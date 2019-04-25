Ярость Радулова против точности Тарасенко. Превью к серии «Далласа» и «Сент-Луиса» - Советский спорт
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25 апреля 2019 18:45ХоккейКостяев Иван

Ярость Радулова против точности Тарасенко. Превью к серии «Далласа» и «Сент-Луиса»

В ночь на пятницу стартует второй раунд плей-офф НХЛ. «Даллас» Александра Радулова приедет в гости к «Сент-Луису» Владимира Тарасенко.

Путь в плей-офф

«Даллас» в первом раунде сумел свалить фаворита. «Нэшвилл» отлетел от «Старз» в шести встречах (4-2). Команда из Техаса сыграла на своих козырях, а также проявила волю к победе. После трех встреч «Даллас» уступал в серии 1-2, но затем сумел победить в трех матчах подряд. Александр Радулов, естественно, принял в этом непосредственное участие.

«Сент-Луис» прошел похожий путь. Музыканты обыграли «Виннипег» (4-2). Правда, никакой особенной воли к победе в этой серии не было. «Сент-Луис» ни разу не проигрывал по ходу противостояния с «Джетс». Интересно, что команды почти все победы одержали на выезде. Но решающего успеха «Сент-Луис» добился на своем льду.

На кого смотреть

Тройка Джимми Бенна, Тайлера Сегина и Александра Радулова – настоящие убийцы в этом плей-офф. В первом раунде на троих они набрали 18 очков. Россиянин подошел к Кубку Стэнли в сумасшедшей форме. Радулов начал разрывать НХЛ примерно с марта и продолжил делать это в плей-офф.

В серии с «Нэшвиллом» он забросил четыре шайбы – это лучший результат команды, хотя Радулов никогда не был снайпером. Самонаводящиеся голевые передачи – вот это про него. Но в плей-офф форвард открыл в себе новые таланты.

Рудалов всегда являлся олицетворением ярости и эмоций на площадке. Но в Кубке Стэнли он переплюнул сам себя. Такое ощущение, что между сменами Александру делают уколы адреналина. Он летает по площадке, успевает прессинговать и отрабатывать в обороне. Радулов бегает в контратаки быстрее партнеров – это большой плюс, поскольку «Даллас» старается играть строго от обороны.

О Валерии Ничушкине и Антоне Худобине сказать можно очень мало. Вряд ли мы увидим их на льду в серии с «Сент-Луисом». Ничушкин проваливает сезон, а Худобин – второй голкипер «Старз». Бен Бишоп вряд ли уступит россиянину место на последнем рубеже.

В «Сент-Луисе» должен наконец-то начать зажигать Владимир Тарасенко. Пока на его счету всего лишь две шайбы – маловато длятоп-снайпера, который провел шесть встреч в плей-офф. У Тарасенко один из худших показателей полезности в команде. Ему срочно нужно добавлять. Без голов Владимира «Сент-Луис» вряд ли сможет пройти дальше.

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Последите за Иваном Барбашевым. Он превращается в очень надежного чеккера. Стабильное место в четвертом звене «Сент-Луиса» – достижение для россиянина. Он оправдывает доверие тренерского штаба. У него всего «-1» в графе полезность, а также более 50% выигранных вбрасываний. Что еще нужно от нападающего четвертого сочетания?

Музыкантов будут тащить защитник Алекс Пьетранджело и нападающий Джейден Шварц. Первый раздает гениальные передачи и царит на синей линии, а второй забивает важные голы. Если им будет помогать Тарасенко, то «Далласу» придется сложно.

За счет чего команды будут выигрывать

У «Далласа» идеально выстроена оборона во главе Бишопом. На него всегда выпадает приличное количество нагрузки, но голкипер тащит. «Старз» может сделать ставку на игру в защите и быстрые контратаки – это доведено в Техасе до абсолюта.

«Далласу» также поможет Легион смерти – именно так прозвали американские журналисты тройку Сегина. Это звено может предложить сопернику запредельную агрессию, с которой очень сложно справиться. Бенн, Сегин и Радулов умеют уходить от прессинга и сами способны задушить соперника в чужой зоне.

В игре «Сент-Луиса» многое зависит от голкипера Джордана Биннингтона. Да, в его в карьере пока всего шесть матчей в плей-офф, но он продолжает совершать суперспасения. Его статистические показатели по сравнению с регуляркой упали, но это связано с не самой лучшей игрой в обороне в исполнении музыкантов. В одном из матчей Тарасенко и его партнеры позволили забить «Виннипегу» шесть голов.

«Сент-Луис» обязан прибавить в концентрации. В некоторых встречах Кубка Стэнли музыканты позволяли себе расслабляться. Особенно это было заметно на домашнем льду. Если «Сент-Луис» будет предельно сконцентрирован каждую секунду матчей, то сможет избежать ненужных потерь и провалов в обороне, которыми пользовался «Виннипег». «Даллас» такого может уже не простить.

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