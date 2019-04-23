В Питер возвращается большой хоккей!

44-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ

Напомним, St. Petersburg Hockey Open является преемником легендарных турниров на призы газеты «Ленинградская правда», «Большого приза Санкт-Петербурга» и Кубка АЛРОСА. Впервые официальный турнир для сборных состоялся в Питере в 1975 году. Первоначально весенние соревнования были безымянными. Однако в 1982 году, по примеру знаменитого приза «Известий», родилось «газетное» название - «Турнир на призы газеты «Ленинградская правда». С таким именем турнир просуществовал до 1991 года. Все 17 раз его победителем становилась сборная СССР.

После распада Советского союза турнир переименовали в «Большой приз Санкт-Петербурга». В 2007 году состоялся последнее соревнование в старом формате. Турнир был возрожден в 2017 году по инициативе ФХР. Теперь в Северную столицу приезжают команды из Европы, чтобы сразиться с олимпийской сборной России (ближайшим резервом национальной сборной) и проверить силы перед чемпионатом мира.

СЕВЕРНАЯ ХОККЕЙНАЯ СТОЛИЦА

Питер в последнее время заслужил право называться самым хоккейным городом России. Посещаемость матчей плей-офф-2019 местного СКА была близка к 100 процентам. А 1 апреля, в международный День смеха на встречу СКА – ЦСКА на трибуны ЛД «Ледовый», вмещающие 12 500 зрителей, попали 12 568 (!) болельщиков.

Однако большого хоккея в Питере не было аж с 7 апреля, когда свое выступление завершил СКА. И не сомневаемся, северная столица уже соскучилась по прохладным залам и вихревым атакам.

Олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа в последних матчах не знает поражений и показывает красивый хоккей. Уступив 9 февраля сборной Словакии (1:5), наши выиграли следующие четыре встречи: по две у команд Белоруссии и Франции. Лучшим бомбардиром этого отрезка является Егор Коршков (2+2). Под стать ему коллеги-форварды Игорь Руденков (2+1) и Дамир Жафяров (2+1). Две шайбы на счету перспективного защитника Александра Елесина (2+0), а по 4 очка (1+3) набрали любимец екатеринбургских болельщиков Анатолий Голышев (на трибунах его любя называют Толя-гол) и Александр Хохлачев.

В соперниках у россиян – команды Норвегии, Сербии и сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца. Норвежцы в последние годы на чемпионатах мира выступают в элитной группе. И именно против Норвегии 10 мая начнет свое выступление на ЧМ-2019 сборная России.

По стилю команда этой страны, что вполне предсказуемо, похожа на своих соседей из Швеции и Финляндии. Сербы пока больше учатся. Но! Как утверждает президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, сейчас в хоккей научились играть все. Вспомните серебро сборной Германии на Олимпиаде-2018 в Пхенчханге и суперупорный финал с командой России! А ведь немцы давно звезд с неба хватают.

Интересно будет посмотреть и на сборную Северо-Запада. Здесь соберутся молодые и перспективные игроки, которые весь сезон радовали болельщиков Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца. Пришла пора им проверить себя на более высоком уровне.

Матчи турнира пройдут на льду петербургского СК «Юбилейный» (проспект Добролюбова, 18). До нее всего пять минут ходьбы от станции метро «Спортивная». Билеты уже в продаже, но они раскупаются очень быстро.

Кстати, 28 апреля в 16.30 футбольный «Зенит» будет принимать «Крылья Советов». Настоящие болельщики могут совместить приятное с полезным и успеть посмотреть также хоккейный матч Россия – Северо-Запад.

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА

26 апреля (пятница)

16:00* Сербия – Северо-Запад РФ

19:30 Россия (олимп.) – Норвегия

27 апреля (суббота)

16:00 Норвегия – Северо-Запад РФ

19:30 Россия (олимп.) – Сербия

28 апреля (воскресенье)

16:00 Сербия – Норвегия

19:30 Россия (олимп.) – Северо-Запад РФ

*указано московское время начала матчей