Кубок Гагарина - в «Советском спорте»!

Сегодня гостем редакции «Советского спорта» станет капитан ЦСКА Сергей Андронов. Конечно же, он обещал привезти с собой Кубок Гагарина, который его команда завоевала впервые в истории!

Но каково же было наше удивление, когда Кубок приехал первым! Да-да,у этого восхитительного трофея есть собственный водитель. А Сергея мы пока ждем!

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И, конечно, совсем скоро у нас появится огромное интервью с капитаном армейцев.