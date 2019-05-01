«Каролина» потеряла пять важных игроков. Это не мешает ей уничтожать «Айлендерс» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 мая 2019 16:00ХоккейКостяев Иван

«Каролина» потеряла пять важных игроков. Это не мешает ей уничтожать «Айлендерс»

Лазарет «Каролины» заполнен под завязку.

Все началось с травмы Свечникова

GettyImages-1142925460

Снова нам приходится обратиться к третьему матчу серии «Каролины» и «Вашингтона». Андрей Свечников подрался с Александром Овечкиным. Пока мы разбирались, кто прав, а кто виноват – форвард «Харрикейнз» угодил в лазарет. Нокаут от Овечкина оказался настолько серьезным, что Свечников пропустил шесть матчей подряд. Это большая потеря для «Каролины». Тем более что в этой команде игроки постоянно получают повреждения.

В списке травмированных находятся Джордан Мартинук и Майкл Ферланд. Обоих «Каролина» потеряла в серии с «Вашингтоном». У «Харрикейнз» выпали игроки третьего и четвертого звена. Мартинук и Ферланд не являются какими-то супербомбардирами, но их отсутствие ощущается. Они выполняли огромный объем работы.

GettyImages-1145694216

Но на этом беды «Каролины» не закончились. Во втором матче с «Айлендерс» травмы получили защитник Тревор ван Римсдайк и вратарь Петр Мразек. Первый неудачно ударился о борт после силового приема, а второй повредил нижнюю часть тела, когда отражал выход 2 в 1. В итоге «Каролине» пришлось вызывать из АХЛ вратаря Алекса Недельковича.

Почему они выигрывают?

«Каролина» мчит в финал Восточной конференции так, словно не замечает всех трудностей, которые свалились на команду. Нет Свечникова? Хорошо, забивать будут другие люди. Получили травму чеккеры? Не проблема, в команде есть, кто задушит соперника. Вратарь? Наш второй голкипер может сыграть не хуже. В серии с «Айлендерс» парни Рода Бриндамора ведут уже 2-0.

Травмы, которые посыпались на «Каролину» в этом плей-офф, как будто еще больше объединяют команду. «Харрикейнз» внезапно стали очень крепкой бандой, где каждый бьется друг за друга. Когда кто-то из игроков отправляется в лазарет, «Каролина» мобилизуется. В НХЛ недруги их прозвали придурками. Сейчас же мы видим, что это настоящая команда единомышленников.

Понятно, что на одной воле к победе далеко не уедешь. «Вашингтон» был уничтожен хорошей скоростью и большим объемом катания. Каждый из игроков «Каролины» отдал огромное количество сил в той серии, которая растянулась на семь матчей. Естественно, во втором раунде у команды возникли проблемы с физикой.

GettyImages-1145711342

Заметно, что «Каролина» устала. Тренерский штаб «Харрикейнз» сумел среагировать на состояние своих хоккеистов и перестроил игру. Игроки уже не носят по площадке со скоростью «Сапсана». «Каролина» насытила среднюю зону и старается выставлять там капканы, куда попадают хоккеисты «Айлендерс».

Островитяне вообще не привыкли взламывать оборону соперника. Им самим удобнее сыграть в защите, а затем добить соперника контратаками. «Каролина» же поставила соперника в не самые комфортные для него условия. И это главная заслуга «Кейнз».

Команда Рода Бриндамора показала, что умеет перестраивать игру, если ее вынуждают это сделать обстоятельства. От ураганного хоккея не осталось и следа. Именно поэтому она ведет в серии 2-0. «Каролина» будет и дальше терпеть – у нее попросту нет другого выхода.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

2 мая. 02:00 (мск). «Каролина» – «Айлендерс»

27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
28/04 19:00Хоккей
Не удержали. Швеция - чемпион мираВсе события финала юниорского чемпионата мира
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
01/05 11:00Футбол
Александр Градский: Кононов делает те же самые ошибки, что и КаррераПреданный болельщик «Спартака» Александр Градский видит проблемы клуба не в тренерах и считает, что Олегу Кононову надо дать возможность построить новую команду.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
30/04 18:00Футбол
От Попова до Карпина. Как «Спартак» возвращает своих бывших тренеровВ связи с новой волной призывов вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера красно-белых, мы вспомнили предыдущие подобные случаи в истории столичного клуба.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
01/05 09:15Футбол
Хет- трик от Кутюр(а), привет от Бобровского и гол от «Аякса». Что случилось, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы собрали все самое интересное, что произошло поздно вечером, ночью и под утро. Вы могли это проспать, а мы не спали и следили, чтобы рассказать вам обо всем в одном материале.
01/05 12:36Футбол
Чтобы выйти в финал, «Тоттенхэму» надо стать «Аяксом»-1996!Исторические параллели по следам первого полуфинала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
01/05 13:03Футбол
Евгений Ловчев: Этот «Аякс» мне напомнил команду КройфаНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
28/04 23:38Хоккей
У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМСборная России в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам. Хотя могла рассчитывать на победу.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
01/05 00:00Футбол
Сказка продолжается. «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в ЛондонеГолландцы ни в чем не уступили «шпорам» и одержали победу в первом матче Лиги чемпионов. Для выхода в финал осталось только не проиграть в Амстердаме.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
Новости
16:41 Футбол «Селтик» заинтересован в воспитаннике «Рейнджерс»
16:36 Футбол «Динамо» подтвердило уход Широкова (фото)
16:27 Сноуборд Николай Олюнин: Решение продолжать ли карьеру приму в октябре
16:19 Хоккей «Барыс» продлил контракты с Маклюковым и Шевченко (фото)
16:16 ММА Чемпионат России по ММА впервые пройдет в «клетке»
16:09 Футбол Заместитель гендиректора РФС: Матч «Динамо» – «Арсенал» точно пройдет на новой арене
15:57 Футбол Федерико Бернардески: Манчини — тренер от Бога
15:57 Хоккей «Магнитка» подписала Постму, Локтионова, Паршина, Галимова и Галузина
15:54 Фигурное катание Женская произвольная программа ЧЕ-2019 - лидер года по рейтингу на нашем спортивном ТВ
15:36 Футбол Призер чемпионата Европы-2008 объявил о завершении карьеры
15:36 Хоккей Стал известен состав сборной России на матч со Швецией
15:26 Хоккей «Сибирь» вернула Ермакова и подписала трех легионеров
15:23 Волейбол Мэттью Андерсон: С детства слышал, что Россия — страшная страна
15:06 Хоккей Рижское «Динамо» продлило Дарзиньша и подписало американского защитника (фото)
14:53 Футбол «Ливерпуль» осудил поведение своих фанатов в Барселоне (видео)
14:47 Фигурное катание Загитова исполнила мечту слепой болельщицы
14:41 Футбол «Валенсия» хочет выкупить права на Черышева
14:38 Хоккей Лучший снайпер чемпионата Германии продолжит карьеру в КХЛ (фото)
14:33 Легкая атлетика CAS отклонил иск Семени, ей придется принимать гормоны для снижения тестостерона
14:19 Хоккей «Ак Барс» отдал Секача в ЦСКА и получил права на Ожиганова
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика