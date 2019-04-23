Овечкин и его «Вашингтон» вылетят из Кубка Стэнли? Как они оказались на краю пропасти?

«Каролина» на своем льду одолела «Вашингтон» (5:2) и сравняли счет в серии первого раунда Кубка Стэнли (3-3). Капитан столичных Александр Овечкин забросил шайбу, а затем схватил удаление до конца матча за саркастические аплодисменты в адрес судей.

Серия, которая началась с двух побед действующего обладателя Кубка Стэнли, стала неожиданно тяжелой для «Вашингтона». Вряд ли кому-то пришло бы в голову полторы недели назад, что «Каролина» затащит команду Овечкина в седьмой матч, а сам россиянин будет драться и получать удаления до конца встречи.

Овечкин делает «Вашингтону» только хуже

Мы все привыкли, что Овечкин заряжен на борьбу в каждом матче. Даже те моменты, когда у капитана столичных не все ладится. Он не достиг бы и части величия, если бы не был хоккейным маньяком. Но в этом плей-офф Александр переплюнул сам себя. В определенные моменты Овечкин стал просто невыносимым для «Вашингтона».

За весь прошлый плей-офф россиянин заработал 8 минут штрафа. Всего четыре удаления за 24 встречи. Сейчас у Овечкина в шести матчах уже 19 минут. Это его личный антирекорд, а поход за кубком еще только-только начался.

Сегодня ночью ему выписали 2+10 за необязательный удар соперника клюшкой, а также за аплодисменты в адрес арбитров. Овечкин был расстроен отмененным голом, который ему удалось забить. Он явно не ожидал, что арбитры не любят сарказм.

Возможно, стоило поступить умнее и в ситуации с Андреем Свечниковым. Овечкин избил молодого парня и заработал пять минут штрафа. Та драка завела «Каролину» – в третьем матче «Вашингтон» был уничтожен (5:0).

Получается, излишняя энергия капитана идет во вред команде. В седьмой встрече «Вашингтону» нужна будет холодная голова своего капитана. Овечкину нужно успокоиться и заняться тем, что он умеет лучше всего: забивать голы. У россиянина четыре шайбы в этом плей-офф – пока этого недостаточно, чтобы сломить «Каролину».

«Каролина» дома играет смелее

«Вашингтон» проиграл все три матча на выезде. Это тревожный симптом для чемпиона, но виноват в этом не только он. «Каролина» на родном льду действует изумительно. В двух из трех встреч она перебросала «Вашингтон». «Харрикейнз» дома прибавляют именно в атаке. Столичные попросту не знают, что делать с такой активной «Каролиной».

Оборона «Вашингтона» в этих матчах выглядела так, словно она ниже классом. Столичные явно не могут положиться на своих защитников. Голкипер Брэйден Холтби, конечно, красавец, но он в состоянии постоянно выручать своих партнеров.

В некоторых встречах «Вашингтон» пытается перебить соперника. Когда это не удается, начинаются проблемы. «Каролина» здорово держит удар. Например, в третьем победном матче у «Харрикейнз» было 52 силовых приема, у соперника – всего 34.

Наконец, совершенно не клеится игра у Евгения Кузнецова. Это очень важный фактор. В прошлом плей-офф многие отдавали именно Евгению приз самого ценного игрока плей-офф. В итоге он достался Овечкину, что вызвало негодование среди части болельщиков. Сейчас Кузнецов имеет всего пять передач в своем активе. Он никогда не был снайпером, но пару заброшенных шайб нападающий был оформить обязан.

У «Вашингтона» больше опыта проведения седьмых матчей

За всю историю «Вашингтон» выиграл всего пять седьмых матчей. Но у него их было 16, тогда как у «Каролины» – семь, из них четыре победы. Столичные имеют куда больше опыта в таких серьезных делах. Пожалуй, это самый большой плюс «Вашингтона» перед решающим матчем. «Они выиграли шестой матч – молодцы! Седьмой матч будет очень интересным. Мы знаем, как их надо играть. Обе команды будут под давлением, но у нас есть неплохой шанс, потому что мы играем дома», – сказал Овечкин после игры.

Фактор домашней площадки и правда играет роль в этой серии. Команды пока выигрывают лишь на своем льду. Но седьмой матч – это битва, перед которой меркнут все предыдущие встречи. Их попросту нужно забыть и сконцентрироваться на своей игре. Возможно, болельщики «Вашингтона» в определенный момент могут дать сил своей команде, но вряд ли «Каролину» это волнует. Она вряд ли будет думать о том, что играет на выезде.

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25 апреля, 02:30 (мск). «Вашингтон» – «Каролина»