где другие угла обстрела, и несколько раз выручил. В третьем периоде его опять пробил тот самый Бертаджия, забросивший первую шайбу. Броском по центру почти с усов. Но эти маленькие кляксы не испортили картину. Голы нашим давались, победа над финалистом ЧМ-2018 одержана без шума и пыли. Хотя шум все-таки был. Вряд ли стоило защитнику Александру Елесину и форварду Анатолию Голышеву вступать в конфликт с соперниками.

Георгиева поздравляем с премьерой. Вопрос только в том, каким номером он будет на ЧМ в Словакии? Если медицина «Тампа-Бей» даст добро Василевскому, то пост основного вратаря автоматически окажется занят. Есть еще Сорокин, продолжающий сражаться в финале Кубка Гагарина. Вряд ли ему понравится роль второго запасного.

А Шестеркина в сборную не пригласили. Голкипера, которому неожиданно доверили ворота в четвертьфинале с канадцами на прошлом ЧМ. Игорь уже объявил о намерении уехать в «Рейнджерс». А как было бы интересно понаблюдать за очной дуэлью голкиперов из системы этого клуба в Братиславе.