ЦСКА титаническим трудом взял Кубок Гагарина. Сил радоваться практически не осталось - Советский спорт
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20 апреля 2019 01:36ХоккейПодгорнов Сергей

ЦСКА титаническим трудом взял Кубок Гагарина. Сил радоваться практически не осталось

Все эмоции игроков ЦСКА в одном материале. Мамин счастлив, Сорокин шутит, Попов отмолчался, а Карнаухов – волкодав!

«Вот оно – счастье!»

Случилось то, чего все ждали с самого начала сезона. Московский ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. Финал получился без интриги. «Авангард» достал из себя все в четвертой игре, вел 2:0, но все равно проиграл в овертайме. Победную шайбу в составе армейцев забросил Максим Мамин, вернувшийся по ходу сезона из «Флориды», где не попадал в состав.

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Максим Мамин приносит ЦСКА звание обладателя Кубка Гагарина! 🚨 @maximamin78! #GagarinCup winner in OT!

Публикация от КХЛ (@khl)

Камбэк в родной клуб получился тяжелым. Он долго не мог забить и набрал всего три (1+2) очка в 25 матчах регулярки. И это при том, что ранее у Мамина не было проблем с результативностью.

- Сейчас, конечно, это самые нереальные эмоции. Вот оно – счастье: ты обнимаешься с родными, со своими партнерами, поднимаешь этот Кубок и понимаешь, что не зря работаешь и отдаешь свою жизнь хоккею, – смущенно рассказывал Мамин после церемонии награждения. Да, так получилось, что в регулярке не забивал, но, видите, все к лучшему шло. Самое главное, что сейчас этот гол вылез и я бы променял на него все шайбы, забитые до этого, - подытожил Максим и отправился праздновать с партнерами.

Вообще, хоккеисты ЦСКА не выглядели самыми счастливыми людьми на земле. Чувствовалось, что парни морально опустошены. Так часто бывает после тяжелых побед. Кто-то может сказать, что армейцы в финале разнесли под ноль «Авангард» и почти не встретили сопротивления по ходу этого розыгрыша Кубка Гагарина, но это совсем не так. ЦСКА шел к этой победе несколько лет.

Прежде чем поднять Кубок над головой, этим парням пришлось проиграть два финала за три года. Поэтому сейчас упустить трофей они не могли. Армейцы были предельно сконцентрированы и заточены на результат, поэтому по ходу плей-офф пропускали издевательские вопросы о целях, шампанском в раздевалке, чемпионских кепках и прочей мишуре.

«Лень было стричься»

- Меня признали лучшим игроком? На самом деле, это общая победа, а не конкретного хоккеиста. Так что, спасибо огромное ребятам – они сделали отличную работу, - MVP плей-офф – голкипер ЦСКА Илья Сорокин - с трудом подбирал слова. Я не мог представить, что в финале мы выиграем в четырех матчах. Каждая игра могла повернуться как в одну, так и в другую сторону. Так сложилось, что настало наше время. Почему не стал стричься перед плей-офф? Да просто лень было, - с улыбкой сказал Илья.

Он действительно сделал разницу в этом плей-офф. Во многом благодаря ему ЦСКА добрался до титула, которого так долго ждал. Сорокин – один из лучших вратарей Европы, но каждый год ему чего-то не хватало для настоящего триумфа. Есть мнение, что финал двухлетней давности против «Магнитки» он провел не лучшим образом, и Василий Кошечкин его переиграл.

В прошлом сезоне по ходу серии против СКА его вытеснил из основы Ларс Юханссон и вывел москвичей в финал. Сейчас Сорокин тоже не лучшим образом стартовал в противостоянии с Питером, но начиная со второй игры действовал так, что вопросов к нему не осталось. Нападающие «Авангарда» весь предстоящий отпуск будут вспоминать о потрясных сэйвах кипера ЦСКА, которые он оформлял пачками в каждой игре финала.

«Я, пожалуй, промолчу»

В стороне от всеобщего ликования, золотого конфетти, фото- и видеокамер катался 38-летний Александр Попов. Только что в финале он обыграл родной «Авангард». В этой команде он провел 18 лет, но в какой-то момент оказался не нужен – не подошел под систему очередного тренера.

