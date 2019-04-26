«Айлендерс» – «Каролина»: сегодня стартует серия, в которой не захотел играть «Вашингтон»

Как прошел первый раунд

У «Айлендерс» и «Каролины» получился совершенно разный первый раунд. Команда из Нью-Йорка неожиданно, но довольно буднично вышибла «Питтсбург» во главе с Сидни Кросби и Евгением Малкиным (4-0). Островитяне сделали это очень цинично. Пингвины бились об оборону соперника все четыре матча, но всего лишь раз сумели забросить более одной шайбы за игру.

«Каролина» победила чемпиона – «Вашингтон» (4-3). Это была чумовая серия. У Александра Овечкина эмоции били через край, а дерзость Андрея Свечникова будут вспоминать еще долго.

Кто будет зажигать

Главная звезда «Айлендерс» – Барри Троц. Этот тренер до сих пор является действующим обладателем Кубка Стэнли, хотя команда, с которой он выиграл трофей, уже завершила свои выступления в плей-офф. Состав Нью-Йорка не забит звездами первой величины, однако Троц сумел сплотить этих ребят и поставить им хорошую игру. Троц еще не раз удивит болельщиков этом плей-офф. Старина Барри – один из лучших тренеров лиги.

Однако мы не можем пройти мимо голкипера Робина Ленера. Он выглядит в этом сезоне просто волшебно. Его включили в тройку номинантов на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю сезона. Вряд ли швед его получит, но важен сам факт.

В первом раунде Ленер показал очень крутую игру. Этот тезис подтверждает статистика. Он отражал 95,6% бросков – сейчас Робин лучший по этому показателю в плей-офф НХЛ. С учетом того, что это первый полноценный Кубок Стэнли для голкипера, его статистика выглядит фантастической.

Конечно, особое внимание на Джордана Эберле. Пожалуй, это главная звезда «Айлендерс». В противостоянии с «Питтсбургом» он набрал шесть очков и занимает первое место среди бомбардиров команды. Несмотря на звездный статус, это всего лишь второй плей-офф в карьере канадца. Джордан очень старается, чтобы подтвердить звание топ-игрока.

У «Каролины» по персоналиям все интереснее. Во-первых, должен вернуться в состав бесстрашный Свечников. Пока он приходит в себя после нокаута от Овечкина в третьем матче серии. Но ко второму раунду россиянин должен быть готов. По сути, Свечников своей дерзостью дал шанс «Каролине» зацепиться за серию. Теперь болельщики «Харрикейнз» ждут от форварда заброшенных шайб.

Круто начал плей-офф Джейккоб Славин. У этого защитника очков столько же, сколько и Овечкина (0+9). У него крутой первый пас, он умеет двигать шайбу на синей линии, а также прекрасно чувствует себя на позиции разыгрывающего.

Вообще оборона «Каролины» с точки зрения игры впереди – в полном порядке. В топе бомбардиров команды также идет Дуги Хэмилтон. У него шесть очков, но в отличие от Славина он забросил три шайбы.

За счет чего будут выигрывать

«Айлендерс» – это, прежде всего, идеальная система по игре в обороне. Главный девиз островитян – просто, надежно и жестко. Нью-Йорк будет активно бить «Каролину» во всех матчах. Запредельный уровень жесткости позволяет растаскивать соперника по углам и тормозить начало атак. Если план «Айлендерс» работает, то против команды Троца сложно играть.

Естественно, все должно получаться у Ленера. В оборонительной системе у вратаря ключевая роль. Затащит швед – будет все хорошо. Полевые игроки обязаны дать возможность голкиперу поймать кураж.

Главный плюс «Каролины» – она поверила в себя. Себастьян Ахо проводит гениальный сезон, Свечников прибавляет от матча к матчу. «Харрикейнз» должны поймать свое настроение – и тогда команду Рода Бринд’Амора будет не остановить. Плюс «Каролина» может попробовать задушить соперника своей скоростью. С этим компонентом у парней в черных джерси все в порядке.