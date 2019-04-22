А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 апреля 2019 07:10ХоккейГрошев Дмитрий

А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе»

Два овертайма, белые полотенца, гол в меньшинстве. Триллер в шестом матче серии «золотых рыцарей» и «акул». Развязка будет еще более лихой. Поставит ли «Вегас» на джокера?

Если кто не смотрел этот матч, то может запросто попасть в сеть стереотипных иллюзий. Победа во втором овертайме со счетом 2:1 сразу наводит на мысль об упорнейшей борьбе с обоюдными равными шансами. На деле же «Вегас» просто прошляпил матч, в котором мог и должен был заканчивать серию. «Ти-Мобайл Центр» увидел в этой игре многое. Обновление Мартином Джонсом рекорда франшизы «Сан-Хосе» по отраженным броскам, коих набралось аж шесть десятков, и гол в меньшинстве во втором овертайме уже сами по себе события, выходящие из ряда хоккейных заурядностей. Да, «Вегас» намного перебросал соперников, но толку от этого не вышло. От слова «совсем». Да, «рыцари» атаковали, наседали, временами давили, и, даже когда Кутюр открыл счет, не возникало ощущения, что будут проблемы. А проблемы-то были в том, что большая часть бросков «Вегаса» напоминала броски Электроника из легендарного советского фильма. Имея весомое преимущество, тем не менее «Вегас» не мог похвастаться тем, что возил «акул» зубастыми мордами по льду. «Сан-Хосе» в принципе мало кому и когда такое позволяет.

После того, как Маршессо сравнял счет, многим могло показаться, что уже можно прикидывать, как «рыцари» будут укрощать «лавин», и кого первым из состава «Вегаса» припечатает к борту Никита Задоров. Но у «акул» было явно другое мнение. Психологическое преимущество теперь явно на стороне «Сан-Хосе». Гол во втором овертайме, да еще и в меньшинстве способен окрылить любого, даже рожденного плавать, а не летать. Когда «Вегас» получил преимущество в игрока, на арене болельщики достали белые полотенца. Только вот стали они символом белого флага. «Вегас» слишком поверил в близкую победу и откровенно спижонил. Сначала проигранное вбрасывание, потом никто толком не накрыл Власича, который наряду с Бернсом провел в составе гостей наибольшее количество времени на льду. А потом почему-то прозевали рывок Томаша Гертля, который вроде бы не из самой выгодной позиции, но умудрился испортить «Вегасу» вечер.

Что теперь? Скорее, что «Сан-Хосе», играя в более медленный чем «Вегас» хоккей, будет пытаться сыграть еще более сухо и дисциплинированно, рискуя еще раз обновить рекорд франшизы по сэйвам. Многое будет зависеть от того, насколько тяжело психологически «Вегас» перенесет этот болезненный укол по самолюбию. Вроде бы «рыцари» все делают правильно, но нет в игре какой-то изюминки, последнего штриха, финального мазка от мастера-художника. Самое интересное, что такого игрока недавно «Вегас» себе выцепил. Не уверен, что «рыцарский» штаб рискнет выпустить Гусева в решающей седьмой игре, но он явно не испортил бы картины. Ведь речь идет не о перспективном юниоре, не о сыром еще проспекте. Креативные возможности Гусева отлично известны по обе стороны океана. Появление нового игрока такого класса в седьмой игре может спутать «акулам» все карты. Едва ли они готовятся к появлению Никиты, и в этом был бы шанс для «Вегаса». Потому что в противном случае может сложиться так, что его приезд после непростого сезона в КХЛ был просто экскурсионным туром. Говорят, в Вегасе есть на что посмотреть.

