«Каролина» потеряла пять важных игроков. Это не мешает ей уничтожать «Айлендерс»

Все началось с травмы Свечникова

Снова нам приходится обратиться к третьему матчу серии «Каролины» и «Вашингтона». Андрей Свечников подрался с Александром Овечкиным. Пока мы разбирались, кто прав, а кто виноват – форвард «Харрикейнз» угодил в лазарет. Нокаут от Овечкина оказался настолько серьезным, что Свечников пропустил шесть матчей подряд. Это большая потеря для «Каролины». Тем более что в этой команде игроки постоянно получают повреждения.

В списке травмированных находятся Джордан Мартинук и Майкл Ферланд. Обоих «Каролина» потеряла в серии с «Вашингтоном». У «Харрикейнз» выпали игроки третьего и четвертого звена. Мартинук и Ферланд не являются какими-то супербомбардирами, но их отсутствие ощущается. Они выполняли огромный объем работы.

Но на этом беды «Каролины» не закончились. Во втором матче с «Айлендерс» травмы получили защитник Тревор ван Римсдайк и вратарь Петр Мразек. Первый неудачно ударился о борт после силового приема, а второй повредил нижнюю часть тела, когда отражал выход 2 в 1. В итоге «Каролине» пришлось вызывать из АХЛ вратаря Алекса Недельковича.

Почему они выигрывают?

«Каролина» мчит в финал Восточной конференции так, словно не замечает всех трудностей, которые свалились на команду. Нет Свечникова? Хорошо, забивать будут другие люди. Получили травму чеккеры? Не проблема, в команде есть, кто задушит соперника. Вратарь? Наш второй голкипер может сыграть не хуже. В серии с «Айлендерс» парни Рода Бриндамора ведут уже 2-0.

Травмы, которые посыпались на «Каролину» в этом плей-офф, как будто еще больше объединяют команду. «Харрикейнз» внезапно стали очень крепкой бандой, где каждый бьется друг за друга. Когда кто-то из игроков отправляется в лазарет, «Каролина» мобилизуется. В НХЛ недруги их прозвали придурками. Сейчас же мы видим, что это настоящая команда единомышленников.

Понятно, что на одной воле к победе далеко не уедешь. «Вашингтон» был уничтожен хорошей скоростью и большим объемом катания. Каждый из игроков «Каролины» отдал огромное количество сил в той серии, которая растянулась на семь матчей. Естественно, во втором раунде у команды возникли проблемы с физикой.

Заметно, что «Каролина» устала. Тренерский штаб «Харрикейнз» сумел среагировать на состояние своих хоккеистов и перестроил игру. Игроки уже не носят по площадке со скоростью «Сапсана». «Каролина» насытила среднюю зону и старается выставлять там капканы, куда попадают хоккеисты «Айлендерс».

Островитяне вообще не привыкли взламывать оборону соперника. Им самим удобнее сыграть в защите, а затем добить соперника контратаками. «Каролина» же поставила соперника в не самые комфортные для него условия. И это главная заслуга «Кейнз».

Команда Рода Бриндамора показала, что умеет перестраивать игру, если ее вынуждают это сделать обстоятельства. От ураганного хоккея не осталось и следа. Именно поэтому она ведет в серии 2-0. «Каролина» будет и дальше терпеть – у нее попросту нет другого выхода.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

2 мая. 02:00 (мск). «Каролина» – «Айлендерс»