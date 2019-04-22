А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе»

Если кто не смотрел этот матч, то может запросто попасть в сеть стереотипных иллюзий. Победа во втором овертайме со счетом 2:1 сразу наводит на мысль об упорнейшей борьбе с обоюдными равными шансами. На деле же «Вегас» просто прошляпил матч, в котором мог и должен был заканчивать серию. «Ти-Мобайл Центр» увидел в этой игре многое. Обновление Мартином Джонсом рекорда франшизы «Сан-Хосе» по отраженным броскам, коих набралось аж шесть десятков, и гол в меньшинстве во втором овертайме уже сами по себе события, выходящие из ряда хоккейных заурядностей. Да, «Вегас» намного перебросал соперников, но толку от этого не вышло. От слова «совсем». Да, «рыцари» атаковали, наседали, временами давили, и, даже когда Кутюр открыл счет, не возникало ощущения, что будут проблемы. А проблемы-то были в том, что большая часть бросков «Вегаса» напоминала броски Электроника из легендарного советского фильма. Имея весомое преимущество, тем не менее «Вегас» не мог похвастаться тем, что возил «акул» зубастыми мордами по льду. «Сан-Хосе» в принципе мало кому и когда такое позволяет.

После того, как Маршессо сравнял счет, многим могло показаться, что уже можно прикидывать, как «рыцари» будут укрощать «лавин», и кого первым из состава «Вегаса» припечатает к борту Никита Задоров. Но у «акул» было явно другое мнение. Психологическое преимущество теперь явно на стороне «Сан-Хосе». Гол во втором овертайме, да еще и в меньшинстве способен окрылить любого, даже рожденного плавать, а не летать. Когда «Вегас» получил преимущество в игрока, на арене болельщики достали белые полотенца. Только вот стали они символом белого флага. «Вегас» слишком поверил в близкую победу и откровенно спижонил. Сначала проигранное вбрасывание, потом никто толком не накрыл Власича, который наряду с Бернсом провел в составе гостей наибольшее количество времени на льду. А потом почему-то прозевали рывок Томаша Гертля, который вроде бы не из самой выгодной позиции, но умудрился испортить «Вегасу» вечер.

Что теперь? Скорее, что «Сан-Хосе», играя в более медленный чем «Вегас» хоккей, будет пытаться сыграть еще более сухо и дисциплинированно, рискуя еще раз обновить рекорд франшизы по сэйвам. Многое будет зависеть от того, насколько тяжело психологически «Вегас» перенесет этот болезненный укол по самолюбию. Вроде бы «рыцари» все делают правильно, но нет в игре какой-то изюминки, последнего штриха, финального мазка от мастера-художника. Самое интересное, что такого игрока недавно «Вегас» себе выцепил. Не уверен, что «рыцарский» штаб рискнет выпустить Гусева в решающей седьмой игре, но он явно не испортил бы картины. Ведь речь идет не о перспективном юниоре, не о сыром еще проспекте. Креативные возможности Гусева отлично известны по обе стороны океана. Появление нового игрока такого класса в седьмой игре может спутать «акулам» все карты. Едва ли они готовятся к появлению Никиты, и в этом был бы шанс для «Вегаса». Потому что в противном случае может сложиться так, что его приезд после непростого сезона в КХЛ был просто экскурсионным туром. Говорят, в Вегасе есть на что посмотреть.