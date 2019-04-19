Разрушительный ураган. Овечкин забросил, но «Вашингтон» снова проиграл - Советский спорт
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19 апреля 2019 06:33ХоккейСлавин Виталий

Разрушительный ураган. Овечкин забросил, но «Вашингтон» снова проиграл

«Вашингтон» опять проиграл «Каролине» (1:2), но уже не так безнадежно.

Смешно читать, что тренер «ураганов» Бриндамор подставил Свечникова, бездарно потеряв одного из лидеров команды. Все с точностью до наоборот. В шахматах это назвали бы классической жертвой легкой фигуры ради того, чтобы перехватить инициативу. Наверное, у тренера «Каролины» такого замысла не было, но эта провокация 19-летнего юниора, совратившего Овечкина, сработала на сто процентов.

Клуб с грудой ноунеймов, десять лет мечтавший о плей-офф, не только благодаря той самой жертве взял одну партию, но выиграл и вторую, сравняв счет в битве с действующими чемпионами. Хотя сделали это хозяева, похоже, по инерции. По крайней мере в скорости, бросках и хитах «Кэпиталз» уже сравнялись с хитроумным соперником: 33-34 по силовым приемам и 31-24 по ударам в створ.

Вся разница в том, что Мразек защищал ворота блестяще, а Холтби – так себе. Плюс гости в очередной раз забыли выйти на поле – пропустили первый гол на 17-й секунде, а во втором периоде преждевременно его покинули – финн Теравайнен забросил победную шайбу за 28 секунд до сирены на перерыв.

Ау, тренер! Мистер Рирден, ваши подопечные об азбучных законах хоккея знают?!

В этом Кубке Стэнли на первый план выходят страсть и желание, отправляя в чулан голое мастерство. Победители регулярки из Тампы уже на каникулах, лучший хоккеист планеты Кросби с его вечной тенью Малкиным – там же. Хотя – нет, Джино вроде собирается на ЧМ подъехать. Ждем! Сборная – не пресловутый «Питтсбург», в Братиславе Женя будет главной звездой, по крайней мере российской команды.

За счет чего «Харрикейнз» взяли оба домашних матча? Бешеного темпа, полной самоотдачи каждого – только и всего. Плей-офф – такая штука, что на одной ноге никого не обыграешь. Пора «Вашингтону» это понять. Прежде всего это касается игроков второго эшелона. Сегодня я видел на льду Овечкина, Бекстрема, Оши, Кузнецова, Орлова, Уилсона… А чем остальные-то занимались?! Не хватает умения, срубайте все на своем пути, вгрызайтесь в глотку противнику – в рамках правил, конечно! – душите его по всей площадки, лезьте на чужой пятак, чистите до блеска свой. То есть делайте все то, что делали хозяева два вечера подряд в Роли. Иначе в Кубке Стэнли никак. Иначе будет, как с «молниями» и «пингвинами».

Вместе с тем в этой сумасшедшей рубке нельзя терять голову, как дважды сегодня случилось с Холтби и под самый занавес – с Кузнецовым. Ну куда вратарь укатил из краски, когда на ворота в дебюте вывалился Славин? Понятно, знатная фамилия. Но что защитник мог сделать с неудобной руки? Однако Холтби зачем-то пошел за ним в сторону, открыл все ворота, и Фегеле просто нужно было не промахнуться с метра по пустой рамке.

Во втором эпизоде, когда забивал Теравайнен, канадец, наоборот, застрял во вратарской площади, вместо того чтобы выкатить на финна и сократить угол обстрела. Нападающему «Каролины» оставалось только не попасть в тело Холтби, а среагировать на бросок он уже не мог физически – слишком близкая дистанция. Впрочем, основной виновник гола - защитник Орпик. Он зачем-то сместился к левому борту, абсолютно оголив центр и правый фланг, куда и ворвался Теравайнен. Видно, что 38-летнему ветерану уже тяжеловато справляться со скоростями плей-офф. Как тут не вспомнить о потери из-за травмы Кемпны!

Точно такой же момент за три минуты 11 секунд до конца был у Кузнецова. Но Жене не хватило в этой суматохе хладнокровия и расчета. Он затянул с броском, слишком сблизился с Мразеком и сам себе испортил позицию – бездарно шлепнул шайбой в чеха.

Вон они – решающие нюансы всего сезона. К слову, и Овечкин забил свой второй гол в этом плей-офф и 63-й в кубковой карьере (вышел на 26-е место в НХЛ, потеснив Малкина) благодаря такой вот, казалось бы, мелочи. Макгинн в меньшинстве сломал клюшку, и когда Орлов отпасовал в офис № 8, канадцу нечем было блокировать ван-таймер Ови.

Короче говоря, все теперь ясно окончательно. Кто на каких козырях играет и что им противопоставить. Серия начинается заново, но теперь пойдет до двух побед. У «Кэпиталз» по-прежнему преимущество своего льда. Осталось каждому игроку столичных разбудить в себе льва. Тем более что и у них, кажется, выбили с доски фигуру. Что там с Оши, которого Фегеле нагло толкнул сзади в спину на борт на 55-й минуте, после чего американец вынужден был уйти в раздевалку?

Александр Великий и Ко, неужели простите?!

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