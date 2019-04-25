Время вылета – 6.30 утра: «Вашингтон» бездарно продул решающий матч «Каролине»

Все вопросы – к менеджменту «Вашингтона»

Вот я не понимаю, что на таком уровне делает хоккеист под красивой фамилией Зигенталер? Как он вообще очутился в НХЛ? Кто его додумался подписать? Ведь этот 21-летний швейцарец мало того что кататься не умеет, он еще и трус последний.

В шестой игре при счете 2:1 в пользу «Вашингтона» поехал один за шайбой за ворота Холтби, несколько раз оглянулся, куда пасовать, но, подкатив к шайбе, воткнулся в борт и тупо отдал Ахо. Это что в голове у человека весом в центнер, что он испугался финского паренька, в котором 80 кило нет?! Ахо тут же откинул шайбу Теравайнену – 2:2. И все для «Кэпиталз» закончилось.

Сегодня то же самое. «Вашингтон» ведет 3:1. До конца второго периода три с половиной минуты. Сыграйте строго от обороны, каждый с каждым, засушите результат до перерыва – что, казалось бы проще. Но нет. Опять этот Зигенталер! Позволяет на среднем пятаке спокойно принять шайбу тому же Теравайнену и переправить ее в сетку. Клюшка при этом у швейцарца не на льду, а гуляет где-то поверху. Ну что за детский сад! А потом он оставляет свободным свой фланг и не успевает накрыть Стаала – 3:3. И из «Кэпов» будто воздух выпустили. Молодняк «Каролины» хозяев в итоге элементарно перебегал.

В общем, все вопросы у меня к менеджменту «Вашингтона»: кого вы понабрали в состав и кому поручили руководить процессом? Ведь очевидно, что все беды столичного клуба начались с отставки тренера-чемпиона Барри Троца. Ну да, запросил специалист после победы в Кубке Стэнли – замечу, первой в истории «Вашингтона» - повышенный гонорар. И что? Разве не заслужил? Почему он должен меньше зарабатывать, чем, к примеру, Майк Бэбкок, который ныне с «Торонто» проиграл пятую серию плей-офф подряд! А он сейчас в НХЛ, между прочим, самый высокооплачиваемый коуч.

В «Нью-Йорк Айлендерс» почему-то деньги для Троца нашли, и «островитяне» не только впервые за три года попали в плей-офф, но уже давно прошли во второй раунд, всухую разгромив «Питтсбург». А все потому, что в мае прошлого года на Лонг-Айленд прибыл гениальный Лу Ламорелло, в июне ставший генменеджером ньюйоркцев. И вот результат. Всего за один сезон Троц превратил безнадежного аутсайдера в одну из самых системных команд лиги, танцуя от печки – читай, обороны. Только «Айлендерс» в минувшей регулярке пропустили меньше 200 шайб – 196. В частности, дважды с сухим счетом – 2:0 и 3:0 был повержен «Вашингтон». Может, и хорошо, что «Каролина» взяла верх, а то вышли бы измочаленные «Кэпы» сейчас на «островитян», и получили бы баранку, как давеча «пингвины».

Кузнецов заметно сдал

Да, в столице США на тренере сэкономили, назначив главным никому неизвестного Тодда Рирдена, и чего добились?! Состав-то с чемпионского сезона почти не изменился. Однако и по ходу регулярки прилично трясло – одна серия из восьми поражений чего стоит. И в плей-офф дальше первого раунда не продвинулись, бездарно сдав серию ноунеймам, которые в Кубке Стэнли десять лет не играли.

В чем сила настоящего тренера? Он раскрывает потенциал игроков. Ну а кто в «Вашингтоне» при Рирдене показался с новой стороны, кто добился прогресса, какие молодые имена появились? Где столичные Свечниковы, Ахо, Теравайнены, Гертлы, Лабанки… Да таких нет в принципе! Более того, заметно сдал Кузнецов: по ходу сезона опускался даже в третье звено, а в плей-офф лучший бомбардир Кубка Стэнли-2018 отметился лишь одной шайбой.

Старого багажа хватило, чтобы выиграть в очередной раз дивизион. Но когда пошли матчи от ножа, все проблемы «Кэпиталз» вылезли наружу.

Главное – у команды нет ресурса. Закрыли первое звено, пиши – пропало. А, как все знают, плей-офф – это время незаметных героев, тех самых ноунеймов. Типа Смит-Пелли. Ну почему он у Троца феерил в прошлом Кубке Стэнли, а у Рирдена угодил в глухой запас и только из-за травмы Оши был поднят в основу. Впрочем, ничего его возвращение чемпионам не дало, а вот потеря Оши оказалась невосполнимой.

Страшно подумать, что с «Кэпиталз» было бы без Овечкина. Ну вот представьте на минутку: «Великой восьмерки» у столичных нет. Кто их потащит за собой? Бекстрем? Кузнецов? Не-а! Не та харизма, а Жене еще и стабильности недостает.

Очевидно, что «Вашингтону» необходима свежая кровь как в руководстве, так и в составе. Коротковатой скамейка оказалась. Сломался основной оборонец Кемпны, а заменить его, как выяснилось, некем. Мне кажется, возьми любого нашего защитника – Яковлева, Любушкина, Киселевича – он надежнее бы Зигенталера сыграл. И уж точно никогда бы не уклонился от борьбы.

Но зато теперь у нас реальная дрим тим на чемпионате мира в Братиславе вырисовывается. Уж там Овечкину точно будет на кого опереться.