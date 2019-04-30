Хоккейные болельщики если и улетят на чемпионат мира, то рискуют не вернуться - Советский спорт
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30 апреля 2019 23:44ХоккейНиколаев Ярослав

Хоккейные болельщики если и улетят на чемпионат мира, то рискуют не вернуться

Как относиться к слухам о банкротстве лоукостера

Весь минувший день ленты информагентств скармливали аудитории не только мечту о майских шашлыках на даче, но и горы экономического негатива: понятно, что мы по-прежнему все как один на правильном пути, а остальная заграница тщетно пытается нам гадить и завидует, но посреди этого полного финансового здоровья случаются тем не менее кое-где отдельные приглядные недостатки.

И вот таким недостатком сегодня назвали печальное положение дел в одной из российских авиакомпаний. Почему это вдруг так важно для нас, для спортивных болельщиков? А вот почему.

Объясняем на конкретном примере. С 10 по 26 число у нас чемпионат мира по хоккею. Если слышали об этом – уже хорошо. Есть уверенность, что будете читать рассказы о нем на сайте «Советского спорта». А если вы совсем глубоко погружены в тему, то есть весьма высокая вероятность, что эти майские даты для вас давно уже являются отпускными на работе, что вы взяли билеты, забронировали в Словакии отель и тем более купили недорогие билеты на самолет.

С одной стороны, речь – если внимательно читать информационные сюжеты – не идет о совсем уж предбанкротном состоянии авиакомпании, но опубликованный годовой отчет заставил схватиться за голову понимающих людей.

Есть у вас возможность летать дорогими гигантами –ок, у вас все хорошо. И мы искренне завидуем вам и вашим возможностям. Большинство же занято поисками невысокой цены, то есть ищет рейсы недорогих лоукостеров.

Именно они летают в Братиславу и Вену. До Вены на дни чемпионата вообще самые недорогие билеты у лоукостеров. Не будем брать день старта и день после финала – там пиковый спрос. Возьмем соседние даты:

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Летим на две недели и возвращаемся через день после финала. Это сумма «туда и обратно» - 8984 рубля. Поищите у других – будет радикально дороже.

Наверное, не надо пояснять, почему Вена? Потому что там до Братиславы на автобусе всего-ничего: из одного города виден другой. Это уже отработанный многими болельщиками путь.

Вам кажется, что если билеты у вас на руках, то уже не о чем горевать? Не в один день разорится и обанкротится. Ну как вам сказать… Тут вообще ничего не предугадаешь. Хорошо помню, как в один из осенних дней 2015 года купил утром билет на рейс «Трансаэро», днем зарегистрировался, вечером приехал во Внуково, чтобы вылетать, сдал багаж (!), а… компании уже нет! Уже не летает. Либо возвращаем вам деньги, либо забирайте обратно свой багаж и неситесь в Шереметьево – дадим вам так и быть посадочный талон на рейс «Аэрофлота».

Так что произойти может все в любой и при этом – как это обычно в жизни бывает – самый неподходящий момент. Вы же слышали часто новости о сотнях туристов, оставшихся на далеком берегу, потому что турфирма не везет их назад?

Так что будьте готовы к неожиданным поворотам в центре Европы. Тысячи россиян вполне могут остаться без хоккея. Ну и без денег, разумеется. Не улетел в Словакию или Австрию – сгорел твой невозвратный билет, сгорели недорогие забукированные номера и т.п.

Не хочется сеять панику, но, как говорится: предупрежден – значит вооружен.

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