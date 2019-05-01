Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шести

Матч перенесли из старого «Хувета» на «Глоб-Арену», возведенную к ЧМ-1989. Воспоминания приятные - на том турнире наша сборная выиграла все матчи и завоевала золото. Сейчас настроение у наших болельщиков изрядно испортилось.

Мы ждали от Кучерова, Малкина, Ковальчука, Дадонова феерии. Но зажигали Элиас Петтерссон, Луи Эрикссон и Ко.

Совершенно растворился наш капитан Илья Ковальчук. Евгений Малкин привез четыре шайбы из шести. На первых секундах второго периода он неосторожно переносил клюшку через соперника и задел его голову. Судьи выписали 4 минуты штрафа, а шведы наказали двумя голами (второй был забит вскоре после выхода оштрафованного). В начале третьего отрезка Малкина в зоне атаки рубанул по клюшке соперника и снова отправился на отсидку. А шведы забили пятый гол.

Малкин, помнится, выходил из берегов и раньше. Еще до отъезда в НХЛ он на Олимпиаде-2006 в Турине лягнул канадца Лекавалье, получил (5+20) минут штрафа и дисквалификацию на полуфинал с финнами. А в финале ЧМ-2010 (1:2) на предпоследней минуте дал по лицу чешскому защитнику Мойжишу и лишил нас большинства «5 на 3». Прав главный тренер сборной Илья Воробьев, заявив после поражения: «Нельзя выиграть вчетвером».

Да, Малкин давно не играл, провел не самый лучший сезон. Но это не может служить оправданием. Кстати, раньше он никогда не начинал подготовку к ЧМ с Евротура.

Россиянам же толком не дали развернуться в большинстве. Только в концовке. Все две минуты на льду находилась спецбригада Малкин – Кучеров – Гусев – Дадонов – Сергачев. Увы, вхолостую.

Все шайбы мы получили с пятачка. Претензий к вратарю Андрею Василевскому нет, и все-таки пять пропущенных голов (еще один забили в пустые ворота) – перебор.

Защитники слабо помогали голкиперу, не чистили пятачок, позволяли себе обрезы.

Три шайбы из четырех у нас забросили представители КХЛ. Может, стоит больше доверять Капризову, Григоренко, Андронову, Михееву?

Кучеров словно надел шлем-невидимку, а снял его на последней минуте игры, поразив ворота Маркстрема великолепным уан-таймером почти с нулевого угла.

В выпуске новостей на «Матч ТВ» поражение по горячим следам объяснили несыгранностью. Но почему шведы оказались сыграны? Почему так опасны и продуктивны в большинстве?

Коллега Виталий Славин полагает, что в команде много туристов. Выпали Барабанов, Анисимов, Ковальчук… Не убедил Кадейкин. Удивило приглашение защитника Блажиевского.

Если все пойдет по плану, 4 мая против финнов на лед выйдут «столичные» Овечкин, Кузнецов, Орлов. Может к ним присоединится защитник Зайцев из «Торонто». Верится, настроение у болельщиков поднимется.

СТАТИСТИКА

Швеция – Россия – 4:6 (1:1, 3:1, 2:2). «Глобен». 13447 зрителей. Голы у наших: Елесин, Андронов, Григоренко, Кучеров. Вратари: Маркстрем – Василевский (57.21-57.22, 59.30). Броски: 38 (11, 18, 9) – 23 (9, 7, 7). Штраф: 6-18.

ЧЕШСКИЕ ИГРЫ

Брно

2 мая

18.30* Финляндия – Чехия

4 мая

15.00 Россия – Финляндия

19.30 Чехия - Швеция

5 мая

15.00 Швеция – Финляндия

19.00 Чехия – Россия

* Время московское.