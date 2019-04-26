Что творил Бобровский! И Тарасенко – маг! Как прошла ночь в НХЛ - Советский спорт
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26 апреля 2019 07:55ХоккейКостяев Иван

Что творил Бобровский! И Тарасенко – маг! Как прошла ночь в НХЛ

«Советский спорт» подводит итоги стартовых матчей второго раунда плей-офф. 

Матч имени Бобровского

Счет в серии: 1-0 в пользу «Бостона»

Для «Бостона» словно не закончился седьмой матч серии с «Торонто» (5:1). Медведи обрушили всю свою атакующую мощь на ворота «Коламбуса» в первом периоде. Хозяева нанесли 14 бросков в стартовом отрезке, но раз за разом жакетов спасал Сергей Бобровский.

Пока полевые игроки прижимались к воротам, российский голкипер сражался практически в одиночку. Он выручал после бросков в касание с близкого расстояния. «Бостон» пытался растащить Бобровского поперечными передачами, но Сергей грамотно читал игру и успевал перемещаться.

Его спасения стали украшением сегодняшнего матча. Брэд Маршанд, Давид Пастрняк, Патрис Бержерон – звездные нападающие «Бостона» не знали, как пробить российского голкипера. В первом периоде Бобровский не справился лишь с броском Ноэла Эчари. Интересно, что хозяева отличились в момент, когда играли в меньшинстве. Естественно, к Сергею нет никаких претензий. «Коламбус» провалился в средней зоне и позволил сопернику убежать в контратаку.

Вероятно, наставник жакетов Джон Торторелла вновь зажег в раздевалке. После перерыва его команда прибавила. Бобровскому по-прежнему приходилось выручать своих партнеров, но уже значительно реже. У «Коламбуса» стало что-то получаться в атаке.

Победу жакетам могли принести 13 секунд третьего периода. Именно столько понадобилось «Коламбусу», чтобы забросить две шайбы. Причем оба гола получились примерно одинаковыми: броски от синей линии, а затем подставление клюшки на пятаке или рикошет. Во второй шайбе поучаствовал Артемий Панарин. Именно после его броска шайба задела Пьера-Люка Дюбуа.

А затем наступило время Чарли Койла. Он сравнял счет, а затем принес своей команде победу овертайме. Бобровский отразил 34 броска, но этого оказалось мало для победы. «Коламбусу» нужно прибавлять в атаке, чтобы начать переигрывать «Бостон».

Дубль Тарасенко

Счет в серии: 1-0 в пользу «Сент-Луиса»

Атака «Сент-Луиса» против обороны «Далласа» – именно так рекламировали эту серию все специалисты. Отчасти, эти прогнозы сбылись. Но никто не думал, что музыканты также осторожно начнут первый матч.

Кроме контратаки с голом Робби Фаббри сложно что-то еще вспомнить в стартовом отрезке. Кстати, передачу Фаббри отдал Иван Барбашев, это его первое очко в плей-офф. Команды решили строго сыграть в своей зоне, поэтому матч получился с обилием борьбы и минимум опасных моментов.

Расшатать эту игру сумел Владимир Тарасенко. Особенном классным получился второй гол россиянина. Он легко ушел от Миро Хейсканена и в ближнем бою переиграл Бена Бишопа.

А что же хваленый Легион смерти «Далласа»? Джейми Бенн – Тайлер Сегин – Александр Радулов были как всегда активны. Сегин, например, нанес пять бросков по воротам Джордана Биннингтона. Но этим парням удалось организовать всего один гол, который мог помочь перевести встречу в овертайм. Но поддержки звено Сегина не получило.

«Даллас» очень круто сыграл в заключительном отрезке, особенно, когда «Старз» горели со счетом 1:3. Но из 17 бросков в третьем периоде цели достиг лишь один. Команде из Техаса надо срочно прибавлять в атаке. Похоже, отсидеться в обороне с этим «Сент-Луисом» не получится. Он готов терпеть. Музыканты победили (3:2) и вышли вперед в серии. Но все только начинается.

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