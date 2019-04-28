У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМ

Но и второе место – большой успех. Серебра наши не видели десять лет. Золото же остается недоступным с 2007-го.

Мы ждали это 401 минуту и 48 секунд. Василий Подколзин открыл личный голевой счет на чемпионате мира. Наш капитан по правому флангу решительно полез на ворота, обыграл защитника Броберга (далеко не последнего у хозяев), точно бросил в дальний угол, после чего упал на вратаря, под шведским гнетом. Но судьи не менее решительно развели руки в стороны и уже собирались удалить российского форварда за блокировку. Выручил «кинематограф». На верхотуре все препарировали, и гол легализировали.

До финала на бомбардирском счету Подколзина фигурировали два ассистентских балла. В Швеции он выглядел тяжелым и уставшим, но в старании ему не откажешь. После заброшенной шайбы наш капитан забарабанил клюшкой по борту, призывая команду к штурму.

К этому моменту наши горели 0:2. Игра проходила в среднем темпе, выгодном для «Тре Крунур». Хозяева, закончившие полуфинал на 4 часа позже, чем россияне, по логике должны были сохранить меньше сил. Но…

В середине первого периода хозяева открыли счет. Гол Рэймонда – шведская классика. Форвард изящно обыграл лоб в лоб защитника Кирпичникова и запустил шайбу в дальний угол. Не менее эффектно, чем знаменитый Матс Сундин в решающем матче ЧМ-1991 со сборной СССР (только он атаковал с правого края). Тогда не у дел оказались сам Вячеслав Фетисов и голкипер Андрей Трефилов. Красная машина уступила и осталась лишь с бронзой. Ее тренер Виктор Тихонов сильно осерчал на Фетисова и задвинул в запас вратаря. В ИИХФ тот гол считали чуть ли не лучшим в XX столетии. Потому что он положил конец гегемонии Красной машины.

А когда Хольмстрем с весьма острого угла направил шайбу в ближнюю девятку прямо над ловушкой Аскарова, стало совсем грустно.

Накануне в полуфинале с канадцами (4:3) шведам безбожно подсуживали. Арбитры даже не заметили нелегитимное возвращение утерянной вратарем хозяев клюшки, за что в КХЛ нещадно гонят на 2 минуты. Как то будет в финале? Опасения не подтвердились, заокеанские судьи свистели беспристрастно.

До второго перерыва Броберг проверил на прочность каркас ворот. А через 20 секунд после возобновления игры лучший бомбардир в нашей команде Амиров протолкнул шайбу в сетку. На этот раз в роли Сундина выступил Подколзин, опять выкавший решительность в проходе по флангу. Кому-то наш капитан напомнил Владимира Тарасенко, лидера золотой молодежки образца Баффало-2011, олдскульным болельщикам – его великого тезку Крутова, которого Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов ставили выше Валерия Харламова.

Когда капитан впереди на лихом коне, за ним из окопов поднимается вся команда. Грошев буквально разорвал оборону шведов и вонзил шайбу в сетку. Шла 51-я минута. Радовались мы 25 секунд. Хозяева в три хода доставили шайбу в ворота Аскарова. И как прошла передача на дальний пятачок через три клюшки?

Тут шведы подарили нам большинство за нарушение численного состава. Потом еще одно. Сфоливший Броберг отчаянно спорил с судьями. И не напрасно. В сутолоке у ворот шайба вроде бы заползла за ленточку, вместе с ловушкой. Подколзин победно вскинул руки. На всякий случай. Рефери после подсказки «друга» с верхотуры развел руки в стороны.

Хозяева чудом дотянули до овертайма. В финалах это полный период в формате «4 на 4» после заливки.

В перерыве шведы пришли в себя и включили мастерство, которое у них выше. Они долго возили нашу четверку по зоне, защитник Чистяков потерял клюшку, никто из нападающих (на льду был и Подколзин) свое орудие труда ему не предложил (это же закон жанра!), и Реймонд забил волшебный золотой гол, оформив хет-трик.

Шведские юниоры впервые стали чемпионами мира, но американцы им были бы не по зубам. В этом нет сомнений.

Сезон на излете. Российская молодежка в Ванкувере добыла бронзу, наши юниоры – серебро. Слово за вами, Овечкин, Малкин, Кучеров, Ковальчук… Россия ждет.

ЮЧМ-2019. Финал.

Швеция — Россия — 4:3 ОТ (1:0; 1:1; 1:2; 1:0)

28 апреля, Эрншельдсвик, «Фъялравен Сентер»

1:0 Реймонд (Хенрикссон) 9:32

2:0 Хольмстрем 25:53

2:1 Подколзин 31:48

2:2 Амиров (Подколзин, Хуснутдинов) 40:20

2:3 Грошев (Ващенко) 50:22

3:3 Реймонд (Хольц, Бруберг) 50:47

4:3 Реймонд (Браннстам, Йоханссон) 65:44

Вратари: Алнефельт — Аскаров

Броски в створ: 30-38

Штраф: 10-6