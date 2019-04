После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо»

Команды начали осторожно, словно присматриваясь друг к другу. Подопечные Троца имели больше времени на подготовку к серии, в отличие от «Каролины», которая вспахивала лед все семь матчей в первом раунде. Обе команды не предложили высоких скоростей. «Айлендерс» пытались комбинировать, а «ураганы» максимально упростить игру. К 12 минуте островитяне перебросали «ураганов» 10-6, но Петр Мразек не подводил.

Под конец периода ситуация по броскам подровнялась, но в целом хоккей был медленный и какой-то слишком академичный.

Если вы не уснули во втором периоде, то вам просто повезло.

Ситуация практически не поменялась. Мразек трудился больше Ленера, хотя тот тоже не засыпал. Больших скоростей команды так и не подключили. Ураганного темпа не было, не в прямом, не в каролинском смысле. Без Андрея Свечникова у «Каролины» не нашлось человека, могущего оживить игру хорошей потасовкой, скажем с Эберле. На 10-й минуте уязвленный вниманием к Мразеку, его визави Ленер совершил красивое спасение, когда Грег Маккегг почувствовал себя Павлом Буре и выскочил один на ворота «Островитян».

Удалился Джорден Стаал, в коммерческой паузе Род Бриндамор бодренько дал мини-интервью. Хоккей по-прежнему не очень цеплял. Мразек за пару минут до конца еще раз напомнил, что он неплох и удачлив. Заработал на себе удаление и тем самым отменил гол в свои ворота. Затем Стаал схватил второе подряд неумное удаление, оставив 50 секунд меньшинства для своей команды на третий период.

Спасение в Нью-Йорке. «Ураган” накрыл “островитян»

Едва завершилось удаление Стаала, как «Островитяне» вернули должок. Кэл Клаттербак сыграл высоко поднятой клюшкой и уже «Каролина» получает большинство, аж на четыре минуты. Две из них «Ураганы» провели на редкость бездарно, так еще и схватили свое удаление и тоже за игру высоко поднятой клюшкой от Лукаса Валльмарка. Две минуты в формате 4 на 4 прошли также в пустую. Чем еще запомнился период? Разве что попыткой вялой потасовки Комарова и Песке. Еще отмененным голом-фантомом в большинстве, который «Островитяне» даже и праздновать толком не начали.

Тротц либо не настроил команду правильно на матч, либо, столкнувшись со свои отражением, «Айлендерс» просто потерялись и залипли, как кошка, глядящая в зеркало.

Гол, который спас команды, болельщиков на трибунах и зрителей у экранов от продолжения этого мучения.

