У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 апреля 2019 23:38ХоккейДомрачев Владислав

У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМ

Сборная России в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам. Хотя могла рассчитывать на победу.

Но и второе место – большой успех. Серебра наши не видели десять лет. Золото же остается недоступным с 2007-го.

Мы ждали это 401 минуту и 48 секунд. Василий Подколзин открыл личный голевой счет на чемпионате мира. Наш капитан по правому флангу решительно полез на ворота, обыграл защитника Броберга (далеко не последнего у хозяев), точно бросил в дальний угол, после чего упал на вратаря, под шведским гнетом. Но судьи не менее решительно развели руки в стороны и уже собирались удалить российского форварда за блокировку. Выручил «кинематограф». На верхотуре все препарировали, и гол легализировали.

До финала на бомбардирском счету Подколзина фигурировали два ассистентских балла. В Швеции он выглядел тяжелым и уставшим, но в старании ему не откажешь. После заброшенной шайбы наш капитан забарабанил клюшкой по борту, призывая команду к штурму.

К этому моменту наши горели 0:2. Игра проходила в среднем темпе, выгодном для «Тре Крунур». Хозяева, закончившие полуфинал на 4 часа позже, чем россияне, по логике должны были сохранить меньше сил. Но…

В середине первого периода хозяева открыли счет. Гол Рэймонда – шведская классика. Форвард изящно обыграл лоб в лоб защитника Кирпичникова и запустил шайбу в дальний угол. Не менее эффектно, чем знаменитый Матс Сундин в решающем матче ЧМ-1991 со сборной СССР (только он атаковал с правого края). Тогда не у дел оказались сам Вячеслав Фетисов и голкипер Андрей Трефилов. Красная машина уступила и осталась лишь с бронзой. Ее тренер Виктор Тихонов сильно осерчал на Фетисова и задвинул в запас вратаря. В ИИХФ тот гол считали чуть ли не лучшим в XX столетии. Потому что он положил конец гегемонии Красной машины.

А когда Хольмстрем с весьма острого угла направил шайбу в ближнюю девятку прямо над ловушкой Аскарова, стало совсем грустно.

Накануне в полуфинале с канадцами (4:3) шведам безбожно подсуживали. Арбитры даже не заметили нелегитимное возвращение утерянной вратарем хозяев клюшки, за что в КХЛ нещадно гонят на 2 минуты. Как то будет в финале? Опасения не подтвердились, заокеанские судьи свистели беспристрастно.

До второго перерыва Броберг проверил на прочность каркас ворот. А через 20 секунд после возобновления игры лучший бомбардир в нашей команде Амиров протолкнул шайбу в сетку. На этот раз в роли Сундина выступил Подколзин, опять выкавший решительность в проходе по флангу. Кому-то наш капитан напомнил Владимира Тарасенко, лидера золотой молодежки образца Баффало-2011, олдскульным болельщикам – его великого тезку Крутова, которого Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов ставили выше Валерия Харламова.

Когда капитан впереди на лихом коне, за ним из окопов поднимается вся команда. Грошев буквально разорвал оборону шведов и вонзил шайбу в сетку. Шла 51-я минута. Радовались мы 25 секунд. Хозяева в три хода доставили шайбу в ворота Аскарова. И как прошла передача на дальний пятачок через три клюшки?

Тут шведы подарили нам большинство за нарушение численного состава. Потом еще одно. Сфоливший Броберг отчаянно спорил с судьями. И не напрасно. В сутолоке у ворот шайба вроде бы заползла за ленточку, вместе с ловушкой. Подколзин победно вскинул руки. На всякий случай. Рефери после подсказки «друга» с верхотуры развел руки в стороны.

Хозяева чудом дотянули до овертайма. В финалах это полный период в формате «4 на 4» после заливки.

В перерыве шведы пришли в себя и включили мастерство, которое у них выше. Они долго возили нашу четверку по зоне, защитник Чистяков потерял клюшку, никто из нападающих (на льду был и Подколзин) свое орудие труда ему не предложил (это же закон жанра!), и Реймонд забил волшебный золотой гол, оформив хет-трик.

Шведские юниоры впервые стали чемпионами мира, но американцы им были бы не по зубам. В этом нет сомнений.

Сезон на излете. Российская молодежка в Ванкувере добыла бронзу, наши юниоры – серебро. Слово за вами, Овечкин, Малкин, Кучеров, Ковальчук… Россия ждет.

