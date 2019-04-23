Едем к белорусам. В четвертьфинале ЮЧМ наши встретятся с главными возмутителями спокойствия - Советский спорт
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23 апреля 2019 23:00ХоккейДомрачев Владислав

Едем к белорусам. В четвертьфинале ЮЧМ наши встретятся с главными возмутителями спокойствия

Последний матч в группе на ЮЧМ в Швеции сборной России не удался. Наши грешили удалениями и не смогли распечатать ворота хозяев турнира (0:3).

Легенда Петер Форсберг появился в ложе арены родного для себя Эрншельдсвика и стал центром притяжения телевизионщиков. Глядя на члена «Тройного золотого клуба» (он двукратный олимпионик, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли), я вспомнил давнишнюю историю. На Олимпиаде-2006 в Турине Форсберг не вышел на матч группового этапа против сборной России. Наши учинили «Тре Крунур» разгром 5:0, потом в четвертьфинале разобрались с Канадой 2:0 (единственное поражение родоначальников хоккей в плей-офф супертурниров), но довольствовались «деревянными» медалями – четвертым местом. Шведы же прошли по легкой сетке и стали олимпийскими чемпионами, одолев в абсолютно не кассовом финале финнов. И никто олимпиоников за такой расчет не упрекнул.

Перед последними матчами группового этапа нашим надо было хорошенько подумать, прежде чем играть на победу с хозяевами турнира. Как бы не выглядели сенсационными победы белорусов над финнами и чехами, в четвертьфинале лучшего соперника, чем братья-славяне, не придумать. Тем более что в своем последнем матче белорусы озадачили, уступив 4:5 от швейцарцам, а до этого – 1:11 канадцам.

Параллельно в Умео встречались «Кленовые листья» и чехи. Год назад на ЮЧМ Канада в четвертьфинале потерпела сенсационное поражение от этого соперника. Помнится, чешские журналисты, захватив с собой багаж, дружно отправились из Челябинска в Магнитогорск, не надеясь вернуться. Но пришлось.

Вот и гадай, что сборной России было выгодно – выкладываться и побеждать или сэкономить силы, как шведы в олимпийском Турине.

В любом случае первый период превратился для наших в репетицию меньшинства. Трижды шведы получали численное преимущество, причем все три удаления были из разряда глупых. Особенно позабавил капитан россиян Подколзин. Он долго выцеливал в поисках адресата и уверенно отправил шайбу на трибуны. Впрочем, до этого конфуза наш записной лидер заставил зал охнуть. Дриблинг Поколзин увенчал передачей на козырную позицию, но партнер с завершающим броском подкачал. Увы, пока на счету российского капитана всего 1 (0+1) результативное очко.

Героем стартовой 20-минутки можно считать вратаря Аскарова. Парню всего 16 лет, к тому же он левша. Подрастает достойный наследник Бобровского, Василевского, Сорокина, Георгиева

Четвертое удаление («отличился» Аскаров) стоило нам пропущенного гола. Защитник Броберг протащил шайбу через нейтральную зону, пересек синюю линию и неотразимо бросил под ловушку Аскарову.

Подколзин лез из кожи вон, но иногда в ущерб общему делу. Стоило ль устраивать обнимашки в шведской зоне? Судьи беспощадно выписали штраф.

Очередной штраф, отложенный, хозяева превратили во второй гол. Лавнер забил с острейшего угла, от правого борта, щелчком в одно касание. Не менее эффектно, чем омич Франсон – армейцу Сорокину в четвертом матче финала Кубка Гагарина (только канадец атаковал слева).

В старании Подколзину сотоварищи не откажешь, но завершающие броски были неубедительны. Третий период обнадежил, не хватало главного – заброшенных шайб. И уж совсем лишним стал третий гол, забитый после ошибки на выходе из зоны защиты Подколзина и Амирова.

А в параллельном матче победители группы А канадцы отыграли у чехов гандикап 0:2 и отправили россиян на свидание со сборной Белоруссии. Спасибо!

Россия – Швеция – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – Броберг 23:56; 0:2 – Лавнер (Раймонд, Хэдстром) 33:06; 0:3 – Хольмстрем

Вратари: Аскаров – Альнефельт
Броски: 32-25
Штраф: 14-4

25 апреля в четвертьфинале встречаются:

Канада (А1) – Латвия (В4)
Белоруссия (А2) – Россия (В3)
США (В1) – Финляндия (А4)
Швеция (В2) – Чехия (А3)

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