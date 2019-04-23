Овечкин снова начудил, Радулов вышел в следующий раунд. Это была жаркая ночь! - Советский спорт
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23 апреля 2019 07:40ХоккейКостяев Иван

Овечкин снова начудил, Радулов вышел в следующий раунд. Это была жаркая ночь!

Итоги дня НХЛ в обзоре «Советского спорта».

Овечкина удалили за аплодисменты судьям

Счет в серии: 3-3

Сказать, что «Каролина» вышла на этот матч заряженной на победу – ничего не сказать. Хозяева в первом периоде были лучше «Вашингтона» во всем, кроме одного – реализации моментов. «Каролина» играла агрессивно, постоянно напрягала Брэйдена Холтби, но пропускала. Сначала отличился Бретт Коннолли, а затем свою очередную шайбу забросил Александр Овечкин.

Для российского суперснайпера это 65-й гол в плей-офф. По этому показателю он вышел на 22-е место в истории НХЛ. Для того, чтобы обойти Сидни Кросби (66), Овечкину осталось забросить две шайбы. Вы думаете, что это все? Нет. Овечкин заработал 125-е очко в Кубке Стэнли и теперь занимает 50-е место в лиге по этому показателю. Великий! Но затем встреча у россиянина откровенно не задалась и закончилась разочарованием.

«Каролина» в стартовом отрезке ответила шайбой Уоррена Фогеля. А затем наступило время хозяев. Они продолжили уничтожать действующего чемпиона. Но что удивительно – парни в черных джерси не спешили прибавлять в реализации. Да, отыгрались они достаточно быстро, но выйти вперед им удалось только в третьем периоде, когда соперник наконец-то прибавил.

Столичные пропустили в заключительном отрезке три шайбы и проиграли. Но самое главное случилось в концовке. Овечкин после свистка ударил клюшкой Саку Маеналайнена, а затем зачем-то начал саркастически аплодировать арбитрам. Судьи не прогнулись под авторитетом главной звезды лиги и удалили россиянина до конца встречи. У Овечкина откровенно сдали нервы.

Почему уступил «Вашингтон»? В некоторых матчах столичные отступают от своей агрессивной манеры игры. Излишняя академичность, возня с шайбой, малое количество бросков – все это приводит к удручающему результату. «Вашингтон» обязан покопаться в своих головах и найти возможность прибавить. Иначе действующий обладатель Кубка Стэнли закончит свои выступления в первом раунде плей-офф.

Радулов идет дальше

Счет в серии: 4-2 в пользу «Далласа»

Не удивительно, что «Даллас», который любит играть от обороны, принял решение осторожно начать главную встречу в этой серии. Может показаться, что «Нэшвилл» смял соперника в первом периоде. Это не так. Пусть и в этом отрезке случилась шайба форварда хищников Остина Уотсона.

«Даллас» намерено решил сыграть вторым номером. Такое ощущение, что «Старз» смотрели, какое количество ярости есть у их соперника. Ее было не слишком много. Бен Бишоп отразил 18 бросков в стартовом периоде, а после перерыва хозяева выровняли игру.

От преимущества «Нэшвилла» не осталось и следа. «Даллас» стал активнее действовать впереди и напрягать голкипера Пекку Ринне. Гол Блэйка Комо был очень логичен. Впрочем, не сказать, что хищники прижались к своим воротам. Они по-прежнему атаковали, а Бишоп – справлялся с их бросками.

Каждая из команд пыталась действовать за счет своих козырей. «Нэшвилл» хотел сокрушить соперника в позиционке, «Даллас» – за счет быстрого перехода из обороны в атаку. Обе команды должны сказать спасибо своим вратарям – они были практически безупречны. Справедливо, что эта встреча перешла в овертайм. А в нем началось что-то невероятное.

«Даллас» нашел в себе силы прибавить! Они уничтожали соперника почти в каждой смене. Большое количество атак и передач в чужой зоне, хорошее позиционное нападение – все это мы увидели от «Старз» в овертайме. Но победу им принесла атака сходу.

Геометрия победной комбинации, а также хладнокровие, с которым «Даллас» все сделал в моменте с решающим голом – поражают. Тайлер Сегин завез шайбу в зону, оставил ее Александру Радулову, а тот совершил классный перевод на другой фланг. Джону Клингбергу оставалось бросить в одно касание и не промахнуться!

Обязательно посмотрите решающую шайбу в этой серии, она получилась очень крутой. Радулов и его «Даллас» вышли в следующий раунд!

Затем «Старз» ожидает не менее серьезный соперник. Команда Радулова сыграет с «Сент-Луисом» Владимира Тарасенко. Это будет эпично.

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