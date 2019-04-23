Шишки, мох, и пыль. Всё это – «Вегас»! Но что они творят? Сегодня в седьмом матче серии «Вегасу» нужно победить «Сан-Хосе» (начнут в пять утра по Москве). Тогда наш автор останется жив и бодр. За что же он так любит эту команду?

Стоит сразу отметить прискорбный факт, что данный текст написан в обморочном состоянии. И тому есть веская причина: сегодня седьмой, решающий матч в серии «Бостон» – «Торонто» и потому о нем не будет сказано ни слова. Очевидно лишь, что в случае успеха «Торонто» пить, курить и говорить я перестану одновременно. И надолго.

Поэтому речь пойдет о другом седьмом матче другой серии. Конечно же, это серия «Сан-Хосе» – «Вегас».

Флери оказался не нужен «Питтсбургу», и началась веселуха

Скоро будет ровно год тому самому драфту расширения по итогам которого стало очевидно всем, что «Вегас» – это просто свежесобранные шишки, мох и пыль, а также вратарь Флери, который почему-то оказался не нужен «Питтсбургу». И началась веселуха.

Осенью господа-эксперты дули щеки, вращали глазами и волнообразно двигали ресницами и вообще потели, глядя на то, как новичок лиги «Вегас Золотая Ночка» уверенно входит в зону плей-офф.

– Это все до нового года, – поковыривая в носу говорили одни.

– Да щас они сто пудов посыплются, – со знанием дела говорили другие.

Потом они, правда, вполне естественным образом заткнулись и как-то сразу, ведь что было потом знают даже совы в лесу и ежи в полях: «Вегас» в первый сезон своего существования вышел в плей-офф, дошел до финала и даже выиграл там первый матч, после чего увяз в бороде Овечкина и героически пал под напором техничного и разнообразного Вашингтона.

Что произошло дальше? Правильно, проснулись эксперты! Они снова начали гундеть о том, что вот, мол, теперь выход в плей-офф «Вегаса» запланирован не раньше 23-го века, что все это эйфория, за которой последует вполне естественный спад и вообще ядерная зима.

Начался новый сезон. «Вегас» начал его вяло, если не сказать слабо. Наших там не было, и на него все забили. И примерно в середине сезона выяснилось, что команда очень спокойно и тихо находится в зоне плей-офф, просто до этого никому нет дела. Кроме меня, разумеется.

В своей перекошенной формуле боления за клуб из НХЛ я с первого сезона отдал «Вегасу» роль сателита «Торонто» и теперь буду за него топить вечно, если его, конечно, однажды, не начнет финансировать «Роснефть» или еще какой-нибудь «Росгаз» или «Росспирт».

Тетенька мэр и дяденька Бэтмен

Да, сегодня «Вегас» вполне может вылететь из Кубка. Но позвольте. Команда из прессованных опилок, собранная на помойке за два года:

а) доходит до финала Кубка Стэнли;

б) да, вылетает в первом раунде, но в семи, извините, матчах.

По-моему, для начала совсем неплохо!

Я уже с ужасом жду внедрения в лигу «Сиэтла» – там же абсолютно ненормальная тетенька мэр.

Это ж она заявила, что я, дескать, на кол посажу всю лигу, выгоню Бэтмена, и вообще: либо команда моего города в первый же год выиграет ваш этот ржавый кубок, или я не мэр.

Вот это женщина! Еще дожить надо до этого «Сиэтла» нужно, а страшно уже сейчас.

И хочется за него болеть и за ним следить, особенно после новостей о том, что сто мильонов абонементов на матчи были раскуплены за пять минут во время тестовых продаж. Шок, да и только. У нас не то что тестовые, у нас боевые продажи абонементов работают не всегда.

Го, «Вегас», го!

Но вернемся к «Вегасу». Я долго присматривался к его главному тренеру Жерару Галлану и, наконец, пришел к выводу, что он похож на Фестера из семейки Аддамсов. Сюжет комикса неплохо наслаивается на действительность.

Жил-был Фестер, звать его Нигде, отчество Никак, а фамилия, разумеется, Ноунейм. И вот он внедряется в семейство дабы заполучить золотой его запас и использует все методы. Получается не очень хорошо, но он старается. В итоге все друг друга любят.

Все-таки как иногда интересно и по-разному складывается карьера у тренера. Из одной команды тебя выкинули в окно, из другой сбросили в пропасть, сто лет в обед как ты ассистент – и вот наконец ты находишь ту самую свою команду. Ну, а как это еще назвать?

«Вегас», вперед!