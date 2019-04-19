Тарасенко в шаге от выхода в следующий раунд. Голливудская развязка в Виннипеге! (видео) - Советский спорт
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19 апреля 2019 08:31ХоккейКостяев Иван

Тарасенко в шаге от выхода в следующий раунд. Голливудская развязка в Виннипеге! (видео)

«Сент-Луис» совершил классный камбэк и победил, «Вегас» отложил сенсацию до следующего матча.

Грохот в Виннипеге не испугал «Сент-Луис»

Счет в серии: 3-2 в пользу «Сент-Луиса»

Сумасшедшую поддержку обеспечили болельщики «Джетс» своей команде. Перед стартовым вбрасыванием на арене в «Виннипеге» установился такой гул, после чего хозяева сломя голову побежали вперед. Им понадобилось 12 секунд, чтобы открыть счет. Голкипера Джордана Биннингтона оставили на растерзание Адаму Лаури. Форвард «Джетс» расстрелял вратаря с убойной позиции.

Этот гол отправил «Сент-Луис» в глубокий нокдаун. При такой же сумасшедшей поддержке болельщиков «Виннипег» побежал забивать еще. Вторая шайба хозяев – квинтэссенция беспомощности гостей в стартовом отрезке. Защитники расступились перед Кевином Хэйзом, нападающий пробрался на пятак и переиграл Биннингтона. Только после этого гола «Сент-Луис» начал приходить в себя.

Но не сказать, что музыкантам удалось перевернуть игру во втором отрезке. «Виннипег» все равно был чуть опаснее, он чаще бросал по воротам, запирал гостей в их зоне и постоянно держал в напряжении голкипера. «Сент-Луис» обязан Биннингтону тем, что этот матч не закончился досрочно. Вратарь совершил несколько сумасшедших спасений.

А затем наступило время чудес. Гости прибавили в активности и наконец-то начали делать то, ради чего они приехали в Виннипег. Пока молчал Владимир Тарасенко, забивали другие люди. Камбэк «Сент-Луиса» начался с шайбы Райана О’Ралли – всего лишь нужно было грамотно сыграть перед воротам Биннингтона. Затем Брэйден Шенн заставил болельщиков «Джетс» замолчать, а победный гол гости забили за 15 секунд до сирены! Отличился Джейден Шварц (3:2).

«Сент-Луис» возвращается домой, чтобы одержать последнюю победу в этой серии.

«Вегас» не сумел сотворить сенсацию

Счет в серии: 3-2 в пользу «Вегаса»

Глядя на то, как «Вегас» методично доламывает звездный «Сан-Хосе», мало кто думал, что акулы смогут вцепиться в эту серию, даже несмотря на то, что они проводили пятый матч этого противостояния дома.

«Сан-Хосе» вышел на эту встречу с хороших настроем. Это помогло акулам добиться хорошего преимущества к середине стартового отрезка. Хозяева шикарно действовали в прессинге, а самое главное – были быстрее соперника. Защитники «Вегаса» попросту не успевали за форвардами акул. К тому же, акулы были очень злые.

Определенные шансы гостям подарил Райлли Смит. Он забросил в большинстве довольно курьезную шайбу.

Однако «Сан-Хосе» среагировал и вновь увеличил преимущество. И все же акулы заставили своих болельщиков понервничать. После гола Джонатана Маршессо запахло камбэком, но «Сан-Хосе» похоронил надежды «Вегаса». Два гола под занавес встречи принесли хозяевам уверенную победу (5:2).

Жерар Галлан вновь отложил дебют Никиты Гусева. Тренер не захотел ломать игру своей команды, да россиянин провел всего пару тренировок в составе рыцарей. Вряд ли мы увидим Гусева в этой серии, но если «Сан-Хосе» возьмет еще одну игру, возможно, наставник «Вегаса» решится на рискованный шаг и даст Никите шанс проявить себя.

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