Уничтожив «Вашингтон», «Каролина» принялась за его бывшего тренера - Барри Троца - Советский спорт
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29 апреля 2019 13:08ХоккейКостяев Иван

Уничтожив «Вашингтон», «Каролина» принялась за его бывшего тренера - Барри Троца

«Айлендерс» никак не может выиграть у «Каролины», а «Сан-Хосе» отдал домашний матч «Колорадо». 

«Каролина» победила, но продолжила терять игроков

Счет в серии: 2-0 в пользу «Каролины»

Перед вторым матчем в противостоянии «Айлендерс» и «Каролины» стало известно, что российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников не выйдет на лед. Сотрясение мозга, которое нападающий получил в драке с Александром Овечкиным во время третьей игры первого раунда, оказалось очень серьезным. Свечников пропустил шестой матч подряд. В списке травмированных так же остались Джордан Мартинук и Майкл Ферланд.

На этом беды «Каролины» не закончились. Забегая вперед, скажем, что двое игроков «Каролины» не сумели доиграть до конца второй матч серии с «Айлендерс». Травмы получили защитник Тревор ван Римсдайк и голкипер Петр Мразек. Ван Римсдайк ударился о борт после силового приема форварда Кэла Клаттербака. Вратарь же травмировал нижнюю часть тела, отражая выход «Айлендерс» 2 в 1. Практически сразу же после этого Мразек отправился в раздевалку.

Сам матч очень напоминал то, что мы увидели в первой серии этого противостояния. Обе команды больше думают о том, как удержать собственные ворота в неприкосновенности. 10 бросков на двоих в первом периоде – свежее доказательство этого тезиса.

Барри Троц решил не отступать от своей оборонительной тактики. И хотя он сказал после матча, что его команда заслужила победу, упустив множество шансов, но с единственным голом «Айлендерс» откровенно повезло. В большинстве передача Мэтью Барзала угодила в клюшку сопернику и залетела в ворота.

Такое ощущение, что у «Каролины» крайне мало физических сил. В серии с «Вашингтоном» «Харрийкенз» показали большой объем катания, хорошие прессинг и скорости. Сейчас «Каролина» действует куда менее энергозатратно и много времени проводит у своих ворот. У «Айлендерс» возникают сложности с вскрытием обороны соперника.

В словах Троца есть доля правды. «Айлендерс» владели территориальным преимуществом на протяжении всей встречи, но умудрились проиграть матч за 48 секунд. Именно столько понадобилось Уоррену Фогелю и Нино Нидеррайтеру, чтобы забросить две шайбы. Сначала у «Каролины» прошла контратака, а затем получилось позиционное нападение. Из этого нокдауна «Айлендерс» выбраться не сумели.

Команда из Нью-Йорка загнала себя в незавидное положение. Третья игра станет для парней Троца ключевой. С 0-3 «Айлендерс» эту серию попросту не вытащит. Помочь переломить противостояние может лазарет «Каролины» – он полон как никогда.

«Колорадо» победил в чумовом матче

Счет в серии: 1-1

«Сан-Хосе» в этом плей-офф приучил болельщиков к рок-н-ролльному хоккею. Серию с «Вегасом» мы долго не забудем. Но и первый матч второго раунда против «Колорадо» получился очень крутым и результативным (5:2). Сегодня тренд на игру с обилием заброшенных шайб продолжился.

Акулы пошли вперед в самом начале встречи. Голкипер лавин Филипп Грубауэр – красавчик. Он пропустил лишь гол от Эвандера Кейна, но какие претензии к вратарю? Сложно оставить свои ворота «сухими», когда партнеры не чистят собственный пятак. Молодому Кейлу Макару в том моменте попросту не хватило опыта.

Но это не значит, что у голкипера «Сан-Хосе» совсем не было работы. Нэтан Маккиннон и Микко Рантанен терроризировали вратаря акул весь первый период, а в концовке Мартину Джонсу пришлось совершить сумасшедшее спасение.

«Колорадо» включился на полную мощность во втором отрезке. Лавины стали проводить больше времени в зоне атаки и чаще напрягать вратаря. Гости забросили две шайбы, но памятной станет лишь одна из них. Защитник Тайсон Бэрри забил свой первый гол в карьере в плей-офф НХЛ. Кстати, к этому достижению он добавил две голевые передачи.

Затем вновь наступило время Грубаэра. И Никиты Задорова. Нет, российский защитник не набрал очков, но провел семь силовых приемов в этой встрече. Ему было все равно, кого бить. В одном из моментов он расколол Кейна. Форвард акул сразу поднялся со льда, но встряска была хорошей.

«Сан-Хосе» еще дважды забил, но и два раза пропустил. Точнее в этой встрече оказались игроки «Колорадо». Различная реализация моментов привела к первому поражению акул в этой серии.

Еще стоит упомянуть о Рантанене и Маккинноне. Оба хоккеиста вновь набрали очки. Они стали первым за 15 лет дуэтом игроков «Колорадо», которые набрали результативные баллы в шести играх подряд.

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