«Сан-Хосе» опять попал под отбойный молоток. «Колорадо» сомнет «Шаркс»

«Сан-Хосе» - «Колорадо»

Как играли в регулярке: 5:4, 4:3, 5:2

Результаты в первом раунде:

«Калгари» - «Колорадо» - 1-4 (4:0, 2:3 (от), 2:6, 2:3 (от), 1:5)

«Сан-Хосе» - «Вегас» - 4-3 (5:2, 3:5, 3:6, 0:5, 5:2, 2:1 (от), 5:4 (от))

Как это будет

«Вегас» должен был дважды закрывать серию против «Сан-Хосе», но всякий раз на команду Жерара Галлана будто бы находило какое-то затмение. Оборона «Шаркс» ожидаемо рассыпалась под давлением соперника, но в ключевой момент включились вратарь Мартин Джонс и потусторонние силы. При этом команду Питера Дебура еще перед началом сезона называли одним из главных претендентов на Кубок Стэнли. Что ж, будем считать, что чемпионский фарт у этих парней есть.

Но вряд ли стоит надеяться, что «Сан-Хосе» будет так же переть в серии против «Колорадо», которое умеет пахать и врабатываться не хуже «Вегаса», а в атаке выглядит даже более куражным и талантливым. Если у тройки Рантанен – Маккиннон – Ландерскуг пойдет, остановить их будет очень сложно. Тем более с этой задачей не справится плюшевая обороне «Шаркс», в которой не вывозит вообще никто.

Да, Бернс, Власич и Карлссон потрясающе действуют в чужой зоне, но «Колорадо» заставит их защищаться так же, как и куда более сбалансированный «Калгари» Билла Питерса, который на бумаге должен был сносить «Эвз» чуть ли не в четырех матчах.

Но никто не учел тот факт, что команда Джареда Беднара заканчивала регулярку фактически в формате плей-офф –любое поражение могло выбить «Колорадо» из гонки за местом в зоне уайлд-кард. Поэтому «Эвеланш» грызлись, цеплялись, регулярно отыгрывались на последних минутах с пустыми воротами затаскивали матчи в сериях буллитов. «Калгари» угодил под горячего и очень духовитого соперника. «Флэймз» просто не поняли, куда попали – так быстро их выбили.

Этот характер будет основным оружием команды Беднара в серии против «Сан-Хосе». Помимо суперталантливой первой тройки, играющей в свой хоккей, в составе «Колорадо» есть здоровые ребята вроде Карла Содерберга, которые будут приезжать на пятак «Шаркс» и неистово копать. Главная задача команды Дебура – выдержать это давление в своей зоне.

Понятно, что в линии атаки «Сан-Хосе» выглядит куда более изобретательной и ровной командой. В те моменты, когда лидеров закрывают, всегда находится Кевин Лабанк из третьего звена, способный сотворить ассистентский хет-трик или Баркли Гудроу, забивающих по большим праздникам, но очень важные голы.

И вот здесь будет очень важен фактор свежести. Серия стартует уже в субботу. Хватит ли команде Дебура времени, чтобы отойти от семиматчевой рубки с «Вегасом», в которой было оставлено неимоверное количество сил и нервов. «Колорадо» отдыхает давно, что для их силового стиля это гораздо лучше. В общем, «Сан-Хосе» опять попадет от отбойный молоток.

Ключевые фигуры

«Сан-Хосе» - Мартин Джонс

«Колорадо» - Филипп Грубауэр

В этой серии многое будет зависеть от вратарей. «Вегас» на протяжении всей серии делал из Джонса котлету, но в ключевой момент тот оформил 57 сэйвов и буквально вытащил «Сан-Хосе» из небытия. Канадец – не самый стабильный товарищ, но не раз доказывал, что умеет биться до последнего патрона.

Грубауэр никогда не был первым номером в плей-офф, но ему это не помешало здорово затащить «Колорадо» в серии против «Калгари». На счету немца целых ряд ключевых сэйвов, которые ломали психологию форвардов соперника.

Филипп набрал какую-то нереальную форму к началу розыгрыша Кубка Стэнли, хотя начало сезона у него откровенно не задалось. И тут стоит отдать должное тренерскому штабу «Колорадо», который не стал сажать немца на трибуну, а продолжал в него верить.

Вопрос: что покажет Кайл Макар?

Макар – лучший игрок NCAA. Он мощно дебютировал в НХЛ и сразу в плей-офф. Несмотря на то, что Кайл – защитник, стартовал он с заброшенной шайбы. В серии против «Калгари» он провел три матча со средним айстаймом почти 18 минут. При этом Макар набрал 2 (1+1) очка и полезность «+4». Дебют просто шикарный, что и говорить.

Но в его случае впечатляет даже не статистика, а качество принимаемых решений. Кайл не дергается, не суетится, не передерживает шайбу, не пробрасывается. На каждый вопрос у него есть ответ. Какое-то исключительное чтение игры для 20-летнего парня.

Теперь нам предстоит увидеть, что Макар покажет в серии против «Сан-Хосе», у которого куда больше вариантов в атаке, чем у «Калгари». Прочитать замыслы Джо Торнтона и Джо Павелски гораздо сложнее, чем ходы Остина Чарника, Мэттью Ткачука и даже Элиаса Линдхольма.