Перед нынешним сезоном новый президент омского клуба Максим Сушинский звал его обратно, но получил ответ: «Я хочу выиграть Кубок». Перед финальной серией Попова за это аккуратно троллили болельщики: мол, Саня выбрал не ту команду. Но уже первые матчи этого противостояния дали ответы на многие вопросы. Своему бывшему клубу Попов в итоге не забил, но в последнем матче отдал передачу на Константина Окулова, который сравнял счет.

- Я, пожалуй, промолчу, - улыбнувшись подмигнул мне Александр. Этот момент самого большого триумфа в своей многолетней карьере он хотел разделить с семьей и друзьями. При этом Попов не стал забирать у команды Кубок Гагарина и кататься по льду, показывая его трибунам, а просто фотографировался со своими близкими на некотором отдалении.

Человек был спокоен и счастлив. Последний гештальт в карьере закрыт. Но вряд ли Александр закончит. В лиге все еще не так много игроков, которые бегут быстрее Попова. Кстати, теперь можно вернуться в Омск и в следующем году попытаться выиграть еще один Кубок, теперь уже с родной командой.

Свои корни он не забыл. После финального свистка Александр объехал арену и помахал омским болельщикам, которые его просто обожают и всегда с радостью ждут дома. Жаль только, что теперь он временно в Балашихе.

«Давай, братва, столько работали!»

- Кто чемпионы?!, - раздавалось в победной раздевалке армейцев.

- Мы чемпионы, - гремела в ответ толпа игроков.

- Кто еще будет чемпионами? – главный человек ЦСКА Игорь Сечин ехидно задал главный вопрос вечера.

- Мы!!! – ответ от хоккеистов последовал незамедлительно.

Армейцы явно не собираются останавливаться на одном Кубке Гагарина. У принципиального соперника СКА их два, у «Ак Барса» - три, у «Динамо» - два. Есть, к чему стремиться. Тем более, что президент ЦСКА Игорь Есмантович после награждения в интервью на кураже заявил, что в следующем сезоне команда станет еще сильнее. Как? Разве это возможно? Посмотрим.

- Давай, братва, столько работали, теперь можно!!! – кричал капитан армейцев Сергей Андронов, наливая шампанское. Его по традиции чемпионских раздевалок было много. Очень много. Спустя пару десятков секунд после команды капитана армейцев оно в прямом смысле полилось с потолка.

Тренерский штаб ЦСКА в сторонке от этой вакханалии принимал поздравления от армейских легенд – Владислава Третьяка и Бориса Михайлова. Последний с нажимом что-то доказывал Игорю Никитину, который провел два сезона под жесточайшим психологическим прессингом.

Главный тренер армейцев и так не самый общительный человек, но тут сложилось впечатление, что его просто замкнуло. В интервью Никитин с трудом подбирал слова.

- Сейчас испытываю гордость за ребят. Они заслужили это своей работой, своим желанием, своим отношением к делу. Хочу поблагодарить всех, кто нас окружал: супруги, дети, родители, всех тех, кто давал нам положительную энергию. Сейчас трудно что-то сказать, такое опустошение. Но, конечно, мы очень довольны.

Не всегда счет и серия отражают то, что было на самом деле. Все игры были равными. Думаю, мы просто дольше к этому шли, поэтому у ребят была такая остервенелость, - сказал он на льду после победы. Но в раздевалке просто стоял и слушал, что говорят легенды.

«ЦСКА всегда будет первым»

- Давай, волкодав! – кричали Павлу Карнаухову партнеры, передавая ему Кубок с шампанским в раздевалке. Идеальное прозвище для этого молодого форварда, который исполнит на площадке все, что нужно команде: забьет, отдаст, подерется, спровоцирует соперника.

Это был один из самых забавных моментов вечера, не считая померанского шпица, который рассекал по льду балашихинской арены после награждения в поисках хозяйки. В целом, в раздевалке было довольно спокойно, если сравнивать ее с победами других команд. Наверное, все потому, что армейцы и правда очень долго шли к этому. Поэтому и сил радоваться особо не было.

Но Попову респект отдали всей командой, зарядив чант «Саня Попов!». В ЦСКА отличный коллектив, в котором у каждого своя роль. Александр – самый уважаемый игрок этой команды. Все в ней понимали, насколько важным был для него этот финал.

Ну и стандартная мантра «ЦСКА всегда будет первым» не раз в этот вечер прорезал плотные алкогольные пары в чемпионской раздевалке армейцев. Что ж, в следующем сезоне проверим.

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