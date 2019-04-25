Прорвет ли Подколзина? В полуфинале ЮЧМ сборная России встретится с американцами - Советский спорт
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25 апреля 2019 19:41Хоккей

Прорвет ли Подколзина? В полуфинале ЮЧМ сборная России встретится с американцами

Наша юниорская сборная разгромила в четвертьфинале белорусов 6:0 и поборется за медали.

Последний матч группового этапа со шведами, проигранный нашей командой 0:3, озадачил. Удручало отсутствие коллективной игры в атаке, хромала игровая дисциплина – отсюда вал необязательных удалений. Объявил обет голевого молчания капитан команды Василий Подколзин. На его бомбардирском счету фигурировала сиротливая единичка – за голевой пас в матче с американцами, проигранном 3:6.

Сборная Белоруссии легко проходимым соперником не выглядела. Тому доказательство – две победы с одинаковым счетом 4:3 над финнами и чехами. Потом была выволочка от канадцев 1:11, перед которыми братья-славяне почему-то расшаркиваются. Поражение 4:5 в овертайме от швейцарцев сенсацией никак не назовешь.

Капитан белорусов защитник Владислав Колячонок – кандидат в первую сборную, которой вскоре в Нур-Султане предстоит возвращать ее в группу сильнейших на чемпионате мира.

А у наших выбыл из-за перелома руки ведущий защитник Седов. Приходится играть в три пары. Да и начался матч с глупого удаления форварда Брызгалова. Впрочем, эта небольшая клякса так и осталась последней до финальной сирены.

После этого штрафной бокс посещали только наши соперники. Белорусы сопротивлялись только в первом периоде. Наш 16-летний вратарь Аскаров выиграл ближний бой у прорвавшихся к его владениям Пальчика и Демченко.

Подколзин же заработал численное преимущество, а вскоре организовал первый гол. В контратаке «3 в 2» капитан нашел изящной передачей Николаева. 1:0. И шайбы посыпались в ворота белорусов. Ближе к экватору матча удалось прочувствовать правила ИИХФ в эпизоде с ходом коньком. Николаев при розыгрыше лишнего, стоя спиной к воротам, мимолетным движением конька переправил шайбу в сетку. Судьи после «киносеанса» гол отменили. Жаль, было красиво.

Перед вторым перерывом показал класс Аскаров, парировав в шпагате летевшую в пустой угол шайбу после добивания. А в третьем периоде Лихаччев позабавил финтом Гранлунда. Но вратарь Колосов оказался против «мичиганского гола», закрыв девятку, куда наш форвард уже было занес шайбу.

Как раз в этот момент на арене в Умео появились канадцы. Прильнув к стеклу, они с удивлением наблюдали за происходящим. Нет, счет не вырос до двузначного. Но и «теннисная баранка», 6:0, тоже очень солидно.

Победители нашей группы американцы синхронно накормили «теннисной баранкой» финнов. Ждем реванша в полуфинале и прорыва Подколзина.

Напомню, на последнем золотом для России ЮЧМ-2007 наш лидер Алексей Черепанов до полуфинала хворал звездной болезнью, излечился за секунду до конца полуфинала со шведами (5:4), а в финале с американцами перевернул игру (6:5).

Белоруссия – Россия – 0:6 (0:2, 0:4, 0:1)

Голы: Николаев, Грицюк, Гущин, Амиров, Чинахов, Спиридонов, Брызгалов.

Вратарь у россиян: Аскаров

Броски: 19-65

Штраф: 18-2.

Полуфинал: Россия – США, 27 апреля.

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