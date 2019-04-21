Потренировались на звездных. Юниорская сборная России уступила американцам

На старте чемпионата наши одержали победы над словаками (6:3) и латвийцами (5:1). Американцы разгромили шведов (6:1) и словаков (12:5).

Год назад в Челябинске хозяева в четвертьфинале были биты звездно-полосатыми 1:5, однако счет не отражает упорного характера игры.

Матч подавался через дуэль капитанов – Василия Подколзина и Джека Хьюза. Американский фаворит предстоящего драфта победил, но и россиянин в лед лицом не ударил. Хотя его били, бесцеремонно, беспощадно. Особенно Кофилд. А его однофамилец с точностью до одной буквы забивал. На его счету дубль, шведам он отгрузил три, словакам – четыре. Не удивимся, если побьет рекорд нашего Кучерова, установленный на ЮЧМ-2011 – 21 (11+10) очко.

Россияне начали за здравие. Хьюз и Кофилд решили оставить автограф в штрафном боксе, и со второй попытки наши преуспели в большинстве. Отличился Чинахов из хоккейной семьи. Вскоре Амиров с паса Подколзина наказал вратаря за небольшую заминку.

Но еще до перерыва соперник сквитал счет. Застрельщиком выступил Хьюз. Напрасно Подколзин апеллировал к судье. Тот отказался идти в кино, а ведь вратаря в момент щелчка блокировали. Жаль, что господин Анисимов не главный арбитр ИИХФ, а только КХЛ. Он бы навел порядок.

Во втором периоде наши не совладали с темпом американцев, которые разыгрывали комбинации на самый взыскательный вкус, и пропустили две шайбы. Однако после второго перерыва Спиридонов сократил разрыв – 3:4. Но последнее слово осталось за Хьюзом и Ко. Шестая шайба, влетевшая в ворота Скотникова (замена голкипера была вынужденной), несколько подпортила настроение перед последним матчем в группе со шведами, который состоится 23 апреля. Победитель займет второе место. Впрочем, это самое место год назад в Челябинске оказалось роковым. В четвертьфинале наши вышли на ставшими третьими в Магнитогорске американцами.

Россия – США – 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

Голы: 1:0 – Чинахов (Грицюк, Рогов, 05,48 – бол.). 2:0 – Амиров (07:56). 2:1 – Хьюз (Йорк, Зеграс, 09:40 – бол.). 2:2 – Болди (Тюркотт, 14:51). 2:3 – Болди (Бринк, Фенсор, 31:55 – бол.). 2:4 – Кофилд (Тюркотт, Хьюз, 39:22). 3:4 – Спиридонов (Буренков, 52:04). 3:5 – Кофилд (Маккарти, 54:25). 3:6 – Бенирс (58:57 – п.в.).

Вратари: Аскаров (Скотников, 48:03) – Найт

Броски в створ: 43-23. Штраф: 10-6