ЮЧМ-2019. Финал.
Швеция — Россия — 4:3 ОТ (1:0; 1:1; 1:2; 1:0)
28 апреля, Эрншельдсвик, «Фъялравен Сентер»

1:0 Реймонд (Хенрикссон) 9:32
2:0 Хольмстрем 25:53
2:1 Подколзин 31:48
2:2 Амиров (Подколзин, Хуснутдинов) 40:20
2:3 Грошев (Ващенко) 50:22
3:3 Реймонд (Хольц, Бруберг) 50:47
4:3 Реймонд (Браннстам, Йоханссон) 65:44

Вратари: Алнефельт — Аскаров
Броски в створ: 30-38
Штраф: 10-6

28/04 13:58Футбол
РПЛ. «Краснодар» - ЦСКА - 2:0. «Быки» рвутся в Лигу чемпионов. ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
26/04 17:27Хоккей
«Сан-Хосе» опять попал под отбойный молоток. «Колорадо» сомнет «Шаркс»В субботу стартует одна из самых интригующих серий на Западе.
28/04 12:15Футбол
«Хотелось бы увидеть в финале англичан. Тогда на пиве мы отобьем все затраты»Баку готовится принять финал Лиги Европы-2019
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
28/04 19:00Хоккей
Не удержали. Швеция - чемпион мираВсе события финала юниорского чемпионата мира
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
28/04 14:16Хоккей
Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет!Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции. Начало финальной встречи — в 20.30.
28/04 17:20Футбол
«Мы верим, что «Зенит» можно догнать». Игроки «Локомотива» после матча с «Енисеем»После матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Енисей» (2:1) своими впечатлениями поделились игроки «железнодорожников» Владислав Игнатьев и Мацей Рыбус, а также полузащитник гостей Михаил Костюков.
27/04 22:00Хоккей
Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России?Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
27/04 19:45Хоккей
Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустяСборная России совершила подвиг, обыграв в полуфинале записных фаворитов американцев (3:2 Б) с их мегазвездами Хьюзом и Кофилдом. Героями матча стали два «А» – вратарь Аскаров и форвард Амиров.
28/04 13:19Футбол
«Краснодар» победит ЦСКА: «быкам» очень хочется в Лигу чемпионов!Один из наших авторов считает, что у ЦСКА нет шансов на победу в Краснодаре. Для этого есть несколько причин. Желание попасть в Лигу чемпионов - не единственная причина.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
28/04 21:02Футбол
Сафонов – Акинфеев – 2:0. ЦСКА проиграл в Краснодаре бой за Лигу чемпионовИгорь Акинфеев «привез» голевую атаку на свои ворота, а Матвей Сафонов совершил несколько блестящих сейвов и начал результативную атаку, которую точным ударом завершил Дмитрий Стоцкий.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
26/04 19:17Хоккей
«Извините, что мы вас убили!» Арбитры матча века «Сан-Хосе» – «Вегас» просят прощения за ошибку    История с пятиминутным удалением игрока «Вегаса» Коди Икина, которое судьи сделали в решающем поединке серии с «Сан-Хосе», получила продолжение. Судьи отстранены, кроме того – они приносят извинения. 
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
28/04 08:56Футбол
Неймар забил впервые за три месяца, «ПСЖ» проиграл Кубок Франции на глазах у Макрона (видео)В финале на «Сен-Дени» парижский суперклуб уступил «Ренну» в серии послематчевых пенальти.
Новости
00:40 Хоккей Американец Джек Хьюз побил юниорский рекорд Александра Овечкина
00:28 Хоккей Россиянин Ярослав Аскаров признан лучшим голкипером чемпионата мира среди юниоров
23:57 Футбол «Милан» уступил «Торино» и не смог подняться в зону Лиги чемпионов
23:50 Футбол «Реал» проиграл «Райо Вальекано»
23:42 Футбол Матвей Сафонов: Должно пройти время, я должен набраться опыта, чтобы меня сравнивали с Акинфеевым
23:38 Хоккей Россия проиграла Швеции в овертайме финала юниорского чемпионата мира
23:31 Хоккей Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
23:23 Футбол Маурисио Перейра: Знали, что ЦСКА хорошо владеет мячом, поэтому старались играть на контратаках
22:57 Футбол Мурад Мусаев: Нет смысла трогать Сафонова, он наш первый номер
22:46 Футбол Василий Кикнадзе: На ребят не давит погоня за «Зенитом»
22:22 Футбол Мурад Мусаев: Закрыли все зоны, откуда ЦСКА атаковал, и могли забивать третий мяч
21:59 Футбол Виктор Гончаренко: В конце матча ЦСКА стал играть авантюрно
21:54 Футбол Алексей Миранчук: Вышли немного вялыми, но показали характер
21:50 Фигурное катание 12-летняя фигуристка прыгнула на удочке пятерной сальхов
21:29 Футбол Олег Шатов: Игра с «Крыльями» легко давалась, могли забивать
21:25 Формула-1 Даниэль Риккардо: Чувствую вину перед командой и перед Квятом
21:11 Футбол Динияр Билялетдинов: Когда «Енисей» сравнял счет, стало боязно за результат
21:07 Футбол «Бавария» не смогла обыграть «Нюрнберг», отрыв от «Боруссии» два очка
20:54 Футбол «Краснодар» победил ЦСКА и поднялся в зону Лиги чемпионов
20:38 Футбол Бранислав Иванович: Хорошо, что выиграли, осталось немножко.
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика