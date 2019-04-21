Тарасенко вышел в следующий раунд, Радулов забил два гола «Нэшвиллу»

Восемь шайб в Нэшвилле

Счет в серии: 3-2 в пользу «Далласа»

Настоящую феерию устроили «Даллас» и «Нэшвилл» в пятом матче серии. В гости к хищникам команды приехали при равном счете. Для команды Александра Радулова началось все не очень хорошо.

Во-первых, хозяева имели небольшое преимущество на старте поединка. Голкиперу Бену Бишопу пришлось пару раз выручить свою команду. Во-вторых, в одном из моментов оборона «Далласа» сыграла крайне пассивно, позволила Рокко Гримальди себя продавить и открыть счет в матче. Эта шайба определенно разозлила «Старз».

Беды вратаря Пекки Ринне начались еще в первом периоде. После нескольких суперспасений – финну удалось нейтрализовать выход один на один в исполнении Радулова и добивание Джейми Бенна – он все равно пропустил. «Нэшвилл» проспал подключение на пятак Джейсона Дикинсона, который сравнял счет.

А затем настало время Радулова. Россиянин больше не собирался разбазаривать моменты и дважды поразил ворота Ринне. В моменте с первым голом Александру немного повезло. Пас на пустой угол никак не должен был проходить, но защитники хищников в этой ситуации сыграли бездарно. За второй свой гол Радулов должен сказать спасибо Бенну, который выиграл борьбу за воротами и отдал классную передачу в район дальнего пятака.

К началу третьего периода «Даллас» вел в счете с разницей в три шайбы и занялся любимым делом – игрой от обороны. В заключительном отрезке звезды нанесли всего четыре броска – все остальное время они героически защищались. «Нэшвилл» хватило лишь на один гол. «Даллас» победил (5:3) и возвращается домой, где намерен закончить эту серию.

Тарасенко идет дальше

Счет в серии: 4-2 в пользу «Сент-Луиса»

«Сент-Луис» и «Виннипег» в этой серии выигрывали исключительно на выезде. Сначала команда Владимира Тарасенко увезла две победы из Канады, а затем позволила дважды обыграть себя на своей площадке. Пятый матч в Виннипеге также остался за Сент-Луисом. Но сегодня эту тенденцию музыкантам удалось сломать.

Команда Тарасенко два периода владела полным преимуществом. По сути, на льду была лишь одна команда. Но у «Сент-Луиса» возникли проблемы с реализацией моментов. Однако это не создало музыкантам больших трудностей, потому что «Виннипег» был крайне пассивен в атаке. Например, во втором периоде «Джетс» нанесли лишь один бросок в створ ворот Джордана Биннингтона.

У «Виннипега» были огромные сложности с выводом шайбы из зоны. Ошибки в передачах вблизи своих ворот преследовали гостей постоянно, но «Сент-Луис» этим не пользовался. Если бы не агрессия и шайбы Джейдена Шварца, то «Джетс» вполне бы могли дотерпеть до того момента, когда хозяева устанут созидать.

У Шварца сегодня ночью получалось буквально все. Отработать на чужом пятаке? Без проблем. Так пришел первый гол «Сент-Луиса». Вторую шайбу форвард оформил хорошим броском в большинстве. А третий свой гол Шварц забил, уложив на лед защитника «Виннипега». Хет-трик в плей-офф – это очень круто.

Лишь после этого «Джетс» проснулись и чуть было не спасли эту встречу. «Сент-Луис» абсолютно верно отошел к своим воротам, но в некоторые моменты действовал пассивно, за что и был наказан. Забить третий гол «Виннипегу» не хватило времени. Гости отыгрались в меньшинстве за 38 секунд до сирены, но на большее их не хватило.

Тарасенко провел серый матч, но одна возможность для того, чтобы забить, у россиянина была. Увы, он ее не использовал, но вряд ли Владимир будет долго переживать по этому поводу. Его команда прошла в следующий раунд.

Овечкин помог выиграть ключевой матч в серии

Счет в серии: 3-2 в пользу «Вашингтона»

Когда у «Каролины» появился малейший шанс выйти вперед в этой серии, «Вашингтон» надел маску киллера и уничтожил все надежды соперника. В разгроме «Харрикейнз» активное участие принял Александр Овечкин (6:0). На его счету три очка. Он забил гол и отдал две голевые передачи.

Никлас Бекстрем наряду с россиянином стал одним из главных героев встречи. Швед отметился дублем, а также двумя голевыми пасами. У «Каролины» в этом матче не было и шанса. Даже с трудом можно вспомнить опасные моменты, которые создавали гости.

«Вашингтон» победил в ключевой игре. На выезд команда Овечкина отправляется с четкой целью закончить эту серию. «Каролине» будет очень сложно перевести противостояние в седьмую встречу. Тем более, Овечкин окончательно завелся. Кстати, Александр обогнал Евгения Малкина по заброшенным шайбам в плей-офф. Сегодняшний его гол – 64-й за карьеру в Кубке Стэнли. Он вышел на первое место среди россиян по этому показателю.