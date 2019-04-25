Панарин готовится к «Бостону», тренируясь со своей собакой. Поможет ли? - Советский спорт
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25 апреля 2019 18:46ХоккейПодгорнов Сергей

Панарин готовится к «Бостону», тренируясь со своей собакой. Поможет ли?

«Коламбус» на эмоциях проскочил лучшую команду регуляки, но теперь им предстоит сыграть с «Бостоном». И будет по-настоящему трудно.

«Бостон» - «Коламбус»

Как играли в регулярке: 4:7, 2:1 (от), 6:2

Результаты в первом раунде:

«Тампа-Бэй» - «Коламбус» - 0-4 (3:4, 1:5, 1:3, 3:7)

«Бостон» - «Торонто» - 4-3 (1:4, 4:1, 2:3, 6:4, 1:2, 4:2, 5:1)

Как это будет

В сенсационной победе «Коламбуса» над «Тампой» слишком мало логики, чтобы глубоко ее анализировать. Просто «Блю Джекетс» в нужный момент выдали свой достаточно высокий максимум, а «Лайтнинг» так и не смогли собраться после 3:0 в стартовом периоде первого матча. Дальше они просто плыли по течению и никак не могли поверить в то, что все это происходит именно с ними.

Джон Торторелла отлично подготовил команду к плей-офф. «Коламбусу», как и «Колорадо» на руку сыграло то, что им пришлось играть последние матчи регулярки на высоком уровне эмоционального накала. У них не было права на ошибку, а это дисциплинирует. «Тампа» же работала на рекорд, но в этом не было такой остервенелой борьбы, как у будущего соперника по первому раунду.

У «Блю Джекетс» наконец-то выстрелили те, на кого делалась ставка. Артемий Панарин не уходил с площадки без набранных очков, Мэтт Дюшен наконец-то начал делать партнеров лучше, Сергей Бобровский в голос поржал над теми, кто лепит на него ярлык некубкового вратаря, а Сет Джонс сыграл на уровне претендента на «Норрис».

Но вся эта романтическая картина может вмиг рассыпаться под давлением прагматичного «Бостона». У команда Брюса Кэссиди далеко не все получилось в серии с «Торонто», но в ключевых матчах «Брюинз» были в полнейшем порядке. Все четыре пятерки работали на результат, пахали в обороне, стараясь помочь Тууке Раску, на которого выпадала серьезная нагрузка.

«Торонто», может быть, не расстреливал его со всех позиций, но если оборона «Бостона» проваливалась, то делала это капитально. В решающей седьмой игре именно его сэйвы помогли «Брюинз» удержать ничейный счет на старте первого периода, а потом поймать соперника на ошибках.

Это будет серия двух сильных вратарей, но решать предстоит полевым. Бобровский может вытащить для «Коламбуса» один, максимум два матча. Выиграть серию российский кипер не сможет. От «Блю Джекетс» будет требоваться компактность (с чем регулярно возникают проблемы по ходу сезона), строгость в средней зоне и бешеная заряженность в силовой борьбе. Если кто-то в составе «Коламбуса» даст слабину, «Бостон» моментально сомнет и накажет.

Лидеры «Брюинз» смотрят на сетку и понимают, что путь к финалу, в общем-то открыт. Нужно просто выходить и брать свое. А после таких побед, как в первом раунде над «Торонто», уже ничего не страшно. «Бостон» выйдет на бешеной уверенности, лидерам «Коламбуса» нужно быть готовым к тому, что их будут пытаться размазать в пюре. Если выдержат, нам предстоит увидеть очередные 6-7 матчей в серии.

Ключевые фигуры

«Коламбус» - Сергей Бобровский

«Бостон» - Брэд Маршанд

Выиграть эту серию для своей команды Бобровский не сможет, но в состоянии предельно ее затянуть. Хотя матчи против «Бостона» у него хронически не получаются (в 12 последних матчах против «Брюинз» он пропустил 41 шайбу), но плей-офф – время нарушать традиции. Тем более, Сергей по ходу первого раунда показал, что умеет совершать ключевые сэйвы в матчах на вылет. Если Боб продержит свою нынешнюю форму и не развалится психологически, то это добавит «Коламбусу» шансов. Главное, чтобы «Блю Джекетс» не давали разрывать своего вратаря в меньшинстве.

Маршанд – это не только голы, передачи и отличный контроль шайбы в большинстве. Это тычки, провокации, трэш-ток и другие грязные приемчики. В кубковых матчах не может быть речи о какой-то этике. Здесь все средства хороши. И Брэд с удовольствием пользуется всей палитрой плей-оффной дряни. В играх на вылет он чувствует себя особенно здорово.

Он будет доставать защитников «БлюДжекетс», выводить из себя Джонса, бить по щиткам Бобровскому и говорить на вбрасываниях соперникам то, за что хочется оторвать язык. Самая большая проблема для «Коламбуса», что этот засранец еще и назабивает кучу голов.

Вопрос: как Рыжий подготовит Панарина к серии?

К важным матчам Хлебушка по традиции готовит его пес по кличке Рыжий. Перед «Тампой» они усиленно тренировались и у Артемия все получалось. Пять (2+3) очков в четырех матчах и ключевая роль в большинстве.

- «Тампу» разделали. Так что давай, у нас сейчас «Бостон» - посерьезней. Имитируешь Хару, - так обратился к своей собаке Панарин на видео в инстаграме.

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Готовимся с @mr_riziy к серии с @nhlbruins Getting ready for @nhlbruins with @mr_riziy #nhl #playoff

Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)

Будет забавно, если этот ритуал вновь поможет россиянину. Если «Коламбус» пройдет «Бостон», но там можно и о Кубке Стэнли помечтать.

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