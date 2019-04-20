Игорь Есмантович: В следующем сезоне ЦСКА будет еще сильнее

- Ни один хоккеист с действующим контрактом никуда не уедет и не собирался. Капризов, Сорокин, Григоренко, Нестеров и еще несколько хоккеистов имеют контракт и на следующий сезон. Не знаю, откуда эти слухи берутся. Что касается состава, то в следующем сезоне команда будет еще сильнее.

- ЦСКА готов в случае локаута в НХЛ принять игроков из-за океана?

- Мы ко всему готовы. Главное, чтобы лига к этому была готова.

- Вас не смешат вопросы на пресс-конференциях о том, что ЦСКА играет в скучный хоккей?

- Очень много людей хоккейный клуб ЦСКА не любят и так выражают эмоции. Посмотрите, какой у меня был рейтинг после летней селекции. Есть некоторые журналисты, которые ставили наши перспективы под сомнения. Что сделал Есмантович с составом, и как ЦСКА будет играть? Где теперь эти люди? Ау, обозначьтесь, люди! Признайтесь, что вы дилетанты и поздравьте нас с победой.

- ЦСКА прошел плей-офф на одном дыхании. Что вам шепнули на ухо Дмитрий Медведев и Игорь Сечин?

- Поздравили с победой, которую мы так долго ждали и дождались.