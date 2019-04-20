«Торонто» побеждает в нечетных матчах. А эксперименты «Бостона» заканчиваются провалом

В предыдущей встрече главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди разбил свою ведущую тройку, уведя Давида Пастрняка к его земляку и тёзке Крейчи. Этот манёвр он несколько раз проворачивал в регулярном чемпионате, пытаясь получить вместо одного суперзвена – два хороших, но плодов перестановка приносила мало. Позавчера Кэссиди усовершенствовал свой эксперимент: первый период Пастрняк отыграл с Крейчи и Луи ДеБраском, а во втором – вернулся к Патрису Бержерону и Брэду Маршанду. И во второй смене забросил шайбу. А следом и ещё одну – вторая, правда, пришлась на розыгрыш большинства, но всё равно – со старыми-новыми партнёрами. Кэссиди же на этом не успокоился, и в дальнейшем Пастрняк стал попеременно выходить то в первом звене, то во втором; также «плавающими» стали Дэнтон Хайнен, ДеБраск, Чарли Койл и Юаким Нурдстрём (который, кстати, хотя и забросил последнюю шайбу в пустые ворота, но на протяжении всей серии был, пожалуй, самым невыразительным нападающим у «Брюинз», так что по поводу выздоровления Шона Кёрали именно швед отправился сегодня в запас).

Аналогичная ротация произошла и сегодня; а из изменений – в сравнении с предыдущем матчем – можно отметить упрощение игры со стороны «Брюинз». Вероятно, причиной этому стало довольно большое количество брака в передачах, причём во всех трёх зонах. Опростившиеся «Мишки», действительно, на этот раз ошибались гораздо реже; но и на созидательных действиях – их снижении – это отразилось ещё более существенно. Остроту в атаке утратили обе команды. «Кленовые Листья» были быстрее, больше владели шайбой и чаще гостили в чужой зоне, но по-настоящему опасные моменты у тех и у других ворот в первом периоде можно сосчитать по пальцам одной руки. Ещё и мизинец останется незадействованным. Хозяева заметно оживились лишь перед перерывом, получив численное преимущество. Изрядно нагрузили гостей, попортили нервы Фредерику Андерсену, но счёт так и не открыли.

Во втором периоде хозяева немного поднажали, но инициативой всё ещё владели гости. В третьем – поднажали ещё, и стали постепенно перетаскивать одеяло на свою сторону. И пропустили гол – достаточно спорно засчитанный после видеопросмотра. Пасшийся на пятачке Зак Хаймэн толкнул клюшкой в спину Чарли МакЭвоя, в результате чего защитник «Бостона» остался на месте, тогда как Хаймэн сам же и отлетел – показалось, что намеренно – назад: прямиком на Туукку Раска. Чем создал ему вполне конкретную помеху за секунду до того как шайба влетела в ворота.

Разумеется, «Брюинз» понеслись отыгрываться и, разумеется, получили второй гол на контратаке. На последней минуте хозяева сократили отрыв, и даже были близки к переводу игры в овертайм – но всё же не успели.

Что нас ожидает в шестой игре? Пока серия проходила в строгом ритме: нечётные матчи выигрывает «Торонто», затем «Бостон» делает выводы и берёт реванш в чётных. Первые две встречи завершились с зеркальным счётом 4:1. Третья и четвёртая были более ровными – на победу «Мэйпл Лифс» в одну шайбу (3:2) «Брюинз» ответили победой в две шайбы (6:4); но поскольку последняя была заброшена в пустые ворота, можно считать этот результат очень близким к предыдущему. Следовательно, если заданный ритм сохранится, послезавтра мы должны увидеть очередной отыгрыш «Мишек».

Помимо строгого чередования победителей чередуется в этой серии и ещё одна вещь – игра второй пары защитников «Торонто» Маззин – Зайцев. В нечётных матчах они действуют прилично, в чётных же – совершенно неприлично. При нахождении на льду Никиты «Торонто» пропустил 9 шайб из 14, при нахождении Джэйка – и вовсе 10 (причём все четыре гола в игре №2 и пять из шести – в игре №4).

Но самое интересное, что это, скорее всего, не поможет «Бостону». И даже не потому, что седьмая игра – если ритм серии аккуратно сохранится до самого её конца – будет снова за «Кленовыми Листьями» (хотя и по этому тоже). А потому, что согласно беспристрастной статистике с тех пор, как серии стали проводить до четырёх побед, выигрыш пятого матча при счёте 2-2 обеспечивал победу и в серии в 205 случаях. Проигравший же пятый матч добивался в итоге успеха лишь 55 раз.