22/04 07:17Футбол
«Спартак» забивает аутсайдеру, а Головин — чемпионам! И что еще произошло, пока вы спали (или ездили на дачу)В нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/04 13:30Футбол
СуперДзюба: 25 голов до Халка и погоня за ВеретенниковымАртем Дзюба в матче с «Краснодаром» (3:2) вошел сразу в два бомбардирских клуба, забив 50-й мяч за «Зенит» и 100-й в чемпионатах России.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
21/04 01:30Хоккей
«Не собираюсь носить это ведро – в нем мне разнесут шайбой башку». Вы видели этот шлем вратаря «Калгари»?Серия «Калгари» – «Колорадо» запомнится не только выносом фаворита и не очередным каким-то там лохматым рекордом в истории «Эвеланш» по силовым приемам в плей-офф. 
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
21/04 21:00Футбол
Рассказов и Гулиев вернули «Спартаку» уверенность и шансы на третью путевку в ЛЧКононов вернул в основу Гулиева и Фернандо, выпустил на замену Ещенко и не без труда выиграл у «Енисея». Зато в кои-то веки после перерыва «Спартак» играл лучше, чем до.
20/04 16:00Хоккей
«Вашингтон», ты-то хоть не вылети! Овечкин поможет (мы точно знаем)!Пятый матч между «Вашингтоном» и «Каролиной» пройдет 21 апреля и начнется в 03:00 по московскому времени.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
21/04 19:00Футбол
«Спартак» – «Енисей» – 2:0. Как это былоТекстовая трансляция матча 24-го тура РПЛ.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
21/04 17:00Хоккей
ЦСКА – машина, Никитин и Хартли – гении, а Гусев – лучший. Все итоги КХЛПервые итоги только что завершившегося сезона КХЛ – в нашем материале.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
21/04 14:15Футбол
Сергей Селин: Жалко Халка нет, он бы нашвырял еще передач на голову ДзюбеИсполнитель роли капитана Дукалиса в культовом милицейском сериале поделился впечатлениями от победы любимого «Зенита» над «Краснодаром».
20/04 17:00Хоккей
Умница Метсола и гений Хартли. Главные герои плей-оффКубок Гагарина-2019 получился очень ярким. Мы назвали его главных героев.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
21/04 08:30Хоккей
Овечкин снова сразил всех! «Вашингтон» разгромил «Каролину»«Я не могу поверить: канадец испугался русского!» – так орал ошарашенный американский телекомментатор, после того как Овечкин сделал третий гол «Вашингтона».
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
22/04 07:19Хоккей
«Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи«Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
21/04 16:00Хоккей
Шестеркин и Кравцов договорились с «Рейнджерс». Им будет тяжело в Нью-ЙоркеВратарь СКА Игорь Шестеркин и форвард «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне будут выступать за «Рейнджерс».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
Новости
07:39 Хоккей Гертль стал первой звездой дня в НХЛ
07:32 Футбол Марсело: Мне нет необходимости говорить о будущем, так как «Реал» – мой дом
07:00 Футбол Давид де Хеа: Игра «Манчестер Юнайтед» не соответствовала уровню клуба
06:42 Хоккей «Сан-Хосе» победил «Вегас» и сравнял счет в серии
02:00 Футбол Дмитрий Баранник: В матче с «Краснодаром» мы увидели того Дзюбу, который выступал на чемпионате мира
01:50 Футбол Глушаков поздравил Рассказова и Гулиева с дебютными голами за «Спартак»
01:44 Хоккей Нападающий юниорской сборной России: Американцы превосходили по скорости, надо было играть с ними пожестче
01:24 Футбол Александр Бубнов: Игра «Спартака» не меняется
01:20 Хоккей Стали известны имена претендентов на «Норрис Трофи»
00:55 Хоккей «Бостон» переиграл «Торонто» и сравнял счет в серии плей-офф
00:46 Футбол Василий Кикнадзе: Был уверен, что после зимней паузы «Локомотив» прибавит
00:23 Футбол «Спартак» поздравил Карреру с 55-летием
00:13 Футбол Борис Игнатьев: Ничья в матче «Локо» – ЦСКА вполне соответствует тому, что происходило на поле
23:58 Футбол Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако», Головин отметился голом (видео)
23:43 Футбол Борис Игнатьев: По накалу матч «Краснодар» – «Зенит» не уступал игре «Ман Сити» – «Тоттенхэм» в ЛЧ
23:38 Футбол Дубль Гуэдеша принес «Валенсии» победу над «Бетисом», Черышев получил травму (видео)
23:04 Хоккей Андрей Свечников: Очень тяжело смотреть за игрой ребят со стороны
22:44 Футбол Черышев получил травму в матче с «Бетисом»
22:35 Хоккей Нападающий юниорской сборной России: Хороший подзатыльник получили сегодня от США
22:31 Хоккей Тренер юниорской сборной России: Американцы производят впечатление команды без слабых мест
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика