"Вашингтон", ты-то хоть не вылети! Овечкин поможет (мы точно знаем)!

В этом сезоне плей-офф НХЛ крушит прогнозы и ломает всякую логику. Признанные фавориты проигрывают, суперзвезды не "тащат", проскочившие на флажке в игры на вылет - на коне. Прошлогодний обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" пока играет вничью серию с "Каролиной". Кулачные поединки, травмы лидеров, накаляющиеся страсти. Накануне важнейшего пятого матче в серии, обсуждаем роль ключевой фигуры противостояния Александра Овечкина

Ни для кого не секрет, что НХЛ по непредсказуемости сюжетов разворачивающихся, подчас, в плей-офф легко даст фору любому блокбастеру или кассовому ужастику. Сметающим все вихрем прошлась по регулярке "Тампа", но Панарин с Бобровским охотно приняли титул Повелителей молний. Быстро закончилась сказка для сенсационного в этом году "Калгари", не вытянули унылый "Питсбург" Кросби с Малкиным. Но еще в строю обладатель "чашки" "Вашингтон". Пока еще в строю. Учитывая лихую непредсказуемость этого первого раунда, может случиться еще одна сенсация. А может и не случиться.

Умные люди давно сказали, что величие дается свыше или обретается поневоле. Если уж кого назвали Великим, то это не просто красивый, вне всяких сомнений заслуженный эпитет. Это еще и ответственность, возможно слишком большая. Овечкин ее понимает и чувствует, так было всегда. Но еще. Овечкин дерется, Овечкин негодует, Овечкин критикует, Овечкина не узнать.

Капитан "Вашингтона" всегда был заряжен на борьбу до сирены. Стыки, хиты, клюшками по рукам - всем этим его точно не испугать. Но драки Овечкина можно пересчитать по пальцам, найти на Ютубе и пересмотрев убедиться, что другого выхода иначе как завести себя и партнеров хорошей потасовкой не было. В серии с "Каролиной" безусловно, ждали упорной борьбы, но вряд ли ждали видеть настолько нервного Великого. Даже в прошлом адреналиновом для "Кэпиталз" плей-офф, я уверен, Ови не снизошел бы до драки с дерзким юнцом.

Барнаульский вундеркинд, воодушевленный надвигающейся сухой победой "Ураганов" и беспомощностью в том матче "Вашингтона" решил бросить вызов самому Овечкину. Сложилось впечатление, что Свечников не ожидал, что вызов будет принят и растерянно пытался отмахнуться от соперника чуть не в половину старше и тяжелее килограмм на 20. Нокаут, сотрясение, мощный общественный резонанс. Александр Михайлович побил Андрюшу. Во-первых, Андрюша нарывался сам, во-вторых, повторюсь, в другой ситуации Ови отмахнулся бы от такого мальчишки, как от назойливой мухи. Упаси боже не из страха, просто это не наши методы, Шурик. Вопрос, в чем тут дело?

Ови зол и неуверен. Нет, не в себе. Свои возможности он знает прекрасно, но он знает и их пределы. Постоянно на своем горбу вытаскивать команду не в состоянии даже он. Да, это получалось неоднократно, но теперь он сам в это не очень верит. Поддержка партнеров, на которую вправе рассчитывать капитан, его надеждам не отвечает. Иначе откуда бы взялась критика от капитана после четвертого матча серии? Ни много ни мало, Овечкин обвинил партнеров в нежелании играть. Такое услышишь нечасто, особенно после чемпионского сезона, по окончании которого риторика была совсем другая. Александр Великий нервничает.

Под замес попали и соперники. На фол Фогеле против Оши, закончившийся травмой последнего, Ови среагировал фразой, что наказание должно было быть серьезнее, чем две минуты. И это тоже объяснимо. Ти Джей один из немногих в нынешнем "Вашингтоне", кто может решить исход любого эпизода и даже всей игры умелым и нестандартным ходом. И Овечкин это понимает лучше других. Как любой спортсмен он не хочет проигрывать и это понятно. Вылет в первом раунде позволит недоброжелателям "Вашингтона" заговорить о "голых королях", "синдроме второгодников" и прочих бьющих по репутации команды и самого Александра вещах. Опять поднимется волна разговоров о том, что Ови пора требовать обмена, что в столице он выжал из себя максимум и прочее и прочее. Но главное, что возможная неудача "Вашингтона" ударит и по сборной России на предстоящем чемпионате мира.

Если освободится игрок калибра Овечкина, его обязательно вызовут, и Овечкин обязательно приедет, как приезжал всегда. Но будет ли сильным подспорьем психологически выхолощенный пусть и звездный игрок? Ведь в составе сборной уже есть несколько (надеюсь пока!) хмурых мужчин из стана другого уже низвергнутого фаворита. Впрочем, это другая история.

Пятый матч в серии "Вашингтона" и "Каролины" может стать решающим по многим причинам. Команда, победившая в нем получит несомненное психологическое преимущество и ей останется шаг до победы в серии.

"Каролина" явно чувствует себя раскрепощенной. Нокаут и травма Свечникова психологически не сломали "Ураганов", в случае проигрыша серии никто не бросит в них камень. "Вашингтон" явно не хочет, что бы первый раунд окончательно превратился в театр абсурда, в котором уже с треском покинули сцену победители конференций "Калгари" и "Тампа". Банальнейшая, затертая фраза. Но, многое, очень многое будет зависеть от Овечкина. От его психологического состояния, от того, как и насколько завели партнеров его критические стрелы.

Иначе мы можем увидеть еще один нокаут, в который разозленный Ови запросто отправит любого из состава соперников. Но тогда может случиться сразу два весьма важных события. "Вашингтон" в постчемпионский сезон может вылететь уже в первом раунде, а Евгения Свечникова объявят пророком, а какой-нибудь Фредди все-таки придет за Великим Ови.

Пятый матч серии "Вашингтон" - "Каролина" состоится 21 апреля и начнется в 03:00 по московскому времени.