Александр Крылов : Если бы мы взяли Кубок с кондачка, то деклассировали бы его!

Александр, какие эмоции от финала Кубка Гагарина?

– Поздравляю ЦСКА. Это классная команда. Приятно, что там в составе есть небезразличные для Омска люди. Они заслужили эту победу. Было бы, наверное, несправедливо, если бы мы взяли и так, с кондачка выиграли Кубок. Мы бы тогда его деклассировали. Сезон для нас выдался непростым, но мы достойно прошли и регулярку, и переезд. Приятно играть в хоккей в апреле.

– Сезон был для «Авангарда» действительно уникальным – команда играла вне города. Не потеряна ли связь команды с Омском?

– Она даже окрепла. Фан-зоны, стадион в Омске, которые нас поддерживали на расстоянии, давали нас огромную поддержку. Эта связь нам придавала сил. Спасибо Омску за это.

– Как можете оценить вклад главного тренера Боба Хартли в развитие команды?

– В первую очередь, он показал молодым ребятам тренировочную культуру, внимание к деталям – то, что ничто не должно ускользать от взгляда профессионального хоккеиста. Эта работа произвела огромное впечатление и на меня, и на хоккеистов, и на многих специалистов, которые посещали наши тренировки и в частных беседах говорили мне, что такого сильного иностранного специалиста у нас в КХЛ еще не было.

– «Авангард» был в этом сезоне самой открытой командой лиги для журналистов и общественности. Сохраните этот курс?

– Конечно. Это часть культуры и любви к спорту. Мы играем для болельщиков, и они иметь право знать, что происходит в команде.

– Есть понимание, как команда изменится в следующем сезоне?

– Завтра соберемся и обсудим наши планы на будущее. Конечно, работа уже ведется. Мы поддерживаем Илью Михеева в его решении попробовать себя за океаном. Он много сделал для омского хоккея. Если вдруг что-то там не заладится, то мы всегда ждем его назад. Но мы его поддерживаем и считаем, что у него должен быть этот шанс. Я с удовольствием ему помогу – с языком и другими вопросами. Если Илья уедет, то нам нужно будет усиление. Работаем над этим.

– Многие говорили, что если бы команда играла в Омске, то не достигла бы такого результата…

– Это неправда. Я читал, что писали якобы кто-то из игроков не хотел ехать играть в хоккей в Омске. Но ни один хоккеист не ставил такие условия. Говорили про Емелина, но там был принципиален вопрос относительно трехлетнего контракта, но никак не территориальный.