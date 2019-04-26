«Локо» – самый титулованный клуб МХЛ. Это логично, в Ярославле лучшая школа

«Локо» расслабился в финале

Екатеринбург в этом сезоне – настоящие красавчики. «Автомобилист» заставил КХЛ считать себя грозной силой, а молодежка клуба добралась до финала Кубка Харламова. Прямо сейчас – это очень крутой результат для уральцев. Но могло быть и лучше.

Перед решающей серией казалось, что «Авто» на пути к главной серии Кубка Харламова свой финал сыграл. Все ждали, что за трофей МХЛ будут бороться «Локо» и СКА-1946, но Екатеринбург был против. Дико, эмоционально, с надрывом, но «Авто» добил армейцев в решающем полуфинальном матче. По всем законам логики на «Локо» у уральцев сил не должно было хватить.

Хотя дело не только в силах. Ярославль второй сезон подряд на голову сильнее любой другой команды в МХЛ. «Локомотив» несколько лет реализует стратегию, согласно которой практически каждому молодому игроку дают шанс попробовать себя в составе основной команды. В КХЛ пока это не шибко работает, но позволяет доминировать на уровне молодежной лиги.

Георгий Иванов, Артур Каюмов, Николай Коваленко, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец – все эти парни выступали на двух последних молодежных чемпионатах мира, играли в КХЛ за «Локомотив». Сокрушить МХЛ им не составляло труда. Денисенко, например, положил три шайбы во втором матче финала. Как «Авто» было с ними бороться?

Но у Екатеринбурга нашелся свой ответ в лице голкипера Владимира Галкина. Парень на собственных плечах вытащил для «Авто» три игры подряд. Ярославль уперся в голкипера дома, а затем проиграл ему и пятую встречу. В один момент казалось, что «Локо» расслабился, в другой – что у команды Дмитрия Красоткина закончились силы.

Шестая игра этой серии стала одним из лучшим матчей всего сезона – и в КХЛ, и в МХЛ. «Локо» за пару минут до конца горел 0:2, но сумел сравнять счет и добыть победу в овертайме. Седьмая встреча закончилась победой ярославцев с минимальным счетом (1:0).

«Локо» победил в финале Кубка Харламова (4-3) и стал самой титулованной командой в МХЛ. У Ярославля уже три трофея молодежной лиги.

Предсказать обладателя Кубка Харламова можно было летом

«Локо» заходил в сезон не только в статусе действующего чемпиона. Он был явным фаворитом всего сезона. Да, выиграть Запад у Ярославля не получилось, но разве сейчас кто-то об этом вспомнит?

Главный тренер «Локо» ставит по-настоящему взрослую игру своей команде. В тактическом плане мало кто в МХЛ может сравниться с ярославцами. Каждый из игроков железнодорожников знает, как играть позиционно, куда бежать, как выводить шайбу из зоны и переходить из обороны в атаку. «Локо» здорово играет в пас – всего этого нет у большинства команд молодежной лиги.

В каждом матче полуфинала и финала МХЛ за «Локо» играли по 10-11 хоккеистов, которые прошли КХЛ. Кто-то, как Иванов, Каюмов и Коваленко, были основными игроками «Локомотива», Слепец появился в нескольких матчах, а, например, Максим Денежкин провел лишь одну игру за главную команду Ярославля. Все это сказалось в Кубке Харламова.

У «Локо» попросту есть опыт больших сражений. Три Кубка Харламова Ярославль добыл за последние четыре сезона (2016, 2018, 2019). В 2015 году «Локо» добрался до полуфинала. Ярославская молодежь умеет побеждать.

В следующем сезоне «Локо» также будет одним из фаворитов Кубка Харламова. Ярославский клуб вряд ли отступит от своей стратегии, а это значит, что многие из молодых игроков пройдут КХЛ. Если у «Локомотива» что-то не заладится в Кубке Гагарина, то юные игроки вновь поборются за трофей в МХЛ. Не сомневайтесь, у «Локо» достаточно талантливые ребята 2000 и 2001 года рождения. Они вновь могут пройти далеко в плей-офф.

Но даже сейчас «Локо» добился уникального достижения – Ярославль стал самым титулованным клубом в МХЛ. Если хотите – это аналог «Ак Барса» в КХЛ, который также выиграл три кубка. В ближайшие пару лет «Локо» может лишь подтвердить свое доминирование в молодежной лиге.