«Торонто» побеждает в нечетных матчах. А эксперименты «Бостона» заканчиваются провалом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 апреля 2019 09:10ХоккейПротасов Олег

«Торонто» побеждает в нечетных матчах. А эксперименты «Бостона» заканчиваются провалом

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Бостон Брюинз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 2:1. Таким образом, «Торонто» повёл в серии — 3-2. И теперь «Кленовые листья» в шаге от выхода во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

В предыдущей встрече главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди разбил свою ведущую тройку, уведя Давида Пастрняка к его земляку и тёзке Крейчи. Этот манёвр он несколько раз проворачивал в регулярном чемпионате, пытаясь получить вместо одного суперзвена – два хороших, но плодов перестановка приносила мало. Позавчера Кэссиди усовершенствовал свой эксперимент: первый период Пастрняк отыграл с Крейчи и Луи ДеБраском, а во втором – вернулся к Патрису Бержерону и Брэду Маршанду. И во второй смене забросил шайбу. А следом и ещё одну – вторая, правда, пришлась на розыгрыш большинства, но всё равно – со старыми-новыми партнёрами. Кэссиди же на этом не успокоился, и в дальнейшем Пастрняк стал попеременно выходить то в первом звене, то во втором; также «плавающими» стали Дэнтон Хайнен, ДеБраск, Чарли Койл и Юаким Нурдстрём (который, кстати, хотя и забросил последнюю шайбу в пустые ворота, но на протяжении всей серии был, пожалуй, самым невыразительным нападающим у «Брюинз», так что по поводу выздоровления Шона Кёрали именно швед отправился сегодня в запас).

Аналогичная ротация произошла и сегодня; а из изменений – в сравнении с предыдущем матчем – можно отметить упрощение игры со стороны «Брюинз». Вероятно, причиной этому стало довольно большое количество брака в передачах, причём во всех трёх зонах. Опростившиеся «Мишки», действительно, на этот раз ошибались гораздо реже; но и на созидательных действиях – их снижении – это отразилось ещё более существенно. Остроту в атаке утратили обе команды. «Кленовые Листья» были быстрее, больше владели шайбой и чаще гостили в чужой зоне, но по-настоящему опасные моменты у тех и у других ворот в первом периоде можно сосчитать по пальцам одной руки. Ещё и мизинец останется незадействованным. Хозяева заметно оживились лишь перед перерывом, получив численное преимущество. Изрядно нагрузили гостей, попортили нервы Фредерику Андерсену, но счёт так и не открыли.

Во втором периоде хозяева немного поднажали, но инициативой всё ещё владели гости. В третьем – поднажали ещё, и стали постепенно перетаскивать одеяло на свою сторону. И пропустили гол – достаточно спорно засчитанный после видеопросмотра. Пасшийся на пятачке Зак Хаймэн толкнул клюшкой в спину Чарли МакЭвоя, в результате чего защитник «Бостона» остался на месте, тогда как Хаймэн сам же и отлетел – показалось, что намеренно – назад: прямиком на Туукку Раска. Чем создал ему вполне конкретную помеху за секунду до того как шайба влетела в ворота.

Разумеется, «Брюинз» понеслись отыгрываться и, разумеется, получили второй гол на контратаке. На последней минуте хозяева сократили отрыв, и даже были близки к переводу игры в овертайм – но всё же не успели.

Что нас ожидает в шестой игре? Пока серия проходила в строгом ритме: нечётные матчи выигрывает «Торонто», затем «Бостон» делает выводы и берёт реванш в чётных. Первые две встречи завершились с зеркальным счётом 4:1. Третья и четвёртая были более ровными – на победу «Мэйпл Лифс» в одну шайбу (3:2) «Брюинз» ответили победой в две шайбы (6:4); но поскольку последняя была заброшена в пустые ворота, можно считать этот результат очень близким к предыдущему. Следовательно, если заданный ритм сохранится, послезавтра мы должны увидеть очередной отыгрыш «Мишек».

Помимо строгого чередования победителей чередуется в этой серии и ещё одна вещь – игра второй пары защитников «Торонто» Маззин – Зайцев. В нечётных матчах они действуют прилично, в чётных же – совершенно неприлично. При нахождении на льду Никиты «Торонто» пропустил 9 шайб из 14, при нахождении Джэйка – и вовсе 10 (причём все четыре гола в игре №2 и пять из шести – в игре №4).

