Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 апреля 2019 14:16ХоккейФедоровский Александр

Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет!

Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции. Начало финальной встречи — в 20.30.

Впервые с 2009 года нашим удалось пробиться в финал, а золото мы брали в последний раз 12 лет назад. Давненько.

Федеральные кнопки российского ТВ не то чтобы не готовы к этому событию, нет. Думаю, что не все кнопки про турнир вообще в курсе. Накануне уже произошла история с гимном России после триумфа нашей сборной в буллитной серии с США - телеканал Матч ТВ пулей вылетел с хоккейного эфира и приземлился в Химках, где комментаторы матча «Динамо» - «Ахмат» одну половину изучали маневры селезня, а потом выяснилось, что это была утка - настолько зашкаливали события в этом искрящемся пустотой футбольном матче.

Впрочем, историй с гимном в последние годы было уже много. И если мы не считаем должным уделять эфирное время своему гимну, то по-настоящему флагманская история произошла в Норвегии во время «гимна» Белоруссии. Настоящий шедевр безо всяких но. Смешно и грустно одновременно, но больше все-таки смешно.

Что касается показов подобных турниров, то и здесь историй было предостаточно. Сегодня не все, например, помнят, что олимпийский финал в Нагано 1998 года был показан в общем доступе в записи. Все, кто слушал радио и имел спутниковые тарелки (вторых было не очень много) результат, конечно, знали. А вот остальные потеснились.

А финал молодежки Россия - Канада в 2011 году? Ну, это должны помнить все. Так вот, тогда этот монументальный матч с невероятным камбеком попал на Первую кнопку только тогда, когда стало ясно, что наши в финале. И на условиях редакции НТВ+ этот матч был показан. Для Первого канала вообще, что не является матчем Россия - Канада, то не хоккей по определению. Это надо понять и простить.

К Матч ТВ это относится в меньшей степени - у них есть объемный блок платных каналов - оплачивай и смотри. Но вот и сегодня, если верить сетке вещания, основная кнопка канала покажет юниорский финал примерно со второго периода, так как в 19:00 начнется трансляция матча РПЛ «Краснодар» - ЦСКА.

Однако, на канале Матч Игра можно в прямом эфире посмотреть не только финал с участием наших, но и матч за бронзу.

Болеем за наших!

Матч за 3 место

16:30 мск. США - Канада (Матч Игра)

Финал

20:30 мск. Швеция - Россия (Матч Игра)

21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
27/04 20:15Футбол
Отар Кушанашвили: Если Кононов справляется со своей работой, то я – Мбаппе!Полемическая колонка нашего колумниста.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
28/04 08:07Хоккей
В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
28/04 08:56Футбол
Неймар забил впервые за три месяца, «ПСЖ» проиграл Кубок Франции на глазах у Макрона (видео)В финале на «Сен-Дени» парижский суперклуб уступил «Ренну» в серии послематчевых пенальти.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
26/04 14:33Хоккей
Капитана «Сан-Хосе» чуть не убили, а НХЛ извиняется? Это скандал!В это невозможно поверить: вместо того, чтобы дисквалифицировать двух игроков «Вегаса» за опаснейший фол, НХЛ постановила, что там даже 5-минутного удаления не было.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
27/04 09:00Хоккей
После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо»В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».
Новости
15:31 Футбол «Зенит» - «Крылья Советов». Стартовые составы команд
15:24 Футбол Гол Мертенса помог «Наполи» одержать гостевую победу над «Фрозиноне»
15:18 Футбол Евгений Кафельников: Кононов предал свою команду, нет уважения к такому тренеру
14:56 Футбол «Эйбар» в компенсированное время матча вырвал победу у «Валенсии»
14:53 Футбол Мертенс сравнялся с Марадоной по голам за «Наполи» в серии А
14:40 Футбол Дмитрий Парфенов: После красной карточки немного рассыпались
14:29 Биатлон Владимир Драчев: Сборная команда не для того, чтобы лечиться
14:15 Футбол Шамиль Газизов: В этой встрече мы с «Уралом» решали разные задачи
14:02 Футбол ЦСКА взял верх над «Краснодаром» в матче молодежного первенства
13:56 Футбол Вадим Евсеев: В какой-то степени «Уфе» помогло удаление
13:49 Футбол Дубли Мостового и Маркина помогли «Зениту-2» одержать победу над «Краснодаром-2»
13:33 Футбол Маурицио Сарри: Мне нужно больше времени, чтобы привыкнуть к английскому футболу
13:23 Футбол «Уфа» на своем поле разгромила «Урал» (видео)
12:53 Футбол Кэтэлин Карп: Арбитр матча «Уфа» — «Урал» был сонным весь первый тайм
12:43 Футбол Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Енисеем»
12:30 Хоккей Дон Черри: С такой игрой Бобровского ему можно забить только при несчастном случае
12:18 Хоккей Брюс Кэссиди: Бержерон в первом овертайме сделал многое, но Бобровский просто украл победу
12:07 Футбол Томас Тухель – о поражении в финале Кубка: Это большое разочарование, у меня нет объяснений
11:56 Футбол Владимир Нагибин: Аршавин с детства всех возил, мяч будто был привязан к его ноге
11:46 Хоккей Михаил Варнаков: Сборной Великобритании было бы довольно сложно в КХЛ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика