Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде

Андерсен вывел «Торонто» вперед в серии с «Бостоном»

«Бостон» и «Торонто» выдают самую захватывающую серию первого раунда. К пятому матчу они подошли со счетом 2-2, причем все предыдущие встречи получились очень яркими. Теперь, когда противостояние входит в решающую стадию, настало время «шахмат на льду». Иначе назвать то, что минувшей ночью мы увидели в исполнении этих команд, невозможно.

За весь первый период «Брюинз» и «Мэйпл Лифс» создали всего два момента, достойных упоминания. Сначала Зак Хайман улетел к воротам Тууки Раска и отдал за спину поперечный пас на Митча Марнера, но того в падении накрыл Здено Хара. Дяде уже 42, но его все еще хватает на 17 минут игрового времени. Фантастика. «Бостон» же ответил резким броском Патриса Бержерона после комбинации в большинстве, но Фредрик Андерсен все контролировал.

На старте второго игрового отрезка он вновь мог открывать счет, но датчанин в очередной раз отклонил взятие собственных ворот. Но куда более впечатляющим выглядел сэйв Андерсена после броска Брэда Маршанда с ползоны. В том эпизоде ему пришлось продемонстрировать реакцию мангуста. Он отразил шайбу блином чисто на рефлексах.

«Бостон» вообще здорово придавил «Торонто». Команда Майка Бэбкока откровенно отскочила в первые десять минут второго периода. Вот только в завершении у «Брюинз» хронически возникали проблемы. В какой-то момент Давид Крейчи уже поехал праздновать гол вместе с партнерами, но зря - чех попал в крестовину.

«Мэйпл Лифс» отбились и ушли на перерыв, а после - продолжили ломать игру «Бостона». Команда Брюса Кэссиди не очень устойчива в таких ситуациях. У «Брюинз» часто не хватает терпения. Поэтому когда «Торонто» открыл счет, это никого не удивило.

Пятерка «Лифс» расставилась в зоне соперника и разыграла отличную комбинацию: Джейк Маззин нашел на открытом льду Остона Мэттьюса и тот щелчком в касание отправил шайбу в ворота хозяев. У тренерского штаба «Бостона» возникли вопросы по действиям Хаймана на пятачке, который толкал в спину Чарли Макэвоя и слегка задел Раска, но после видеопросмотра эпизода гол засчитали.

А через пару минут атака «Торонто» сходу завершилась шайбой в исполнении Каспери Капанена. Хорошее скрестное движение на входе в зону, резкий поперечный перевод, бросок – гол – 2:0.

Ну а в концовке что-то невероятное творил Андерсен. Он совершил несколько абсолютно монструозных сэйвов: блином, ловушкой, щитком, без клюшки… Да, пропустил от Крейчи, но кого это сейчас волнует? «Торонто» теперь ведет в серии 3-2 и все может закончить уже в следующей игре на своей арене.

Победитель Запада вылетает вслед за чемпионом Востока

«Колорадо» эталонно ломал «Калгари» на протяжении всей серии, но все равно вряд ли кто-то мог поверить, что победитель Западной конференции покинет розыгрыш Кубка Стэнли уже сегодня. «Флэймз» играли у себя дома, поэтому проигрывать точно не собирались.

Но фишка в том, что плей-офф для «Эвеланш» начался гораздо раньше. Последние десять матчей регулярки они прошли фактически в режиме мгновенной смерти. Любое поражение могло выбросить их из гонки за зону уайлд-кард. Поэтому «Колорадо» бился, цеплялся до последнего в каждой игре, регулярно оформлял камбэки с пустыми воротами, затаскивал матчи в овертаймах и по буллитам.

«Эвз» уже давно прочувствовали тот уровень накала, который сопутствует играм на вылет. Они просто оказались в куда более кубковой форме, чем «Калгари», который расслабленно докатывал регулярку. До лидеров «Флэймз» просто не дошло, что они в плей-офф, поэтому сейчас они сидят на сайтах по продаже авиабилетов и выбирают направления для отпуска.

«Колорадо» просто снес «Калгари» в пятом матче – 5:1 и вышел в следующий раунд. Главные альфачи «Эвз» не оставили соперникам шансов. У Нэйтана Маккиннона минувшей ночью три передачи, у Микко Рантанена дубль и передача, у Габриэля Ландерскуга эстетский гол коньком. Игроки «Авангарда» просто плачут, глядя на эту красоту.

Ну и, конечно, следует отметить вратаря «Колорадо» Филиппа Грубаэура. Он завалил начало регулярки, но в концовке гладкого сезона вышел на овертоповый уровень и вытеснил из основы Семена Варламова. В плей-офф немец сохранил свою форму и сделал целый ряд ключевых сэйвов против «Калгари».

Так что, в этой серии все, как говорил классик: «Пижоны лежат, великие торжествуют». Впервые в истории НХЛ обе команды, занявшие первые места в своих конференциях, вылетают в первом раунде. Если кто-то забыл, то мы напомним, что на днях лучшая команда регулярки «Тампа-Бэй» эпично отлетела от «Коламбуса» - 0-4.