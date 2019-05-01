Бобровский вновь украл победу у «Бостона»! У него 36 спасений - Советский спорт
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01 мая 2019 08:26ХоккейКостяев Иван

Бобровский вновь украл победу у «Бостона»! У него 36 спасений

«Коламбус» и «Сан-Хосе» вышли вперед в сериях.

«Бостон» не знает, как переиграть Бобровского

Счет в серии: 2-1 в пользу «Коламбуса»

После переезда серии в Огайо ее характер не изменился. Болельщики снова увидели равную игру и победу в одну шайбу. Конечно, без гениальной игры вратаря «Коламбуса» Сергея Бобровского не обошлось.

Вратарю повезло на старте матча, когда медведи были чуть активнее соперника. После броска Чарли Макэвоя шайба угодила в штангу. Но затем удача вселилась в Бобровского, потому что он начал тащить как бог.

Впрочем, у Туукки Раска также было достаточно работы. Можно вспомнить выход один на один Райана Дзингела. Нападающий попытался перехитрить голкипера, но тот разгадал маневр форварда.

И все-таки «Коламбус», который неистово гнали вперед свои болельщики, открыл счет. Свою первую шайбу в этом плей-офф забросил Бун Дженнер. Жакеты добавили в игре во втором отрезке. Они классно атаковали, много бросали и сумели развить преимущество. У них выстрелило большинство, в котором отличился Мэтт Дюшен.

А затем началось время Бобровского. «Бостон» обрушил всю свою мощь на оборону «Коламбуса» в третьем периоде. Порой защита жакетов трещала по швам, но вратарь держал свою команду в игре. Он сумел совершить суперспасение в момент, когда остался без клюшки. Гений! Его признали первой звездой игры.

Бобровский пропустил всего лишь раз – за 40 секунд до окончания второго периода. Этот гол могли бы и не засчитать, но видеосудьи решили иначе. «Коламбус» победил и вышел вперед в серии. Новая битва – уже в ночь на 3 мая.

Хет-трик Кутюра

Счет в серии: 2-1 в пользу «Сан-Хосе»

В серии «Колорадо» и «Сан-Хосе» сохраняется тренд на результативные матчи. В первой игре команды на двоих забросили семь шайб, во второй – столько же. Сегодня болельщики, которые пришли на хоккей в Денвере, увидели шесть голов.

«Колорадо» в очередной раз плохо провело старт матча. «Сан-Хосе» выглядел активнее соперника, много атаковал и закономерно забил два гола в концовке отрезка. Очень показательна шайба Логана Кутюра. В окружении троих соперников он спокойно добил шайбу с пятака. Полная безответственность обороны лавин.

Не сказать, что акулы были абсолютно безгрешны. Хозяева начали возвращение в эту игру после отвратительного паса под чужую синюю линию от Брента Бернса. Странно, что защитник не заметил реальную возможность перехвата. В итоге Нэйтан Маккиннон убежал в контратаку и сократил отставание в счете. Бернсу – неуд!

«Колорадо» восстановил равенство в третьем отрезке. Лавины выглядели лучше соперника, но у них в составе не нашлось своего Кутюра. Именно канадец принес победу акулам. Он сумел оформить хет-трик!

Гости в третьем отрезке нанесли всего четыре броска и забросили две шайбы. Сумасшедший КПД. «Колорадо» нужно думать над тем, как прибавить в реализации моментов, а также строже играть в обороне. Пропускать два гола с четырех бросков – не дело. Есть определенные вопросы к голкиперу «Колорадо» Филиппу Грубауэру. Если в прошлом матче он стал героем, то сегодня – откровенно не выручил.

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