Но самое интересное, что это, скорее всего, не поможет «Бостону». И даже не потому, что седьмая игра – если ритм серии аккуратно сохранится до самого её конца – будет снова за «Кленовыми Листьями» (хотя и по этому тоже). А потому, что согласно беспристрастной статистике с тех пор, как серии стали проводить до четырёх побед, выигрыш пятого матча при счёте 2-2 обеспечивал победу и в серии в 205 случаях. Проигравший же пятый матч добивался в итоге успеха лишь 55 раз.

20/04 02:00Хоккей
Александр Крылов : Если бы мы взяли Кубок с кондачка, то деклассировали бы его!Председатель совета директоров «Авангарда» о финале, будущем Ильи Михеева и связи с Омском.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
20/04 01:36Хоккей
ЦСКА титаническим трудом взял Кубок Гагарина. Сил радоваться практически не осталосьВсе эмоции игроков ЦСКА в одном материале. Мамин счастлив, Сорокин шутит, Попов отмолчался, а Карнаухов – волкодав!
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
20/04 01:45Хоккей
«Идем по пути ЦСКА – возьмем Кубок через год»: Эмоции игроков «Авангарда» после поражения в финалеЭмоции хоккеистов омского клуба после поражения в финале Кубка Гагарина.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
20/04 07:58Хоккей
Как ЦСКА отметил победу в Кубке Гагарина. И что еще произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.
19/04 00:18Футбол
«Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубкахЛяказет положил сумасшедший гол со штрафного (обязательно зайдите и посмотрите)!
19/04 08:31Хоккей
Тарасенко в шаге от выхода в следующий раунд. Голливудская развязка в Виннипеге! (видео)«Сент-Луис» совершил классный камбэк и победил, «Вегас» отложил сенсацию до следующего матча.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
20/04 01:00Хоккей
Дмитрий Чернышенко: Победа сильнейшего в равных условиях – цель КХЛПрезидент КХЛ - о финале Кубка Гагарина.
20/04 09:20Хоккей
Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде«Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
19/04 21:28Футбол
Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 23-го тура чемпионата России.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
Новости
09:48 ММА Нурмагомедов – Махачеву: Никакой недооценки, нам нужен результат
09:32 ММА Менеджер – об отмене боя Штыркова: Очень неприятное решение, но здоровье важнее
09:15 ММА Бой Штыркова с Кларком в Санкт-Петербурге отменен
09:05 Хоккей НХЛ назвала трех звезд дня
08:59 Футбол Рафаэль Бенитес: Хотел бы выиграть Лигу чемпионов в последующие 11 лет
08:45 Хоккей КХЛ объяснила, почему хоккеистам ЦСКА вручили медали с прошлогодними лентами
08:39 Хоккей Впервые в истории оба победителя конференций НХЛ вылетели в первом раунде плей-офф
08:33 Хоккей «Колорадо» выиграл серию с «Калгари»
07:54 Футбол Магомед Адиев: Ситуация с «Анжи» не красит Дагестан (видео)
07:38 Баскетбол «Оклахома» обыграла «Портленд» в третьем матче серии
07:18 Футбол Френки де Йонг: Не буду испытывать угрызений совести, если «Аякс» обыграет «Барселону»
07:14 Футбол Джермейн Дженас: Не считаю, что назначение Сульшера было правильным решением
07:01 Баскетбол «Бостон» повел в серии с «Индианой», выиграв третий матч подряд
06:53 Баскетбол «Орландо» проиграл «Торонто» и пустил соперника вперед в серии
06:31 Хоккей «Торонто» повел в серии, обыграв в гостях «Бостон»
06:26 Хоккей Боб Хартли: ЦСКА заслуживает уважения – невероятная хоккейная машина
01:09 Хоккей Илья Сорокин: Хоккейный бог был на нашей стороне
01:07 Хоккей Кирилл Капризов: Побеждать везде приятно
01:05 Хоккей Сергей Шумаков: «Авангард» пойдет по чемпионскому пути ЦСКА
00:52 Хоккей Кирилл Капризов: Нельзя сравнивать победу в Кубке Гагарина с олимпийской медалью
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика