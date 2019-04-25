Кубок Гагарина - в «Советском спорте»!

Сегодня гостем редакции «Советского спорта» станет капитан ЦСКА Сергей Андронов. Конечно же, он обещал привезти с собой Кубок Гагарина, который его команда завоевала впервые в истории!
Но каково же было наше удивление, когда Кубок приехал первым! Да-да,у этого восхитительного трофея есть собственный водитель. А Сергея мы пока ждем!
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И, конечно, совсем скоро у нас появится огромное интервью с капитаном армейцев.
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