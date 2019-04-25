Драки Овечкина и провал Кучерова. Хит-парад безумного первого раунда Кубка Стэнли - Советский спорт
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25 апреля 2019 12:30ХоккейФедоровский Александр

Драки Овечкина и провал Кучерова. Хит-парад безумного первого раунда Кубка Стэнли

«Советский спорт» вспоминает наиболее яркие события первого раунда.

Первый раунд плей-офф НХЛ завершен, а ощущение такое, что только что закончился целый сезон. Вся жизнь прошла перед глазами. Слова «камбэк» и «впервые» были самыми актуальными в утренних новостях.

Удар Овечкина

А как все хорошо начиналось для «Вашингтона»! Две домашние победы, но затем в третьем матче серии на льду «Каролины» при счете 1:0 в пользу «Ураганов» завязывается драка между Александром Овечкиным и Андреем Свечниковым. Стадион на ушах, а Свечников в глубоком нокауте. «Каролина» в ярости выносит противника в том матче, а уже позже выяснится, что Свечников в этой серии не поможет «Каролине».

Выиграл регулярный чемпионат? Побил рекорд Могильного? Ну и?

И все же драка Свечникова и Овечкина – не более, чем эпизод. Это событие вообще оптимально подходит для затравки, ведь мы и представить на могли, что произойдет в дальнейшем. Именно поэтому и не спим ночами и смотрим НХЛ. А в дальнейшем первым на выход отправился не кто-то там, а победитель регулярного чемпионата «Тампа-Бэй». Да не просто на выход, а на выход в четырех матчах. Да не просто в четырех, а с дисквалификацией очередного рекордсмена всех времен и народов Никиты Кучерова, который в концовке второго матча толкнул на борт Маркуса Нутиваару. Кучеров вернулся в строй к четвертой игре и даже набрал в ней очки, но это не спасло «Молнии» то грандиозного провала.

Главный камбэк первого раунда

Еще в прошлом году «Вегас» шокировал всех, в первый сезон своего существования дойдя до финала и заставив там изрядно повозиться «Вашингтону». Продолжение последовало и в этом году. «Акулы» были изрядно утомлены тем, что мрачный «Вегас», проиграв первый матч, затем взял и выиграл три подряд. А в седьмой игре за десять минут до конца третьего периода вел с разницей в три шайбы. Все? Какой там! Коди Икин на пару с Полом Штясны невежливо обходятся на точке вбрасывания с Джо Павелски и вот мы уже видим кровь на льду, удаление до конца матча Икина и пятиминутный несгораемый штраф для «Вегаса», который «Сан-Хосе» использует ЧЕТЫРЕЖДЫ и возвращает себя не только в игру, но и в серию, а в итоге вообще проходит во второй раунд.

Дерьмо сильнее Вашингтона?

Давайте будем последовательны: если главный тренер «Каролины» Род Бриндамор по ходу седьмого матча против «Вашингтона» именно так изволил величать своих игроков, то именно этому и проиграл «Вашингтон». Мы прямо так и запишем сейчас: трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джастин Уильямс – дерьмо. Просто чтобы на будущее знать. С другой стороны Бриндамор и Уильямс играли вместе, как они между собой общаются можно себе вообразить, так что почему нет? Чай не балет.

Нет, ну в самом деле надо было правда очень сильно постараться это сделать. Взгляните обзор этого матча – не пожалеете. Кузнецов красиво забивал, Овечкин очень круто ассистировал, но всей этой красоты не хватило для главного. И тут «Вашингтон» подумал: Черт возьми! Если победитель чемпионата может позволить себе вылететь в первом раунде, то чем обладатель Кубка Стэнли хуже? И немедленно вылетел.

Коди Икин и Брок Макгинн: такие разные истории

В любой командной игре обязательно найдутся свои герои и неудачники. В первом раунде на эти роли мы выбираем Коди Икина из «Вегаса» и Брока Макгинна из «Каролины».

Икин совершил этот нелепый фол в концовке седьмого матча против «Сан-Хосе» и оставил свою команду сначала на долгих пять минут в меньшинстве, а затем и вовсе за бортом турнира.

Что до Макгинна, то именно этот парень сначала в отчаянном прыжке вынес шайбу из пустых ворот «Каролины» в седьмом матче за пару минут до сирены, а затем он же принес своей команде победу, удачно подставив клюшку под прострел Уильямса во втором овертайме.

А теперь взгляните на сетку второго раунда плей-офф Кубка Стэнли: Где чемпион? Где действующий обладатель Кубка? Где победители дивизионов, где вообще все?! Зато половина из восьми оставшихся команд – это так называемый wild card, то есть те, кто просочился в плей-офф с 7-8 мест в своих конференциях.

Ну и как вам такое? Вам все еще неинтересен НХЛ? Тогда мы идем к вам, тем более времени на перекур нет. Уже сегодня ночью стартует второй раунд.

Кубок Стэнли
Второй раунд
Первые матчи
26 апреля

02:00 мск. «Бостон» – «Коламбус»
04:30 мск. «Сент-Луис» – «Даллас»

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