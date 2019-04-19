34-кратные! ЦСКА выиграл серию 4-0 и впервые завоевал Кубок Гагарина

Нет, «Авангард» с Бобом Хартли во главе не хотел войти в историю со знаком минус. 0-4 в финале стало бы если не позором, то черной меткой.

Канадский тренер сделал ставку на атаку. Заявив ровно шесть защитников и 14 нападающих. Понятно, что молодой Яремчук вышел бы на лед в исключительном случае. Как и форвард Ртищев у ЦСКА.

Армейцы ротировали состав минимально – Скотта заменил Мамин.

Уже на первой минуте Григоренко упустил супершанс. Бобков отразил бросок со среднего пятачка. По залу пошла гулять шутка: он забивает только в пустые ворота. Полумомент был у Телегина – не такой козырной, как в первом матче серии, но все-таки.

А потом судьи взяли гостей в ежовые рукавицы. Началась эта атака еще вчера, когда СДК выписал Шалунову (2+10) минут и денежный штраф за удар в голову Шумакова в матче номер три.

Капитан гостей Андронов решил еще раз проучить своего бывшего одноклубника. Там был удар коленом, приправленный конфискацией клюшки соперника и выбросом ее за пределы поля. Вскоре удалился Вей за задержку клюшкой, Галимов красиво подыграл судьям. Со второй попытки «ястребы» реализовали численное преимущество.

Потерявшему «гитару» Сорокину никто не помог – защитники Нестеров и Блажиевский забыли, что в таких ситуациях делятся с вратарем своим орудием труда. У Шумакова было время прицелиться и без помех бросить в пустой угол. Судьи на всякий случай сходили в «кинотеатр». Чтобы удостовериться в том, что Деарне не мешал вратарю. Гол засчитали.

Пропущенная шайба вывела из себя Слепышева. Армеец, которого скосил у ворот Бобкова Емелин и долго не отпускал, лягнул лежачего защитника омичей. Судьи немедленно выгнали цеэсковца до конца игры. Как в четвертьфинале Олимпиады-2006 в Турине юного Малкина, учинившего такой же самосуд над канадцем Лекавалье. Евгения тогда дисквалифицировали на один матч. Полуфинал с финнами (0:4) он пропустил.

Потом судьи решили подровнять штрафные минуты – Шумакова наказали за симуляцию, что автоматически влечет денежный штраф.

Но разве это главное в финале? Участники решающей битвы за Кубок Гагарина готовы выложить миллионы, чтобы поднять над головой главный трофей КХЛ.

Защитник Франсон с блеском презентовал свой фирменный бросок с короткого замаха. Угол был очень острый, а времени в обрез. Но шайба запорхнула в сетку. К перерыву 2:0.

Тут на «Арену «Балашиха» приехал очень важный болельщик – премьер РФ Дмитрий Медведев. Словно на заказ Капризов выдал на-гора гол-красавец после выигранного вбрасывания.

Быстрая шайба гостей до предела накалила обстановку. До второго перерыва шла обоюдоострая игра. Хозяева были активнее. Но четко действовали вратари.

В третьем периоде Емелин чуть ли не зубами поймал шайбу после могучего броска Григоренко. В зале повисла звенящая тишина. Но вскоре лидер обороны омичей вернулся на лед. В миллионный раз подтвердив аксиому: в плей-офф не играют только мертвые.

Ветерану Попову, находившемуся прямо перед воротами, подарили шайбу, а он вместо броска стал искать партнера.

Давление армейцев заставило ошибиться Бобкова. Вратарь-гренадер потерял ворота и пропустил не самую сложную шайбу после броска с весьма острого угла Окулова. Не помог ему и Емелин, потерявший клюшку и долго ее поднимавший.

На последней минуте основного времени Шалунов и Вей могли похоронить «Авангард», но на пути шайбы встал Бобков.

В овертайме армейцы выглядели свежее, надолго запирали омичей в зоне. Но в большинстве, которое организовал выбросивший шайбу к зрителям Зернов, сыграли бездарно. Хозяева численное преимущество после удаления Капризова разыгрывали острее. Бросок Бека приняла на себя стойка. Шайба, облизав спину Сорокина, вылетела в поле.

Развязку долго ждать не пришлось. На 78-й минуте Мамин подправил дальний бросок Робинсона. Экс-форвард «Флориды» забивал в седьмом матче финала-2016, но та локальная победа оказалась пирровой. Теперь к Мамину и ЦСКА пришел настоящий успех.

Кубок Гагарина

Финал. 4-й матч

«Авангард» - ЦСКА – 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).

Голы: 1:0 - Сергей Шумаков (Сергей Широков, 12:51, бол.), 2:0 - Коди Фрэнсон (Алексей Емелин, Тейлор Бек, 17:11), 2:1 - Кирилл Капризов (Иван Телегин, 23:47), 2:2 - Константин Окулов (57:12), 2:3 – Максим Мамин (77:44).

Вратари: Бобков – Сорокин.

Броски: 74-82, в створ: 38-38

Вбрасывания: 40-46

Штраф: 14-33

Счет в серии: 0-4