Потренировались на звездных. Юниорская сборная России уступила американцам - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 апреля 2019 20:00ХоккейДомрачев Владислав

Потренировались на звездных. Юниорская сборная России уступила американцам

На чемпионате мира среди юниоров (игроки до 18 лет) наша команда дала бой фавориту сборной США (3:6), но сохранила шансы на второе место в группе.

На старте чемпионата наши одержали победы над словаками (6:3) и латвийцами (5:1). Американцы разгромили шведов (6:1) и словаков (12:5).

Год назад в Челябинске хозяева в четвертьфинале были биты звездно-полосатыми 1:5, однако счет не отражает упорного характера игры.

Матч подавался через дуэль капитанов – Василия Подколзина и Джека Хьюза. Американский фаворит предстоящего драфта победил, но и россиянин в лед лицом не ударил. Хотя его били, бесцеремонно, беспощадно. Особенно Кофилд. А его однофамилец с точностью до одной буквы забивал. На его счету дубль, шведам он отгрузил три, словакам – четыре. Не удивимся, если побьет рекорд нашего Кучерова, установленный на ЮЧМ-2011 – 21 (11+10) очко.

Россияне начали за здравие. Хьюз и Кофилд решили оставить автограф в штрафном боксе, и со второй попытки наши преуспели в большинстве. Отличился Чинахов из хоккейной семьи. Вскоре Амиров с паса Подколзина наказал вратаря за небольшую заминку.

Но еще до перерыва соперник сквитал счет. Застрельщиком выступил Хьюз. Напрасно Подколзин апеллировал к судье. Тот отказался идти в кино, а ведь вратаря в момент щелчка блокировали. Жаль, что господин Анисимов не главный арбитр ИИХФ, а только КХЛ. Он бы навел порядок.

Во втором периоде наши не совладали с темпом американцев, которые разыгрывали комбинации на самый взыскательный вкус, и пропустили две шайбы. Однако после второго перерыва Спиридонов сократил разрыв – 3:4. Но последнее слово осталось за Хьюзом и Ко. Шестая шайба, влетевшая в ворота Скотникова (замена голкипера была вынужденной), несколько подпортила настроение перед последним матчем в группе со шведами, который состоится 23 апреля. Победитель займет второе место. Впрочем, это самое место год назад в Челябинске оказалось роковым. В четвертьфинале наши вышли на ставшими третьими в Магнитогорске американцами.

Россия – США – 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

Голы: 1:0 – Чинахов (Грицюк, Рогов, 05,48 – бол.). 2:0 – Амиров (07:56). 2:1 – Хьюз (Йорк, Зеграс, 09:40 – бол.). 2:2 – Болди (Тюркотт, 14:51). 2:3 – Болди (Бринк, Фенсор, 31:55 – бол.). 2:4 – Кофилд (Тюркотт, Хьюз, 39:22). 3:4 – Спиридонов (Буренков, 52:04). 3:5 – Кофилд (Маккарти, 54:25). 3:6 – Бенирс (58:57 – п.в.).

Вратари: Аскаров (Скотников, 48:03) – Найт

Броски в створ: 43-23. Штраф: 10-6

21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
21/04 08:30Хоккей
Овечкин снова сразил всех! «Вашингтон» разгромил «Каролину»«Я не могу поверить: канадец испугался русского!» – так орал ошарашенный американский телекомментатор, после того как Овечкин сделал третий гол «Вашингтона».
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/04 12:00Хоккей
Ну всё, ЦСКА, а теперь – бриться! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО)Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз, их бороды - самые знатные в КХЛ.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
21/04 16:00Хоккей
Шестеркин и Кравцов договорились с «Рейнджерс». Им будет тяжело в Нью-ЙоркеВратарь СКА Игорь Шестеркин и форвард «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне будут выступать за «Рейнджерс».
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
20/04 21:15Футбол
«Зенит» и «Краснодар», кайфуйте: «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничьюМощное дерби в Черкизове: голы, пиротехника, сломанный нос и многое другое.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
21/04 14:15Футбол
Сергей Селин: Жалко Халка нет, он бы нашвырял еще передач на голову ДзюбеИсполнитель роли капитана Дукалиса в культовом милицейском сериале поделился впечатлениями от победы любимого «Зенита» над «Краснодаром».
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
Новости
20:12 Хоккей Максим Афиногенов: Я не планирую заканчивать карьеру
20:07 Футбол Рассказов забил первый мяч за основной состав «Спартака» (видео)
19:59 Конькобежный спорт Пятикратная олимпийская чемпионка Ирен Вюст женится на партнерше по сборной
19:53 Футбол «Арсенал» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас»
19:51 Футбол «Ливерпуль» переиграл на выезде «Кардифф Сити» и вернулся в лидеры АПЛ
19:39 Футбол Дмитрий Парфенов: Надо выдохнуть и начать готовиться к тяжелейшему матчу в Самаре
19:38 Футбол «Фратрия» объяснила появление баннера «Перемен требуют наши сердца»
19:22 Футбол Дмитрий Аленичев: Будем надеяться, плохая серия «Спартака» будет продолжена
19:13 Хоккей Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира
19:12 Футбол Курбан Бердыев: В конце допустили необязательный фол и потерю концентрации
19:07 Футбол Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
19:01 Футбол Артем Лукоянов: Теперь я обыгрывал Уфу и в хоккей, и в футбол
19:00 Футбол Защитник «Витесса» Караваев пропустит три недели из-за травмы
18:36 Хоккей Майк Бэбкок: Выиграть четвертую игру и «выбить» другую команду - это самое сложное
18:36 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: Мы пропустили легкие голы и были неаккуратными в работе с мячом
18:22 Футбол «Урал» в концовке матча вырвал победу у «Рубина»
18:21 Футбол Дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «Фрайбург»
18:17 Футбол «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции
18:14 Футбол «Спартак» – «Енисей»: стартовые составы команд
17:58 Бокс Кроуфорд бросил вызов Спенсу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика