Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет!

Впервые с 2009 года нашим удалось пробиться в финал, а золото мы брали в последний раз 12 лет назад. Давненько.

Федеральные кнопки российского ТВ не то чтобы не готовы к этому событию, нет. Думаю, что не все кнопки про турнир вообще в курсе. Накануне уже произошла история с гимном России после триумфа нашей сборной в буллитной серии с США - телеканал Матч ТВ пулей вылетел с хоккейного эфира и приземлился в Химках, где комментаторы матча «Динамо» - «Ахмат» одну половину изучали маневры селезня, а потом выяснилось, что это была утка - настолько зашкаливали события в этом искрящемся пустотой футбольном матче.

Впрочем, историй с гимном в последние годы было уже много. И если мы не считаем должным уделять эфирное время своему гимну, то по-настоящему флагманская история произошла в Норвегии во время «гимна» Белоруссии. Настоящий шедевр безо всяких но. Смешно и грустно одновременно, но больше все-таки смешно.

Что касается показов подобных турниров, то и здесь историй было предостаточно. Сегодня не все, например, помнят, что олимпийский финал в Нагано 1998 года был показан в общем доступе в записи. Все, кто слушал радио и имел спутниковые тарелки (вторых было не очень много) результат, конечно, знали. А вот остальные потеснились.

А финал молодежки Россия - Канада в 2011 году? Ну, это должны помнить все. Так вот, тогда этот монументальный матч с невероятным камбеком попал на Первую кнопку только тогда, когда стало ясно, что наши в финале. И на условиях редакции НТВ+ этот матч был показан. Для Первого канала вообще, что не является матчем Россия - Канада, то не хоккей по определению. Это надо понять и простить.

К Матч ТВ это относится в меньшей степени - у них есть объемный блок платных каналов - оплачивай и смотри. Но вот и сегодня, если верить сетке вещания, основная кнопка канала покажет юниорский финал примерно со второго периода, так как в 19:00 начнется трансляция матча РПЛ «Краснодар» - ЦСКА.

Однако, на канале Матч Игра можно в прямом эфире посмотреть не только финал с участием наших, но и матч за бронзу.

Болеем за наших!

Матч за 3 место

16:30 мск. США - Канада (Матч Игра)

Финал

20:30 мск. Швеция - Россия (Матч Игра)