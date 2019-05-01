Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шести - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 мая 2019 19:40ХоккейДомрачев Владислав

Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шести

Сборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой.

Матч перенесли из старого «Хувета» на «Глоб-Арену», возведенную к ЧМ-1989. Воспоминания приятные - на том турнире наша сборная выиграла все матчи и завоевала золото. Сейчас настроение у наших болельщиков изрядно испортилось.

Мы ждали от Кучерова, Малкина, Ковальчука, Дадонова феерии. Но зажигали Элиас Петтерссон, Луи Эрикссон и Ко.

Совершенно растворился наш капитан Илья Ковальчук. Евгений Малкин привез четыре шайбы из шести. На первых секундах второго периода он неосторожно переносил клюшку через соперника и задел его голову. Судьи выписали 4 минуты штрафа, а шведы наказали двумя голами (второй был забит вскоре после выхода оштрафованного). В начале третьего отрезка Малкина в зоне атаки рубанул по клюшке соперника и снова отправился на отсидку. А шведы забили пятый гол.

Малкин, помнится, выходил из берегов и раньше. Еще до отъезда в НХЛ он на Олимпиаде-2006 в Турине лягнул канадца Лекавалье, получил (5+20) минут штрафа и дисквалификацию на полуфинал с финнами. А в финале ЧМ-2010 (1:2) на предпоследней минуте дал по лицу чешскому защитнику Мойжишу и лишил нас большинства «5 на 3». Прав главный тренер сборной Илья Воробьев, заявив после поражения: «Нельзя выиграть вчетвером».

Да, Малкин давно не играл, провел не самый лучший сезон. Но это не может служить оправданием. Кстати, раньше он никогда не начинал подготовку к ЧМ с Евротура.

Россиянам же толком не дали развернуться в большинстве. Только в концовке. Все две минуты на льду находилась спецбригада Малкин – Кучеров – Гусев – Дадонов – Сергачев. Увы, вхолостую.

Все шайбы мы получили с пятачка. Претензий к вратарю Андрею Василевскому нет, и все-таки пять пропущенных голов (еще один забили в пустые ворота) – перебор.

Защитники слабо помогали голкиперу, не чистили пятачок, позволяли себе обрезы.

Три шайбы из четырех у нас забросили представители КХЛ. Может, стоит больше доверять Капризову, Григоренко, Андронову, Михееву?

Кучеров словно надел шлем-невидимку, а снял его на последней минуте игры, поразив ворота Маркстрема великолепным уан-таймером почти с нулевого угла.

В выпуске новостей на «Матч ТВ» поражение по горячим следам объяснили несыгранностью. Но почему шведы оказались сыграны? Почему так опасны и продуктивны в большинстве?

Коллега Виталий Славин полагает, что в команде много туристов. Выпали Барабанов, Анисимов, Ковальчук… Не убедил Кадейкин. Удивило приглашение защитника Блажиевского.

Если все пойдет по плану, 4 мая против финнов на лед выйдут «столичные» Овечкин, Кузнецов, Орлов. Может к ним присоединится защитник Зайцев из «Торонто». Верится, настроение у болельщиков поднимется.

СТАТИСТИКА

Швеция – Россия – 4:6 (1:1, 3:1, 2:2). «Глобен». 13447 зрителей. Голы у наших: Елесин, Андронов, Григоренко, Кучеров. Вратари: Маркстрем – Василевский (57.21-57.22, 59.30). Броски: 38 (11, 18, 9) – 23 (9, 7, 7). Штраф: 6-18.

ЧЕШСКИЕ ИГРЫ

Брно

2 мая

18.30* Финляндия – Чехия

4 мая

15.00 Россия – Финляндия

19.30 Чехия - Швеция

5 мая

15.00 Швеция – Финляндия

19.00 Чехия – Россия

* Время московское.

