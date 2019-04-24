Ковальчук – снова в сборной! Но как он будет делить с Малкиным 71-й номер?  - Советский спорт
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24 апреля 2019 19:50ХоккейДомрачев Владислав

Ковальчук – снова в сборной! Но как он будет делить с Малкиным 71-й номер? 

Только что (в 19.30 мск) Илья Ковальчук в Риге вывел сборную России на матч Евровызова против латвийцев. Большое возвращение!

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ КОВАЛЬЧУКА ЗВАЛИ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА В 2015 ГОДУ

Неделю назад Ковальчуку исполнилось 36 лет. Сезон в «Лос-Анджелесе» ему не удался. Тренер «королей» Уилли Дежарден не доверял ветерану. Даже откровенно банил его.

Тем удивительнее стало приглашение Кови в сборную для подготовки к ЧМ в Словакии. После провала на планетарном первенстве в 2013-м тренер Зинэтула Билялетдинов в сердцах заявил: «Ну не могу же я его не взять!».

А Олег Знарок смог. Ковальчука прокатили мимо ЧМ-2016 в Москве/Санкт-Петербурге и Кубка мира в Торонто. Причину напоминать нет смысла.

Так что последнее появление Кови на чемпионатах мира датировано 2015 годом. В Остраве/Праге он выводил команду в качестве капитана, к концу турнира опустился в низовые звенья и растворился на льду.

Ковальчук десять (!) раз приезжал на планетарные первенства, но выстрелить ему удалось лишь дважды. О его подвиге в Квебеке-2008 добавить нечего, но перед финалом стоял вопрос, а стоит ли его заявлять на золотой матч. Через год в Берне Кови зажигал от звонка до звонка, однако героем финала стал не он, а Радулов и вратарь Брызгалов.

«ПУСТЬ ОТДЫХАЕТ В ГИМАЛАЯХ»

В 2003-м тренер Владимир Плющев делал ставку на птицу-тройку Игорь Григоренко – Павел Дацюк – Ковальчук, ту команду называли новой Красной машиной, но она не завелась, а ведущее звено не выстрелило.

В 2004-м в Остраве (до Праги наши не добрались, не попав в плей-офф) Ковальчук разругался с главным тренером Виктором Тихоновым. А в 2006-м Владимир Крикунов, которому сегодня исполнилось 69 лет, и вовсе не пригласил восходящую звезду в Ригу: «Пусть отдыхает в Гималаях». Тогда свежи были олимпийские раны Турина после сухих поражений в полуфинале от финнов (0:4) и в матче за бронзу от чехов (0:3), в котором Илью удалили до конца игры.

Ничем героическим не запомнился Кови в Москве-2007, Кельне-2010 и Братиславе-2011. Впрочем, в Германии он стал героем сюжета, снятого скрытой камерой, а потом растиражированного каналом «Россия 2». Тренер Вячеслав Быков тогда жутко обиделся на телевизионщиков, а команда объявила обет молчания.

В 2011-м сборная к чемпионату мира толком не готовилась, дожидалась тренеров, сражавшихся во главе уфимского клуба за Кубок Гагарина. Впрочем, Ковальчук забил в четвертьфинале с канадцами победный гол (2:1) и подарил шансы на медали. Увы, наши довольствовались «деревянными».

2013-й и вспоминать нет желания. 1:3 9 мая от французов, 3:8 в четвертьфинале от американцев. Ужас!

БОНУС ЗА ПХЕНЧХАН

На Олимпиаде в Сочи Ковальчук стал лучшим среди худших, выходил в звене с Дацюком и Радуловым, открыл счет в четвертьфинале с финнами, который наши бездарно проиграли 1:3.

Год назад в Копенгаген Кови не приезжал. После бурного олимпийского сезона ему надо было привести себя в порядок, чтобы успешно вернуться в НХЛ.

Особняком стоят Игры-2018 в Пхенчхане. Ковальчук, как известно, был назван самым ценным игроком турнира. Забей он в овертайме финала немцам после сольного прохода, быть ему абсолютным героем Олимпиады в Корее. Но золотую шайбу забросил Кирилл Капризов.

Тем не менее вдохновенную и яркую игру Кови в Пхенчхане тренерский штаб нашей сборной не забыл, оценил по достоинству. Так что приглашение ветерана на ЧМ в Словакию можно считать бонусом за Олимпиаду-2018.

Не станет сюрпризом, если Кови доверят капитанскую нашивку. Как самому опытному в команде. Только вот 71-й номер ему придется делить с Евгением Малкиным. Ничего, разберутся. Почему бы в этой пикантной ситуации не поступиться принципами-традициями и не отдать Ковальчуку 17-й, харламовский. Номер его кумира.

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