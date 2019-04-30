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30 апреля 2019 13:48ХоккейЛебедев Максим

Дождались Знарка, но не дождались Быкова

Одна живая легенда в КХЛ вернулась, вторая остановилась на полпути.

Знарка в Континентальной лиге не было всего сезон, но показалось, что прошла вечность. Нашему хоккею его явно не хватало, и всего за год КХЛ стала какой-то рафинировано интеллигентной, как комитет по культуре без Шнура. И ведь нельзя сказать, что Олег Валерьевич был истинным возмутителем спокойствия, расплескивая бензин направо и налево в тлеющие огоньки отечественного хоккея, конечно, нет. Просто у него это получалось непроизвольно даже тогда, когда его, как в СКА и сборной, от СМИ и болельщиков отделяла целая стена менеджеров, пресс-атташе, отделов по связями с общественностью и информационных департаментов.

Но вот Знарок вернулся, причем сделал это в своем стиле. Во-первых, он вернулся туда, где его меньше всего ждали. Во-вторых, сразу же породил бешеную интригу, поскольку Олег Валерьевич является последним человеком в лиге, которому можно объяснить, что если СКА и «Спартак», мягко говоря, едят из одной тарелки, то СКА кушает первым, а «Спартак» - что останется. Нет, объяснить ему все это, конечно, можно, но он точно воспримет это настолько своеобразно, что за Илью Воробьева тревожно становится прямо сейчас.

Возвращение трехкратного обладателя Кубка Гагарина, чемпиона мира и Олимпийского чемпиона Знарка случилось, а вот возвращения двукратного обладателя Кубка Гагарина и двукратного же чемпиона мира Быкова мы так и не дождались, хотя оба – и Знарок, и Быков, - шли к этому параллельными курсами. И задержка с объявлением имени нового главного тренера в «Ак Барсе» связана с тем, что им мог стать совсем не Квартальнов. Но Быков остался верен себе, и работать без Захаркина не пошел, а против Захаркина в Казани встали насмерть. Чем уж Игорь Владимирович там сильно насолил, непонятно. Ладно бы в Уфу пытался трудоустроиться или, на худой конец, в Ханты-Мансийск – было бы объяснимо. Но Казань?

Это тоже остается одной из главных загадок современности: что такого есть в Захаркине, что Быкову без него не работается категорически? У нас ведь было время и возможности рассмотреть Захаркина со всех сторон, потрогать, понюхать, попробовать на зуб. Да, методист мощный, научными трудами и званиями обвешан с ног до головы. Да, преподаватель толковый, но «в поле» - не очень. И в сумме это не позволяет добавлять к его тренерству приставку ТОП. Более того, это ведь Захаркин своими неосторожными высказываниями периодически создавал Вячеславу Аркадьевичу сложности пусть не в работе, но в общении с работодателями. Что же в нем может быть такого, без чего Быков не хочет отправляться в очередной заплыв по КХЛ? При том, что оба предыдущих в итоге закончились Кубками Гагарина. Но ведь что-то есть, когда-нибудь мы это узнаем точно, не от самих Быкова или Захаркина, так от их близких. Жаль только, что тогда может быть уже поздно.

Еще жаль, что к отсутствию Быкова мы успели привыкнуть. Как и к осознанию мысли: есть Быков – хорошо, нет – тоже справимся. Как бы то ни было, в грядущем сезоне КХЛ нас ждет немало неизведанного, один челябинский Скудра чего стоит. А если к нему добавить череповецкого Разина, казанского Квартальнова и красно-белого Знарка, вступившего на тропу Константина Бескова, а еще у нас есть Крикунов в «Динамо», еще Заварухин, не лезущий за словом в карман, начинает в Новосибирске… А ведь еще Дацюк, вполне заслуженно обцелованный Питером, запросто может оказаться в родном Екатеринбурге.

В общем, в следующем сезоне и без Быкова скучать не придется. Хотя определенной утонченности и шарма лиге он бы точно добавил.

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