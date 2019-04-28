Россия – Швеция. Финал юниорского чемпионата мира. Онлайн

Состав сборной России:
вратари: Ярослав Аскаров (Всеволод Скотников)
Николай Буренов - Семен Чистяков; Родион Амиров - Илья Николаев - Василий Подколзин
Иван Рогов - Александр Кирпичников; Арсений Грицюк - Егор Спиридонов - Егор Чинахов
Никита Ващенко - Шакир Мухамадуллин; Ярослав Лихачев - Марат Хуснутдинов - Данил Гущин
Егор Брызгалов - Дмитрий Шешин - Тахир Мингачев - Максим Грошев
Главный тренер сборной России - Владимир Филатов
Состав сборной Швеции:
вратари: Хьюго Альнефельт (Йеспер Вальстедт)
Тобиас Бьорнфот - Алекс Браннстам; Александр Хольц - Карл Хенрикссон - Лукас Рэймонд
Филипп Броберг - Альберт Люкасен; Симон Хольмстрем - Оскар Бьерселиус - Альбин Греве
Альберт Йоханссон - Людвиг Хедстрем; Зион Нюбек - Исак Андерссон - Элмер Содерблом
Оскар Лоунер - Альбин Сундсвик - Макс Вальгрен
Главный тренер сборной Швеции - Магнус Хавелид
Матч за бронзовые медали уже завершился. Сборная США одержала в нем победу над канадцами со счетом 5:2. Таким образом, Канада вне медалей, США - третьи, а нас с вами ждет решающий матч.
Вечером воскресенья юниорская сборная России в шведском Эрншельдсвике на арене «Фьелльревен-центр» сыграет финал юниорского чемпионата мира против хозяев турнира. Наша команда не участвовала в решающих матчах ЮЧМ 10 лет.
Начало — в 20:30 мск.
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