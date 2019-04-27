После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо» - Советский спорт
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27 апреля 2019 09:00ХоккейГрошев Дмитрий

После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо»

В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».

«Айлендерс» - «Каролина» - 0:1 (счет в серии: 0-1)

Двадцать минут имени Петра Мразека

Команды начали осторожно, словно присматриваясь друг к другу. Подопечные Троца имели больше времени на подготовку к серии, в отличие от «Каролины», которая вспахивала лед все семь матчей в первом раунде. Обе команды не предложили высоких скоростей. «Айлендерс» пытались комбинировать, а «ураганы» максимально упростить игру. К 12 минуте островитяне перебросали «ураганов» 10-6, но Петр Мразек не подводил.

Под конец периода ситуация по броскам подровнялась, но в целом хоккей был медленный и какой-то слишком академичный.

Если вы не уснули во втором периоде, то вам просто повезло.

Ситуация практически не поменялась. Мразек трудился больше Ленера, хотя тот тоже не засыпал. Больших скоростей команды так и не подключили. Ураганного темпа не было, не в прямом, не в каролинском смысле. Без Андрея Свечникова у «Каролины» не нашлось человека, могущего оживить игру хорошей потасовкой, скажем с Эберле. На 10-й минуте уязвленный вниманием к Мразеку, его визави Ленер совершил красивое спасение, когда Грег Маккегг почувствовал себя Павлом Буре и выскочил один на ворота «Островитян».

Удалился Джорден Стаал, в коммерческой паузе Род Бриндамор бодренько дал мини-интервью. Хоккей по-прежнему не очень цеплял. Мразек за пару минут до конца еще раз напомнил, что он неплох и удачлив. Заработал на себе удаление и тем самым отменил гол в свои ворота. Затем Стаал схватил второе подряд неумное удаление, оставив 50 секунд меньшинства для своей команды на третий период.

Спасение в Нью-Йорке. «Ураган” накрыл “островитян»

Едва завершилось удаление Стаала, как «Островитяне» вернули должок. Кэл Клаттербак сыграл высоко поднятой клюшкой и уже «Каролина» получает большинство, аж на четыре минуты. Две из них «Ураганы» провели на редкость бездарно, так еще и схватили свое удаление и тоже за игру высоко поднятой клюшкой от Лукаса Валльмарка. Две минуты в формате 4 на 4 прошли также в пустую. Чем еще запомнился период? Разве что попыткой вялой потасовки Комарова и Песке. Еще отмененным голом-фантомом в большинстве, который «Островитяне» даже и праздновать толком не начали.

Тротц либо не настроил команду правильно на матч, либо, столкнувшись со свои отражением, «Айлендерс» просто потерялись и залипли, как кошка, глядящая в зеркало.

Гол, который спас команды, болельщиков на трибунах и зрителей у экранов от продолжения этого мучения.

Мы рискуем получить саму скучную и унылую серию этого розыгрыша.

«Питсбург», «Вашингтон», где вы... Верните нам Кросби и Овечкина…

«Сан-Хосе» - «Колорадо» - 5:2 (счет в серии 1-0)

«Челюсти» возвращаются: В Сан-Хосе «акулы» проснулись во втором периоде

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В отличие от первого матча ночи, соперники в этом противостоянии не стали откладывать голы на овертайм. Сразу включив неплохие скорости, и «шаркс», и «эвеланш» показали хорошую готовность к игре. И в ней случился быстрый гол. Немного затяжная, но качественная атака «Колорадо» завершилась точным добиванием Габриеля Бурка после комбинации Джоста и Макара.

«Акулы» продолжали гнуть свою линию, избранную еще в играх с «Вегасом». Не забывали атаковать, так что Грубауэр, заменивший в воротах «Лавин» Семена Варламова, не скучал. «Колорадо» вел себя вполне по-хозяйски, не стесняясь давить на ворота и имел заметное преимущество. В коммерческой паузе Дебур с легкой полуулыбкой объяснял корреспонденту, что его команде непросто без Павелски, но они постараются. А за 5 минут до конца периода, Густав Нюквист сравнял счет с помощью Кутюра и Бернса и привел в восторг SAP-Центр, который в ожидании этого гола прилежно встречал свистом и звуком «бууууу» большинство касаний шайбы игроками «Колорадо».

Форвард «Лавин» Микко Рантанен через минуту забил. Правда коньком и гол не засчитали. Потом Джонс еще успел спасти ворота «Акул» после выхода один на один Карла Седерберга. Ничья после первого.

В начале второго периода команды чуть сбавили темп. «Лавины» чуть раньше успевали в игровых моментах. «Сан-Хосе» не всегда. Этим и объяснялись потери и нарушения на удаление. Получив четырехминутное большинство, «Эвеланш» им воспользовались сполна. На 23-й минуте «Колорадо» забрасывает шайбу усилиями Колина Уилсона после розыгрыша с участием Макккинона и Рантанена.

А на 30-й минуте «Шаркс» поймали «Лавин» на контратаке. Неудачный розыгрыш шайбы в зоне «Сан-Хосе» привел к потере шайбы и Серенсен на пару с Торнтоном убежали к воротам Грубауэра. Швед вовремя отдал, а главный бородач «Акул» не промахнулся.

И следом, на 36-й минуте игры, герой седьмого матча с «Вегасом» Кевин Лабанк выводит «Сан-Хосе» вперед великолепным броском в девятину. Помог вездесущий Бернс.

И за минуту до конца Серенсен и Торнтон организуют голевой пас тому же Бернсу. Уже 4:2.

«Колорадо» несколько обескуражен, но не паникует и не сдается. Не хватает «лавинам» жесткости и скорости в принятии решений. Не успевают они часто за игроками «Шаркс». По броскам паритет. «Акулы» не форсируют игру, а «Эвеланш» не может наладить взаимодействие в атаке, да и Джонсон уверенно играет в воротах. Во второй половине периода «Колорадо» игру подравнял, но весомых дивидендов извлечь из этого не смог. «Сан-Хосе» контролировал ход матча и скорее мог увеличить счет, нежели «Эвеланш» его сократить. Даже в концовке матча, сняв вратаря «Лавины» не очень то и старались в атаке, а «Акулы» усилиями Тимо Майера забросили дежурную шайбу в пустые.

«Сан-Хосе» уверенно побеждает на своей площадке и выходит вперед в серии.

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