23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
29/04 13:08Хоккей
Уничтожив «Вашингтон», «Каролина» принялась за его бывшего тренера - Барри Троца«Айлендерс» никак не может выиграть у «Каролины», а «Сан-Хосе» отдал домашний матч «Колорадо». 
30/04 18:00Футбол
От Попова до Карпина. Как «Спартак» возвращает своих бывших тренеровВ связи с новой волной призывов вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера красно-белых, мы вспомнили предыдущие подобные случаи в истории столичного клуба.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
30/04 13:16Хоккей
«Мы – хоккейная страна!». В Сочи стартует очередной Финал Фестиваля Ночной Лиги162 команды из 76 регионов России – с 4 по 16 мая мая в Сочи пройдет Финал Всероссийского Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги. Главного события целого любительского чемпионата страны, который проводится уже восьмой сезон. И чем дальше, тем больше участников он вовлекает в свою орбиту – сейчас это ни много ни мало 963 коллектива хоккеистов-любителей от Калининграда до Приморья. Лучшие – получили «путевки в Сочи».
01/05 08:26Хоккей
Бобровский вновь украл победу у «Бостона»! У него 36 спасений«Коламбус» и «Сан-Хосе» вышли вперед в сериях.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
30/04 16:00Футбол
Кто из выскочек поедет в Мадрид? «Тоттенхэм» примет «Аякс» «Советский спорт» о первом полуфинале «Лиги чемпионов».  
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
30/04 20:00Футбол
«Тоттенхэм» - «Аякс» - 0:1. Голландская сенсация продолжается. ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
29/04 18:20Хоккей
Малкин, Кучеров, Гусев - в одной пятерке! Уже 1 мая со Швецией!Обсуждаем состав звеньев сборной, которая 1-5 мая выступит на Чешских играх.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
01/05 13:03Футбол
Евгений Ловчев: Этот «Аякс» мне напомнил команду КройфаНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
28/04 23:38Хоккей
У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМСборная России в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам. Хотя могла рассчитывать на победу.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
01/05 11:00Футбол
Александр Градский: Кононов делает те же самые ошибки, что и КаррераПреданный болельщик «Спартака» Александр Градский видит проблемы клуба не в тренерах и считает, что Олегу Кононову надо дать возможность построить новую команду.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
Новости
19:47 Хоккей Илья Воробьев: Игра Малкина далека от идеала? Мы не переходим на персоналии
19:45 Футбол Юрий Васильков: После инфаркта Касильясу надо закончить с футболом
19:42 Хоккей Илья Воробьев: Нам преподали хороший урок, будем разбираться
19:32 Футбол «РБ Зальцбург» обыграл «Рапид» и в шестой раз выиграл Кубок Австрии
19:29 Хоккей Артем Воронин: Было бы интересно поработать со Знарком, но получилось так, как получилось (фото)
19:23 Футбол Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Ренном»
19:20 Хоккей «Адмирал» подписал трехсторонний контракт с Зайцевым
19:17 Хоккей Евгений Малкин: Ко всем разговорам про обмен из «Питтсбурга» отношусь спокойно
19:11 Футбол «Атлетико» предложил 15 миллионов за футболиста, которым интересуется «Зенит»
19:01 Хоккей Дэн Мильштейн: Если Дацюк решит продолжить карьеру в НХЛ, то это будет только «Детройт»
18:58 Футбол Ашраф Хакими: Мечтаю, как можно скорее вернуться в «Реал»
18:49 Хоккей Владимир Малахов: Ковальчук способен доказать, что на нем рано поставили крест
18:43 Футбол Источник: Каборе покинет «Краснодар» и вряд ли перейдет в «Спартак»
18:38 Хоккей Россия проиграла Швеции на Чешских хоккейных играх
18:36 Футбол Гаттузо закроет игроков «Милана» на пять дней в воспитательных целях
18:33 Тяжелая атлетика Спортсменка-трансгендер побила четыре мировых рекорда и собрала негативные отзывы (фото)
18:33 Футбол «Аякс» повторил достижение двух победителей Лиги чемпионов
18:19 Хоккей «Торпедо» подписало чемпиона мира среди молодежи
18:18 Футбол Моуринью оценил шансы «Барселоны» и «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов
18:11 Хоккей Брат Знарка возглавил фарм-клуб «Торпедо»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика