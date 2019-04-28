Россия – Швеция. Финал юниорского чемпионата мира. Онлайн

Состав сборной России:

вратари: Ярослав Аскаров (Всеволод Скотников)

Николай Буренов - Семен Чистяков; Родион Амиров - Илья Николаев - Василий Подколзин

Иван Рогов - Александр Кирпичников; Арсений Грицюк - Егор Спиридонов - Егор Чинахов

Никита Ващенко - Шакир Мухамадуллин; Ярослав Лихачев - Марат Хуснутдинов - Данил Гущин

Егор Брызгалов - Дмитрий Шешин - Тахир Мингачев - Максим Грошев

Главный тренер сборной России - Владимир Филатов

Состав сборной Швеции:

вратари: Хьюго Альнефельт (Йеспер Вальстедт)

Тобиас Бьорнфот - Алекс Браннстам; Александр Хольц - Карл Хенрикссон - Лукас Рэймонд

Филипп Броберг - Альберт Люкасен; Симон Хольмстрем - Оскар Бьерселиус - Альбин Греве

Альберт Йоханссон - Людвиг Хедстрем; Зион Нюбек - Исак Андерссон - Элмер Содерблом

Оскар Лоунер - Альбин Сундсвик - Макс Вальгрен

Главный тренер сборной Швеции - Магнус Хавелид

Матч за бронзовые медали уже завершился. Сборная США одержала в нем победу над канадцами со счетом 5:2. Таким образом, Канада вне медалей, США - третьи, а нас с вами ждет решающий матч.

Вечером воскресенья юниорская сборная России в шведском Эрншельдсвике на арене «Фьелльревен-центр» сыграет финал юниорского чемпионата мира против хозяев турнира. Наша команда не участвовала в решающих матчах ЮЧМ 10 лет.

Начало — в 20:30 мск.